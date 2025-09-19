Giriş
    Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yakında geliyor: Neler sunacak?

    Qualcomm'un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5, lansman öncesinde performans testlerinde göründü. İşte CPU, GPU ve benchmark skorlarına dair ilk bilgiler.

    Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 yakında geliyor: Neler sunacak? Tam Boyutta Gör
    Snapdragon 8 Elite Gen 5 özellikleri belli olmaya başladı. Qualcomm, geçen yıl tanıtılan Snapdragon 8 Elite’in ardından beşinci nesil işlemciyi sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Günümüzde ise platformun resmi duyurusu yaklaşırken, yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz saatlerde de Snapdragon 8 Elite Gen 5'in temel özellikleri ortaya çıktı.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 geliyor

    Snapdragon 8 Elite Gen 5, selefinde kullanılan TSMC 3nm N3E sürecinin güncellenmiş versiyonu olan N3P düğümünü temel alacak. Bu üretim teknolojisi, aynı güç tüketiminde yaklaşık %5 daha yüksek performans sunuyor. Çekirdek yapısında ise iki yüksek performanslı Oryon çekirdeği ve altı orta seviye Oryon çekirdeği korunuyor. Xiaomi 17 Pro'da görülen Geekbench listesinde iki çekirdek 3.63 GHz, altı çekirdek ise 4.61 GHz hızında çalışıyor.

    Samsung için hazırlanan "for Galaxy" versiyonunda ise iki çekirdek 4.74 GHz, altı çekirdek 3.63 GHz hızlarda görüldü. Saat hızına ek olarak yeni nesil işlemcide önbellek kapasitesi de artırılmış durumda. Snapdragon 8 Elite'te toplam 24MB (12MB L2 + 12MB L3) bellek bulunurken, Elite Gen 5 ile birlikte bu değer 32MB'a (16MB L2 + 16MB L3) çıkıyor.

    Üretim Teknolojisi TSMC 3nm (N3P)
    CPU Octa core
    Çekirdekler 2 x 4.61 GHz Oryon
    6 x 3.63 GHz Oryon
    GPU Adreno 840 GPU 1.20 GHz
    Ray tracing desteği
    NPU Qualcomm NPU
    100 TOPS
    Benchmark Geekbech v6.4:
    3.831 (tek çekirdek)
    11.525 (çoklu çekirdek)
    AnTuTu v11: 4.4 milyon

    Grafik tarafında ise yonga setine 1.20 GHz hızında çalışan Adreno 840 eşlik edecek. Selefindeki Adreno 830’un 1.10 GHz'de çalıştığını hatırlatalım. Ek olarak yapay zekâ performansının 100 TOPS seviyesine ulaştığı iddia ediliyor.

    Benchmark sonuçlarına gelirsek, Snapdragon 8 Elite Gen 5, tek çekirdekte 3.831, çoklu çekirdekte 11.525 puan elde etti. Karşılaştırmak gerekirse, Snapdragon 8 Elite 3.179/10.114, Apple A18 Pro ise 3.461/8.546 skor almıştı. Böylece Apple tek çekirdekte üstünlüğünü korurken, Qualcomm çoklu çekirdekte yine öne geçmeyi başarıyor. AnTuTu 11 sonuçlarında ise yaklaşık 4,4 milyon puan elde edildiği söyleniyor.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5’in ilk olarak Xiaomi 17 Pro modelinde karşımıza çıkması bekleniyor. Qualcomm'un 23 Eylül'de düzenleyeceği Snapdragon Summit etkinliğinde hem bu işlemci hem de Snapdragon 8 Gen 5 varyantı tanıtılacak.

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

