Intel Core i9-11900K 360mm AIO ile 98 dereceyi gördü

Tam Boyutta Gör

Mavi ekibin 14 nm+++ sürecini bir kere daha kullanacağı Rocket Lake işlemcileri yüksek frekans avantajıyla gelse de yaşını iyiden iyiye belli eden üretim tekniğinin dezavantajları hissedilecek.

360 mm AIO ile serinleyemeyen işlemci

Chiphell’de paylaşılan ekran görüntülerine göre AIDA64’ün stress testinde ter döken işlemci kaslı sıvı soğutma ile ancak dize getirilebilmiş. 1.325v’da çalışan yonga 125 watt TDP ile gelmesine karşın PL2 seviyesinde 250.83 watt seviyesine ulaşarak burada 56 saniye kalıyor.

Ayrıca Bkz. "Intel’in harici ekran kartı AMD sistemlerde çalışmayacak"

3.5 GHz’lik taban frekansından tüm çekirdekleriyle 4.8 GHz’e yükselen 8/16 yonga AIDA64’ün FPU testinde 360 mm’lik AIO sıvı soğutmaya rağmen 98 dereceye ulaşmış. FPU testi gerçek hayattaki kullanım senaryolarını yansıtmasa yaklaşan Rocket Lake işlemcilerine dair önemli bir fikir verebilir.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900kf-heats-up-to-98c-with-360mm-aio-cooler

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.