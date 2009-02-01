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Intel, Core i7 920 işlemcisinden D-0 revizyonuna geçiyor

10 yıl
15,8b
1
21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisinin sıvı azot ile 6.5GHz görmesinden sonra Intel'in de Core i7 jenerasyonunda revizyon güncellemesine gideceği ve daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip Core i7 versiyonlarını gündemine alacağı belirtilmişti. Nehalem ailesinin en yavaş modeli olan Core i7 920 için yeni bir güncellemeye gidiliyor ve C-0'dan D-0'a revizyonuna geçiliyor.

Intel, Core i7 920 işlemcisinden D-0 revizyonuna geçiyor
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IHS'nin altında yer alan okunabilir seri numarası kaldırılıyor.

Elektriksel, mekanik ve termal özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirilen D-0 revizyonlu Core i7 920'nin yeni bir S-spec ve master materyal numarası alacağı ayrıca CPUID'sinin de 0x000106A4 yerine 0x000106A5 olarak güncelleneceği ve okunabilir seri numarasının işlemci paketinden kaldırılacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre D-0 revizyonlu Core i7 920 işlemcisinin satışına 2 Mart'ta başlanması bekleniyor.


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Alx 10 yıl
Orjinalden alıntı: fx57
okunabilir seri numarasının işlemci paketinden kaldırılacağı belirtiliyor.


Haydaa, millet ne aldığını bilemez artık... Şansa kalacak...
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atorbaci 10 yıl
Lareamond en iyisini yapmışsın i7 almakla. en baba qx9770 işlemcisine bile nal toplatan bir işlemcin var.
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Agababangida 10 yıl

Orjinalden alıntı: atorbaci

Lareamond en iyisini yapmışsın i7 almakla. en baba qx9770 işlemcisine bile nal toplatan bir işlemcin var.


peki bende q6600 var 4ghz günlük kullanıyorum susoğutma ile

sorum şu sistemimi nehalem yapsam % kaç performansım artar
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gordon01 10 yıl
Vardır bir bildikleri yakında söylerler :)
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buraoca2 10 yıl
Bakalım pek bir değişiklik yok deniyor(termal anlamda bile); Intel o zaman neden bu revizyonu güncelleyecek ki? Bekleyelim görelim :)
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Lareamond 10 yıl
quote:
Valla mutlaka bir artısı vardır.Ama corei7 alarak fazla para vermişsin. Onun yerine Core2 extreme veya phenom2 alıp,ekran kartına,ramlara yatırım yapabilirdir.Veya harici bir ses kartı alabilirdin.
ustam sence i7ye vericek param varda rame ekran kartına v.s veremiyicek parammı yok :D alırken adam akıllı aldım hepsini de işte bi artısı varsa şimdi biz alanlar napıcaz :D
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kudretx 10 yıl
Q6600 DA OLAN GO VE B3 REV TARTIŞMASI GİBİ OLDU YİNE REVİZYON EDİLİP AYRIMCILIK YAPILACAK..İNTELE BAN.....

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Lareamond 10 yıl
bende i7 920 var 1 ay oldu alalı, peki bu çıkıcak D-0 ın ne gibi artıları yada eksileri var?
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: Lareamond

bende i7 920 var 1 ay oldu alalı, peki bu çıkıcak D-0 ın ne gibi artıları yada eksileri var?

Valla mutlaka bir artısı vardır.Ama corei7 alarak fazla para vermişsin.
Onun yerine Core2 extreme veya phenom2 alıp,ekran kartına,ramlara yatırım yapabilirdir.Veya harici bir ses kartı alabilirdin.
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drkayzer 10 yıl
bencede okunabilir seri numarası niye kaldırıyor?
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Revizyon değişiklikleri başladı
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hikmetg 10 yıl
Bu güncellemenin sebebi Core i7 'de bir tlb hatasının olması gibi geliyor bana.
Giderek Core i7 'lerin tutmayacağı gibi bir his oluşuyor içimde.
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ET 7 10 yıl
bi cirpinmalar guzel ya fiyatlar inecek :)
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sampiyon bilo 10 yıl
Okunabilir seri numarasını kaldırarak neyi planlıyor bu intel?
920 işlemcisini 940 diye kakalamasında.
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