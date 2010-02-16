Intel Core i7 880 işlemcisini ikinci çeyrekte pazara sunacak

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli yeni işlemcilerini Ocak ayında duyurmaya başlayan Intel, Eylül ayında pazara sunduğu dört çekirdekli Lynnfield ailesine (45nm) yeni modeller eklemeye hazırlanıyor. İçinde bulunduğumuz 2010 yılı için 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli herhangi bir model planlamadığı belirtilen Intel, Core i7 800 serisini saat hızı yüksek modellerle güncelleyecek.

Intel'in güncel yol haritasına göre kullanıma sunulacak yeni işlemci modellerinden biri de Core i7 880 olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci, serinin diğer üyeleri gibi LGA1156 formunda olacak ve P55 çipsetli anakartlarla kullanılacak. Standart saat hızının 3.06GHz olacağı açıklanan yeni işlemcide Turbo Boost teknolojisi sayesinde tek çekirdekli hızı otomatik olarak 3.73GHz'e çıkartılabilecek.

Entegre bellek kontrolcüsüyle 1333MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunacak yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 95 Watt olacak. İkinci çeyrekte yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde lanse edilmesi beklenen Core i7 880 modeli için henüz telaffuz edilmiş herhangi bir fiyat bilgisi olmasa da Core i7 870 modelinin üzerine konumlandırılacağı için fiyatı anlamında onun yerini alması ya da daha yüksek bir maliyetle gelmesi beklenebilir.