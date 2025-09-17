Çin'den çip üretiminde büyük atılım: SMIC ilk yerli DUV makinesini test etmeye başladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Çin’in yarı iletken sektöründe yeni bir dönüm noktası yaşanıyor olabilir. Gelen yeni bir rapora göre SMIC, tamamen yerli olarak geliştirilen ilk DUV (derin ultraviyole) litografi makinesini test etmeye başladı.

Yapay zeka talebi ve yaptırımlar Çin’i yerli çip ekipmanına zorluyor

Son dönemde Çin’de yarı iletken talebi büyük ölçüde arttı. Bunun başlıca nedeni, yerli yapay zeka firmalarının hesaplama ürünlerine ağırlık vermesi. Hükümet, büyük şirketleri yerli ürünlere yönelmeleri için teşvik ediyor. Böylece, Çin’in çip tedarik zincirinde ciddi bir talep patlaması yaşanıyor. Financial Times’ın haberine göre SMIC, Şanghay merkezli girişim Yuliangsheng tarafından üretilen DUV ekipmanlarını test ediyor. Eğer bu denemeler başarılı olursa, Çin’in ileri seviye litografi makinesi üretiminde ölçeklenmesinin temelleri atılmış olacak.

Şimdiye kadar SMIC, litografi makineleri için büyük ölçüde Hollandalı ASML’ye bağımlıydı. Ancak ABD’nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle şirket sadece daha eski nesil DUV araçlarını kullanabiliyor. Bu araçlarla 7nm üretim seviyesine ulaşmış olsa da, daha ileriye gitmek için Batılı alternatiflere güvenemiyor. Bu yüzden SMIC, yerli çözümlere yönelmiş durumda ve şu an 7nm üretim için Yuliangsheng’in DUV makinelerini test ediyor.

TSMC 2nm sürecinde ilk müşteriler belli oldu: Intel liste dışında 1 gün önce eklendi

5nm'ye kadar ölçeklenebilecek

Yerli DUV makinelerinin teorik olarak 5nm üretime kadar ölçeklenebildiği belirtiliyor. Ancak burada ciddi bir sorun var: derin ultraviyole yöntemlerinde çoklu desenleme (multi-patterning) kullanıldığından, hizalama hataları birikiyor ve bu da verimliliği ciddi biçimde düşürüyor. Yine de Çinli çip üreticilerinin önceliği yüksek verimlilikten çok üretim kapasitesini artırmak olduğundan, SMIC’in geçmişte olduğu gibi düşük verim oranlarını göze alabileceği düşünülüyor.

Çin’in çip üretimini artırma hamlesinin en büyük itici gücü, yapay zeka endüstrisinden gelen büyük talep. Daha önce, üreticilerin bu talebi karşılamak için AI çip üretimini üç katına çıkarmayı hedeflediği bildirilmişti.

