Intel, Core i7 920 işlemcisinden D-0 revizyonuna geçiyor

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisinin sıvı azot ile 6.5GHz görmesinden sonra Intel'in de Core i7 jenerasyonunda revizyon güncellemesine gideceği ve daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip Core i7 versiyonlarını gündemine alacağı belirtilmişti. Nehalem ailesinin en yavaş modeli olan Core i7 920 için yeni bir güncellemeye gidiliyor ve C-0'dan D-0'a revizyonuna geçiliyor.

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IHS'nin altında yer alan okunabilir seri numarası kaldırılıyor.

Elektriksel, mekanik ve termal özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirilen D-0 revizyonlu Core i7 920'nin yeni bir S-spec ve master materyal numarası alacağı ayrıca CPUID'sinin de 0x000106A4 yerine 0x000106A5 olarak güncelleneceği ve okunabilir seri numarasının işlemci paketinden kaldırılacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre D-0 revizyonlu Core i7 920 işlemcisinin satışına 2 Mart'ta başlanması bekleniyor.