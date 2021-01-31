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    Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu

    Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek 14 nm+++ Rocket Lake işlemcisi etkileyici tek çekirdek performansı sergileyecek. Model PassMark’ın tek çekirdek testinde listenin başında yer alıyor.
    2 sa.
    629
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu
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    Intel’in yaklaşan 14 nm+++ işlemcileri benchmark testlerinde ortaya çıkmaya devam ediyor. 8/16 yonganın tek çekirdek skoru bir hayli iddialı.

    Core i9-11900K listeye yukarıdan giriş yaptı

    Core i9-11900K’nın PassMark’ın veritabanına düşen test sonucuna göre yonga tek çekirdek listesinin zirvesine yerleşmiş durumda. Model, kendisine en yakın işlemci olan Ryzen 7 5800X’e dahi %7 fark atmış.

    Intel Core i9-11900K PassMark’ın tek çekirdek listesinde zirveye oturdu
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    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü"

    Diğer taraftan Core i9-11900K’nın selefine tek çekirdekte %19 geliştirme sunduğu görülürken çoklu çekirdekte %16.6 önde olması oldukça dikkat çekici. Zira 10/20 bir yongadan 8/16 bir çözüme geçmemize rağmen çoklu çekirdek skorunda iyileşme söz konusu.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-s-cpu-debuts-on-passmark-with-the-fastest-single-core-performance-in-the-ranking Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    10 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    20 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen ruzgarnufel
    Harbiden de öyle. Yani 14nm+++ ile 5.2ghz çok çok zorlayıcı. Bu konuda çok passmark sonuçlarına bakmamak lazım zira gerçekçi olmaz. Çıksın, user cpu benchmark'tan gerçek kullanıcılar ne alabiliyor ona bakmak lazım. Yani herkes son sistem sıvı soğutmalar kullanamayabilir. Gerçekten uzun süreli 5.2 lerde kalabiliyor mu? Yoksa öyle 20 sn çıkıp içiniyor mu? Bunlar önemli, bunların da ancak gerçek sonuçları user benchmark'tan anlaşılır diye düşünüyorum.

    Ha ben açıkçası tek çekirdekteki %7 fark için 250-300watt'ın altına yatmak istemem. Çok çekirdekte zaten her türlü zayıf.

    Yine de eskimiş mimariye rağmen, tek çekirdekte olsa, hala bu atılımı yapabildiği için de takdir etmek lazım. 5.2 gerçekten çok iyi bir hız. Hele benim gibi özellikle hala bu devirde maalesef tek çekirdek hızına abanan after effects'i her gün kullanıyorsanız önemli olabiliyor.

    Tüm after effects kullanıcıları gibi her gün, yeni versiyonda adam gibi multitasking ve gpu rendering özelliklerinin gelişmesi için dua ediyoruz :D

    Bu konuda teknolojiyi en iyi kullanabilen yazılım kesinlikle blender. Ortalama bilgisayar ile süper bilgisayar arasında, örneğin 3 saatlik renderı 15 dk ya indirecek kadar fark yaratılabiliyor. After effects te ister 10 binliralık, ister 100 binliralık bilgisayarın olsun. 3 saatlik render maksimum 2 saate iner. o kadar.
    Harbiden de öyle. Yani 14nm+++ ile 5.2ghz çok çok zorlayıcı. Bu konuda çok passmark sonuçlarına bakmamak lazım zira gerçekçi olmaz. Çıksın, user cpu benchmark't...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Lorenzo__ 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    i9 11900K 8/16, i7 11700K 8/16... Buna şimdi intel bir de 550$ etiket basar bining yaptığı için. Sadece 200 mhz düşük fabrika çıkış hızına sahip özünde aynı zar olan 11700K 400$ falan olur ama yığınla insan gidip adı i9 diye 11900K alacak 1700(330$) - 1800X(500$) de gördüğümüz olayın aynısı halbuki.

