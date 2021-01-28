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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü

    Intel’in 14 nm’de ısrarcılığı yüksek sıcaklıklar ve güç tüketimi olarak geri dönmeye devam ediyor. İşlemci son stress testi esnasında neredeyse su kaynatacaktı.
    52 dk.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü
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    Mavi ekibin 14 nm+++ sürecini bir kere daha kullanacağı Rocket Lake işlemcileri yüksek frekans avantajıyla gelse de yaşını iyiden iyiye belli eden üretim tekniğinin dezavantajları hissedilecek.

    360 mm AIO ile serinleyemeyen işlemci

    Chiphell’de paylaşılan ekran görüntülerine göre AIDA64’ün stress testinde ter döken işlemci kaslı sıvı soğutma ile ancak dize getirilebilmiş. 1.325v’da çalışan yonga 125 watt TDP ile gelmesine karşın PL2 seviyesinde 250.83 watt seviyesine ulaşarak burada 56 saniye kalıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak"

    3.5 GHz’lik taban frekansından tüm çekirdekleriyle 4.8 GHz’e yükselen 8/16 yonga AIDA64’ün FPU testinde 360 mm’lik AIO sıvı soğutmaya rağmen 98 dereceye ulaşmış. FPU testi gerçek hayattaki kullanım senaryolarını yansıtmasa yaklaşan Rocket Lake işlemcilerine dair önemli bir fikir verebilir.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900kf-heats-up-to-98c-with-360mm-aio-cooler Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    5 saat önce
    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    K Kadirc.oglu (Kadir Cüceomer) 6 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İŞLEMCİ HAKKINDA; https://aylink.co/P65Q
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    muaz1984 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mavi ekip kepenk kapatsın artık. Şaka şaka rekabet iyidir. 709 tl ye 4/8 işlemci alamazdık. i7 diye 3000+ fiyat çekerlerdi gundiler.
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    gun (Gün Oksay) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    İntel’in suyu ısındı !
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    Baholi (Bahadır Kazan) 13 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    Intel'in işlemcileri küresel ısınmaya sebebiyet veriyor.
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    6 6s 13 dk. ( Mesaj Silindi ) gun
    Reaktör soğutma suyu böyle giderse yeni bir chernobyl(intel) felaketi kapıda.
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    6 6s 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    Herkes performans konuşuyor ama masaüstünde de güç tüketimi ve sıcaklıklar önemli olmaya başladı bence. Eski cooler master full tower kasam var ama artık odam kadar kasadan kurtulmak istiyorum, 360mm soğutucuyu nereye takacağız? Yüksek frekans ameleliktir arkadaş, öyle olmasa 3 ghz m1 dağıtmazdı ortalığı, günü kurtarmaya çalışıyorlar farkındayım fakat 2-3 yıl daha düzeldi düzeldi yani. Intel ve amd'nin zihniyeti hala daha 2000 yılların ikinci yarsında kalmış durumda, bunu değiştirmeleri gerek. Amd kendini tazeledi fakat hala daha yeni mobil dünyaya yönelik işlemcilere uzak, apple ve qualcomm ileride ciddi rakip olacak, bu hantallığın gitmesi gerekiyor.
    Yanıtla +1
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    yc#1 (Yavuz Can) 42 dk. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    sangreal_1905 (serhat kürekci) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    250W iyimiş :D
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    fotifoti (foti ) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    amd ısınıyor agadaşlar
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    6 6s 37 dk. ( Mesaj Silindi ) fotifoti
    En son fx dönemi için söyleniyordu. Performans zayıf, güç tüketimi yüksekti. Söyleyen hata mı etti.
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    DH | equ* (Murat Öztürk) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yuh amd
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    Technical.assistance (Technical Assistance) 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    kışın doğalgazdan tasarruf işte :)
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) Technical.assistance
    Zamanında yine Intel Pentium 4 Prescott işlemciler ile kışın odasını ısıtanlar hatırlıyorum bu forumda :)
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