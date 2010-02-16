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Intel Core i7 880 işlemcisini ikinci çeyrekte pazara sunacak

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli yeni işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya başlayan Intel, Eylül ayında pazara sunduğu dört çekirdekli Lynnfield ailesine (45nm) yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. İçinde bulunduğumuz 2010 yılı için 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli herhangi bir model planlamadığı belirtilen Intel, Core i7 800 serisini saat hızı yüksek modellerle güncelleyecek.

Intel'in güncel yol haritasına göre kullanıma sunulacak yeni işlemci modellerinden biri de Core i7 880 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci, serinin diğer üyeleri gibi LGA1156 formunda olacak ve P55 çipsetli anakartlarla kullanılacak. Standart saat hızının 3.06GHz olacağı açıklanan yeni işlemcide Turbo Boost teknolojisi sayesinde tek çekirdekli hızı otomatik olarak 3.73GHz'e çıkartılabilecek.

Entegre bellek kontrolcüsüyle 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olacak. İkinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde lanse edilmesi beklenen Core i7 880 modeli için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi olmasa da Core i7 870 modelinin üzerine konumlandırılacağı için fiyatı anlamında onun yerini alması ya da daha yüksek bir maliyetle gelmesi beklenebilir.


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GuNTiS 9 yıl
İyi bir fiyatla giriş yaparsa talep olur aksi takdirde pek satılacağını sanmam
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Eşref_37 9 yıl
Aradki fiyat ve performans farkının aynı düzeyde olmıycagı kesin.
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lvlono 9 yıl
Ülkemizde 860 330$ ken,870 630$ dı.130Mhz için 300$ daha pahalı olmasına anlam verememiştim ki hala veremiyorum.Bu yeni çıkacak olan işlemci de 630$ dam aşağı olmayacaktır.Değmez.Ama öte yandan performansı kıyaslandığında, i7 860, i7 920 den daha iyi performans sergiliyor.Kısa bir hatırlatma, i7 920 130W, 860 ise 95W TDP ile geliyor.Bu anlamda 860 lı bir sisten 3-4 sene yeter de artar bile ev kullanıcıları için:)
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Tolgá 9 yıl
merak ettiğim standart 1333mhz işlemci tarafından destekleniyorsa 1333 mhz üstü ramler kim ile haberleşiyor
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hapocod 9 yıl
fiyat konusunda revizyon şart
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Kumandan 9 yıl

DEATH71

merak ettiğim standart 1333mhz işlemci tarafından destekleniyorsa 1333 mhz üstü ramler kim ile haberleşiyor


Arabanız 220 km/h hız yapabilir ama lastikleriniz ve diğer bileşenleriniz buna müsait ise ?
Lastikleriniz süper olabilir ama aracınızın motoru zayıf ise ?

Sonuç olarak ; Her iki durumda da arabanız çalışır. Bileşenler birbirine ne kadar uyumlu ise o kadar iyi gidersiniz. Yani motorunuz 220 km/h hız yapabiliyor diye sonuna kadar asılmanız şart değil. 100 km/h idealdir
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renklem 9 yıl
"Şimdi yaşasın Amd diyen kırolar olacaktır.."la başlayan bir cümle kuran olacaktır. o cümleyi kuran olmadan ben söyleyeyim; Az önce Phenom II X2 555 aldım anakart ve Ram'leri bekliyorum. Amd'ci ya da İntel'ci değilim sonuçta ikisi de Türk malı değil. Uygun fiyata uygun performansı veren firmayı tutmak taraftarlık değildir. Amd'ye tebrikler. İntel'e de kolay gelsin Yahudi amca :)
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Mori-Seiki 9 yıl
haber için teşekkürler
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bethere4you 9 yıl
piyasa çok kötü sekilde intel tarafından domine ediliyor
acaip farklı farklı soketlet yaptılar serinin 32nm işlemcisi war 45 nm de
sonra corei3 serisine hyperthreading koyuyor mobile we desktop ıcın
corei5 in sadece mobiline koyuyor ama desktopa koymuyor ben hiç bir iş anlamadım arkadas notebook ve netbook pastası 2011 e kadar domine olacağına kesin gözüyle bakılıyor işte 2011 den sonra biz tüketiciye yarayacak bence
bulldozer ile nefes alabilriz benim görüşüm biraz geç olacak ama güsel olacak işlh şu an intel işlemci almak isteyenler warsa ht ve turbo boost için alsınlar yoksa hiç bir özelliği yok bence 100 dolara 4 cekirdekli AMD almak daha mantıklı yane ama professionallara bir sey dıyemem :))
NOT : sonuna kadar deli AMD ciyim onuda söleyim hehehejejjeje :)))
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trooper27 9 yıl
boş yere üretilmiş bir işlemci i7 870 in fiyatını düşürürse iyi olur
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kadir_74 9 yıl
acaba beni ud2 a.kartta sıkıntı çıkartırmı ??
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TELESCOPE 9 yıl
haber için teşekkürler
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