    Intel Panther Lake sızdırıldı: 18A sürecinde sorunlar sürüyor

    Intel'in yaklaşan Panther Lake işlemcileri GFX CI portalında sızdırıldı. 12 çekirdek, 3.0 GHz taban hız ve Hyperthreading olmadan gelen yongalar 18A sürecini temel alıyor.

    Intel Panther Lake sızdırıldı: 18A sürecinde sorunlar sürüyor Tam Boyutta Gör
    Intel'in merakla beklenen Panther Lake işlemcileri hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Intel'in GFX CI (Graphics Continuous Integration) portalından alınan bilgilerde serinin bazı teknik özellikleri doğrulandı. Seriye ait yeni bir model, 12 çekirdek, 3.0 GHz saat hızı ve Hyperthreading desteğinden yoksun olarak geliyor.

    Intel Panther Lake sızdırıldı

    Sızdırılan modele göre Panther Lake işlemcinin çekirdek diziliminin 4 Performans (Cougar Cove) + 4 Verimlilik (Darkmont) + 4 Düşük Güç (LPE) şeklinde olabileceği konuşuluyor. Bu yapı, özellikle mobil segmentte enerji verimliliğini artırmayı hedefliyor. Buna göre Panther Lake ailesi ise ikiye ayrılacak. 

    PTL-H modelleri bütçe ve orta seviye dizüstülere hitap ederken, PTL-U serisi daha düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrü sunmayı amaçlayacak. Daha önceki söylentilerde seride 16 çekirdeğe kadar çıkan CPU'lar da gündeme gelmişti, dolayısıyla farklı sürümlerle karşılaşmamız muhtemel. 

    Intel Panther Lake sızdırıldı: 18A sürecinde sorunlar sürüyor Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya göre Panther Lake, Intel'in Family 6 mimarisini kullanan son işlemci ailesi olacak. Şirket, bu serinin ardından Nova Lake ile birlikte Family 18 mimarisine geçiş yapacak. Portalda yer alan "model 0xCC" ve "stepping 0x2" ibareleri ise, Panther Lake silikonunun erken revizyonuna işaret ediyor. Panther Lake'in Intel 18A düğümü üzerine inşa edileceği doğrulandı. Ancak üretim sürecinde halen verimlilik sorunları yaşanıyor.

    Daha önceki raporlar, üretilen çiplerin yalnızca %10'unun kalite standartlarını karşıladığını öne sürmüştü. Bu nedenle serinin yüksek hacimli üretime geçmesi ve 2025'in dördüncü çeyreğinde planlanan çıkış tarihine yetişmesi belirsizliğini koruyor.

    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 5 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

