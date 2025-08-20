Intel Panther Lake sızdırıldı: 18A sürecinde sorunlar sürüyor

Intel Panther Lake sızdırıldı
Sızdırılan modele göre Panther Lake işlemcinin çekirdek diziliminin 4 Performans (Cougar Cove) + 4 Verimlilik (Darkmont) + 4 Düşük Güç (LPE) şeklinde olabileceği konuşuluyor. Bu yapı, özellikle mobil segmentte enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. Buna göre Panther Lake ailesi ise ikiye ayrılacak.
PTL-H modelleri bütçe ve orta seviye dizüstülere hitap ederken, PTL-U serisi daha düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü sunmayı amaçlayacak. Daha önceki söylentilerde seride 16 çekirdeğe kadar çıkan CPU'lar da gündeme gelmişti, dolayısıyla farklı sürümlerle karşılaşmamız muhtemel.
Daha önceki raporlar, üretilen çiplerin yalnızca %10'unun kalite standartlarını karşıladığını öne sürmüştü. Bu nedenle serinin yüksek hacimli üretime geçmesi ve 2025'in dördüncü çeyreğinde planlanan çıkış tarihine yetişmesi belirsizliğini koruyor.
