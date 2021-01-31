Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu

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Intel’in yaklaşan 14 nm+++ işlemcileri benchmark testlerinde ortaya çıkmaya devam ediyor. 8/16 yonganın tek çekirdek skoru bir hayli iddialı.

Core i9-11900K listeye yukarıdan giriş yaptı

Core i9-11900K’nın PassMark’ın veritabanına düşen test sonucuna göre yonga tek çekirdek listesinin zirvesine yerleşmiş durumda. Model, kendisine en yakın işlemci olan Ryzen 7 5800X’e dahi %7 fark atmış.

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Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü"

Diğer taraftan Core i9-11900K’nın selefine tek çekirdekte %19 geliştirme sunduğu görülürken çoklu çekirdekte %16.6 önde olması oldukça dikkat çekici. Zira 10/20 bir yongadan 8/16 bir çözüme geçmemize rağmen çoklu çekirdek skorunda iyileşme söz konusu.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-s-cpu-debuts-on-passmark-with-the-fastest-single-core-performance-in-the-ranking

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