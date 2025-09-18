iPhone 17 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A19 Pro test edildi: A18 Pro ve A17 Pro'yu solluyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple geçtiğimiz günlerde düzenlenen lansman etkinliğinde şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 17 Pro Max'i duyurdu. Henüz telefonlar satışa çıkmadı. Ancak teknoloji dünyası Apple'ın bir sonraki hamlesi olan A19 Pro yonga setine odaklanmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, iPhone 17 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A18 Pro'nun kıyaslama sonuçları paylaşıldı.

A19 Pro neler sunuyor

Kaçıranlar için Apple, yeni modellerde titanyum alaşım yerine alüminyum gövdeye geçiş yaptı ve bu değişiklik, yongaya eklenen vapor chamber ile birleşerek yüksek güç limitlerinin korunmasına katkı sağladı. Sonuç olarak A19 Pro, önceki nesil işlemcilere göre önemli bir avantaja sahip. Öyle ki Resident Evil 4 Remake, Death Stranding ve Assassin’s Creed Mirage üzerinden yapılan testlerde A19 Pro, A18 Pro ve A17 Pro’ya kıyasla gözle görülür FPS artışları sundu.

Resident Evil 4 Remake'de 52,2 FPS değerine ulaşan A19 Pro, A18 Pro'nun 33,3 FPS ve A17 Pro'nun 31,6 FPS sonuçlarını geride bıraktı. Death Stranding testinde ise A19 Pro, 47,1 FPS ile A18 Pro'nun 29,3 FPS ve A17 Pro’nun 27,8 FPS sonuçlarına kıyasla yüzde 60-69 arası daha yüksek performans sergiledi. Assassin’s Creed Mirage'da ise 29,7 FPS ile önceki nesillere göre yüzde 45-61'lik bir sıçrama yaşandı.

Apple A19 Pro vs A18 Pro vs A18 Pro Oyun Cihaz FPS Güç Tüketimi (W) Resident Evil 4 Remake iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) 52.2 6.1 Resident Evil 4 Remake iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 33.3 4.7 Resident Evil 4 Remake iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) 31.6 4.9 Assassin’s Creed Mirage iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) 29.7 5.6 Assassin’s Creed Mirage iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 20.4 4.8 Assassin’s Creed Mirage iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) 18.4 4.5 Death Stranding iPhone 17 Pro Max (A19 Pro) 47.1 6.1 Death Stranding iPhone 16 Pro Max (A18 Pro) 29.3 5.3 Death Stranding iPhone 15 Pro Max (A17 Pro) 27.8 4.7

Apple A19 vs A19 Pro: İşte temel farklar ve dahası 3 gün önce eklendi

Testlerde dikkat çeken noktalardan biri, A19 Pro'nun daha yüksek watt değerlerinde çalışabilmesi. A18 Pro ve A17 Pro bu seviyelere çıkamıyor çünkü ısınma sorunları nedeniyle hız kesmek zorunda kalıyor. A19 Pro'nun alüminyum kasa ve vapor chamber sayesinde bu sınırı aşması, uzun süreli oyun performansında kullanıcıya avantaj sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Pro ve Pro Max'in işlemcisi A19 Pro test edildi!

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: