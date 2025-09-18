Giriş
    iPhone 17 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A19 Pro test edildi: A18 Pro ve A17 Pro'yu solluyor

    iPhone 17 Pro ve Pro Max’in A19 Pro işlemcisi test edildi. Yeni yonga seti, AAA oyunlarda yüzde 69'a varan performans artışıyla seleflerini geride bıraktı. İşte ilk rakamlar...

    iPhone 17 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A19 Pro test edildi! Tam Boyutta Gör
    Apple geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansman etkinliğinde şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 17 Pro Max'i duyurdu. Henüz telefonlar satışa çıkmadı. Ancak teknoloji dünyası Apple'ın bir sonraki hamlesi olan A19 Pro yonga setine odaklanmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

    A19 Pro neler sunuyor

    Kaçıranlar için Apple, yeni modellerde titanyum alaşım yerine alüminyum gövdeye geçiş yaptı ve bu değişiklik, yongaya eklenen vapor chamber ile birleşerek yüksek güç limitlerinin korunmasına katkı sağladı. Sonuç olarak A19 Pro, önceki nesil işlemcilere göre önemli bir avantaja sahip. Öyle ki Resident Evil 4 Remake, Death Stranding ve Assassin’s Creed Mirage üzerinden yapılan testlerde A19 Pro, A18 Pro ve A17 Pro’ya kıyasla gözle görülür FPS artışları sundu.

    Resident Evil 4 Remake'de 52,2 FPS değerine ulaşan A19 Pro, A18 Pro'nun 33,3 FPS ve A17 Pro'nun 31,6 FPS sonuçlarını geride bıraktı. Death Stranding testinde ise A19 Pro, 47,1 FPS ile A18 Pro'nun 29,3 FPS ve A17 Pro’nun 27,8 FPS sonuçlarına kıyasla yüzde 60-69 arası daha yüksek performans sergiledi. Assassin’s Creed Mirage'da ise 29,7 FPS ile önceki nesillere göre yüzde 45-61'lik bir sıçrama yaşandı.

    Apple A19 Pro vs A18 Pro vs A18 Pro
    Oyun Cihaz FPS Güç Tüketimi (W)
    Resident Evil 4 Remake iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) 52.2 6.1
    Resident Evil 4 Remake iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 33.3 4.7
    Resident Evil 4 Remake iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) 31.6 4.9
    Assassin’s Creed Mirage iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) 29.7 5.6
    Assassin’s Creed Mirage iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 20.4 4.8
    Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) 18.4 4.5
    Death Stranding iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) 47.1 6.1
    Death Stranding iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 29.3 5.3
    Death Stranding iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) 27.8 4.7

    Testlerde dikkat çeken noktalardan biri, A19 Pro'nun daha yüksek watt değerlerinde çalışabilmesi. A18 Pro ve A17 Pro bu seviyelere çıkamıyor çünkü ısınma sorunları nedeniyle hız kesmek zorunda kalıyor. A19 Pro'nun alüminyum kasa ve vapor chamber sayesinde bu sınırı aşması, uzun süreli oyun performansında kullanıcıya avantaj sağlıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 16 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

