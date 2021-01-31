Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu

Intel’in yaklaşan 14 nm+++ işlemcileri benchmark testlerinde ortaya çıkmaya devam ediyor. 8/16 yonganın tek çekirdek skoru bir hayli iddialı.
Core i9-11900K listeye yukarıdan giriş yaptı
Core i9-11900K’nın PassMark’ın veritabanına düşen test sonucuna göre yonga tek çekirdek listesinin zirvesine yerleşmiş durumda. Model, kendisine en yakın işlemci olan Ryzen 7 5800X’e dahi %7 fark atmış.
Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü"
Diğer taraftan Core i9-11900K’nın selefine tek çekirdekte %19 geliştirme sunduğu görülürken çoklu çekirdekte %16.6 önde olması oldukça dikkat çekici. Zira 10/20 bir yongadan 8/16 bir çözüme geçmemize rağmen çoklu çekirdek skorunda iyileşme söz konusu.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-s-cpu-debuts-on-passmark-with-the-fastest-single-core-performance-in-the-ranking Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo
ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten
Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?
Ha ben açıkçası tek çekirdekteki %7 fark için 250-300watt'ın altına yatmak istemem. Çok çekirdekte zaten her türlü zayıf.
Yine de eskimiş mimariye rağmen, tek çekirdekte olsa, hala bu atılımı yapabildiği için de takdir etmek lazım. 5.2 gerçekten çok iyi bir hız. Hele benim gibi özellikle hala bu devirde maalesef tek çekirdek hızına abanan after effects'i her gün kullanıyorsanız önemli olabiliyor.
Tüm after effects kullanıcıları gibi her gün, yeni versiyonda adam gibi multitasking ve gpu rendering özelliklerinin gelişmesi için dua ediyoruz :D
Bu konuda teknolojiyi en iyi kullanabilen yazılım kesinlikle blender. Ortalama bilgisayar ile süper bilgisayar arasında, örneğin 3 saatlik renderı 15 dk ya indirecek kadar fark yaratılabiliyor. After effects te ister 10 binliralık, ister 100 binliralık bilgisayarın olsun. 3 saatlik render maksimum 2 saate iner. o kadar.