    İyi fiyat belirlerlerse 11700KF ve 11600KF de ryzen fiyatlarını düşmeye zorlar. intel alan olsun amd alan olsun farketmez hepimize yarar gün sonunda.
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    W Wilson Fisk 37 dk. ( Mesaj Silindi )
    5600x stok boost: 4650mhz

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Curve OC boost: 4850mhz

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    all core OC 4700mhz

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    peki neden ilk mesajdaki gibi 3300 değil de stok 3500 gösteriyorum çünkü bu test sıralamada işlemcinin ortalama değerini gösteriyor ki test sonunda ben de baktım ortalamaya.herkes benim gibi programları kapatıp yapmıyor ya da anakartı kötü oluyor ya da ramleri 3800mhz olmuyor yoksa windowsum ayarlı bile değil daha iyi sonuç alan olacaktır.11900k'nın da şu anda test yapılan sayısı düşük olduğundan ortalaması sonuç geldikçe bir miktar düşecektir.onu geçtim bu çok kısa bir test boost hızını koruyabilir ama horizon zero dawn gibi baya uzun testlerde son hızını ne kadar koruyabilecek görmek lazım.
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    M Musty3535123 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    güzel, intel tekrar geçsin amd yi. sdk yarışı devam ettikçe kazanan biz oluruz. amd görür yeni seriye fiyat çakmayı.
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    za1 (arda türkmen) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten şu fanboylar ne olursa olsun kötüleyecek bişey buluyor. Biraz önce çekirdek sayısı değişmemiş nm değişmemiş çöplüğe gitmeli falan diyen arkadaşlar gelsin şu test sonuçlarına baksın. Ama yok yine karalayacak nokta bulunur (Bknz: Isınır, azot lazım soğutmak için vs.) Ben sadece objektif bakmaya çalışıyorum; Sen ısı değerini görüyor musun burada ? Hayır görmüyorsun peki kullandın ve OC sen yaptın mı bu işlemciye? Veya 5.2 Ghz kaç TDP değerine çıktığını? Rakibi R9'u test ettin mi ? Tüm detayların hakim misin? Yahu sen son kullanıcısın arkadaşım neyin kafası bu ? İyi yapılan şeyi desteklemen gerekirken sürekli karalama çabasındasın, bundan 10 sene önce amd çöp diyen kişi de sensin, eminim.
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    Androge0s (Atakan ) 29 dk. ( Mesaj Silindi ) za1
    Kanser kitle her zaman var, yorumlarını ciddiye almamak gerek. Bunlar her zaman kraldan kralcıdır, zamanında amd soba diyende şu an intel 14+++++ diyende aynı kitle zaten.
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Iyi iyi Ryzen 5xxx fiyatlarına faydası olur.
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    P palamutix 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bütün listeyi ateşe vermesin ??
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    ruzgarnufel (Rüzgar Nufel Öznohut) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Soğutmak için de sıvı azot hediyesi :)
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) ruzgarnufel
    Harbiden de öyle. Yani 14nm+++ ile 5.2ghz çok çok zorlayıcı. Bu konuda çok passmark sonuçlarına bakmamak lazım zira gerçekçi olmaz. Çıksın, user cpu benchmark'tan gerçek kullanıcılar ne alabiliyor ona bakmak lazım. Yani herkes son sistem sıvı soğutmalar kullanamayabilir. Gerçekten uzun süreli 5.2 lerde kalabiliyor mu? Yoksa öyle 20 sn çıkıp içiniyor mu? Bunlar önemli, bunların da ancak gerçek sonuçları user benchmark'tan anlaşılır diye düşünüyorum.

    Ha ben açıkçası tek çekirdekteki %7 fark için 250-300watt'ın altına yatmak istemem. Çok çekirdekte zaten her türlü zayıf.

    Yine de eskimiş mimariye rağmen, tek çekirdekte olsa, hala bu atılımı yapabildiği için de takdir etmek lazım. 5.2 gerçekten çok iyi bir hız. Hele benim gibi özellikle hala bu devirde maalesef tek çekirdek hızına abanan after effects'i her gün kullanıyorsanız önemli olabiliyor.

    Tüm after effects kullanıcıları gibi her gün, yeni versiyonda adam gibi multitasking ve gpu rendering özelliklerinin gelişmesi için dua ediyoruz :D

    Bu konuda teknolojiyi en iyi kullanabilen yazılım kesinlikle blender. Ortalama bilgisayar ile süper bilgisayar arasında, örneğin 3 saatlik renderı 15 dk ya indirecek kadar fark yaratılabiliyor. After effects te ister 10 binliralık, ister 100 binliralık bilgisayarın olsun. 3 saatlik render maksimum 2 saate iner. o kadar.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    ağır abi gelmiş :D
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