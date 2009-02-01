Intel, Core i7 920 işlemcisinden D-0 revizyonuna geçiyor

AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Phenom II X4 940 Black Edition işlemcisinin sıvı azot ile 6.5GHz görmesinden sonra Intel'in de Core i7 jenerasyonunda revizyon güncellemesine gideceği ve daha yüksek hız aşırtma potansiyeline sahip Core i7 versiyonlarını gündemine alacağı belirtilmişti. Nehalem ailesinin en yavaş modeli olan Core i7 920 için yeni bir güncellemeye gidiliyor ve C-0'dan D-0'a revizyonuna geçiliyor.
IHS'nin altında yer alan okunabilir seri numarası kaldırılıyor.
Elektriksel, mekanik ve termal özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirilen D-0 revizyonlu Core i7 920'nin yeni bir S-spec ve master materyal numarası alacağı ayrıca CPUID'sinin de 0x000106A4 yerine 0x000106A5 olarak güncelleneceği ve okunabilir seri numarasının işlemci paketinden kaldırılacağı belirtiliyor. Gelen bilgilere göre D-0 revizyonlu Core i7 920 işlemcisinin satışına 2 Mart'ta başlanması bekleniyor.
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Haydaa, millet ne aldığını bilemez artık... Şansa kalacak...
peki bende q6600 var 4ghz günlük kullanıyorum susoğutma ile
sorum şu sistemimi nehalem yapsam % kaç performansım artar
Valla mutlaka bir artısı vardır.Ama corei7 alarak fazla para vermişsin. Onun yerine Core2 extreme veya phenom2 alıp,ekran kartına,ramlara yatırım yapabilirdir.Veya harici bir ses kartı alabilirdin.
ustam sence i7ye vericek param varda rame ekran kartına v.s veremiyicek parammı yok :D alırken adam akıllı aldım hepsini de işte bi artısı varsa şimdi biz alanlar napıcaz :D
Valla mutlaka bir artısı vardır.Ama corei7 alarak fazla para vermişsin.
Onun yerine Core2 extreme veya phenom2 alıp,ekran kartına,ramlara yatırım yapabilirdir.Veya harici bir ses kartı alabilirdin.
Giderek Core i7 'lerin tutmayacağı gibi bir his oluşuyor içimde.
920 işlemcisini 940 diye kakalamasında.