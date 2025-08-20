Trump, Intel dışındaki çip üreticilerine de gözünü dikti: Hisse satın almak istiyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde, Trump yönetiminin zor günler geçiren Intel'den hisse alarak şirkete olmak istediği haberleri ortaya çıkmıştı. Ancak, Trump yönetiminin yalnızca Intel’den değil, aynı zamanda ABD’de büyük ölçekli üretim yatırımları yapan Micron, Samsung ve TSMC gibi yarı iletken şirketlerinden de hisse almayı değerlendirdiği bildiriliyor.

Son dönemde ortaya çıkan haberlere göre, ABD devleti Intel’in yüzde 10’luk hissesini satın almayı planlıyor. Bu amaçla, Intel’in ABD’de üretimi arttırmak için CHIPS Act kapsamında aldığı 7,9 milyar dolarlık teşviki hisseye dönüştürme fikri öne çıkıyor. Ancak 7,9 milyar dolar, yüzde 10’luk bir hisse alımı için yeterli değil; bu nedenle ek federal kaynak sağlanması gerekecek.

Benzer uygulama Micron, Samsung ve TSMC için de düşünülüyor

Reuters’ın haberine göre, benzer bir yöntemin Micron, Samsung ve TSMC için ayrılan CHIPS Act teşviklerinde de uygulanması gündemde. Biden döneminde CHIPS Act kapsamında toplam 33,7 milyar dolarlık fon çeşitli şirketlere tahsis edilmiş olsa da, bugüne kadar ödemeler oldukça sınırlı seviyede gerçekleşti. Bu durum, Trump yönetimine Intel, Micron, Samsung ve TSMC ile hibelerin hisseye çevrilmesi konusunda pazarlık yaparken önemli bir avantaj sağlıyor.

Intel Panther Lake sızdırıldı: 18A sürecinde sorunlar sürüyor 9 sa. önce eklendi

Şirketlere ayrılan teşvik miktarlarına bakıldığında, TSMC’ye 6,6 milyar dolar, Micron’a 6,2 milyar dolar ve Samsung’a 4,75 milyar dolar fon ayrıldığı görülüyor.

Ancak yönetimin bu şekilde devlet desteğini sektörün tüm büyük oyuncuları arasında paylaştırmaya yönelmesi, daha önce yalnızca Intel’in elde etmesi beklenen avantajları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Bu nedenle Intel’in hisseleri piyasa kapanışı sonrası işlemlerde hafif değer kaybetti.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Trump, Intel dışındaki çip üreticilerinden de hisse almak istiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: