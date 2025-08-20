Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump, Intel dışındaki çip üreticilerine de gözünü dikti: Hisse satın almak istiyor

    Trump yönetiminin yalnızca Intel’den değil, ABD’de büyük ölçekli üretim yatırımları yapan Micron, Samsung ve TSMC gibi yarı iletken şirketlerinden de hisse almayı değerlendirdiği bildiriliyor.

    Trump, Intel dışındaki çip üreticilerinden de hisse almak istiyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde, Trump yönetiminin zor günler geçiren Intel'den hisse alarak şirkete olmak istediği haberleri ortaya çıkmıştı. Ancak, Trump yönetiminin yalnızca Intel’den değil, aynı zamanda ABD’de büyük ölçekli üretim yatırımları yapan Micron, Samsung ve TSMC gibi yarı iletken şirketlerinden de hisse almayı değerlendirdiği bildiriliyor.

    Son dönemde ortaya çıkan haberlere göre, ABD devleti Intel’in yüzde 10’luk hissesini satın almayı planlıyor. Bu amaçla, Intel’in ABD’de üretimi arttırmak için CHIPS Act kapsamında aldığı 7,9 milyar dolarlık teşviki hisseye dönüştürme fikri öne çıkıyor. Ancak 7,9 milyar dolar, yüzde 10’luk bir hisse alımı için yeterli değil; bu nedenle ek federal kaynak sağlanması gerekecek.

    Benzer uygulama Micron, Samsung ve TSMC için de düşünülüyor

    Reuters’ın haberine göre, benzer bir yöntemin Micron, Samsung ve TSMC için ayrılan CHIPS Act teşviklerinde de uygulanması gündemde. Biden döneminde CHIPS Act kapsamında toplam 33,7 milyar dolarlık fon çeşitli şirketlere tahsis edilmiş olsa da, bugüne kadar ödemeler oldukça sınırlı seviyede gerçekleşti. Bu durum, Trump yönetimine Intel, Micron, Samsung ve TSMC ile hibelerin hisseye çevrilmesi konusunda pazarlık yaparken önemli bir avantaj sağlıyor.

    Şirketlere ayrılan teşvik miktarlarına bakıldığında, TSMC’ye 6,6 milyar dolar, Micron’a 6,2 milyar dolar ve Samsung’a 4,75 milyar dolar fon ayrıldığı görülüyor.

    Ancak yönetimin bu şekilde devlet desteğini sektörün tüm büyük oyuncuları arasında paylaştırmaya yönelmesi, daha önce yalnızca Intel’in elde etmesi beklenen avantajları büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Bu nedenle Intel’in hisseleri piyasa kapanışı sonrası işlemlerde hafif değer kaybetti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Bodrum'dan dünyada bir ilk: Yüzer su arıtma

    A
    Altaicwolves 47 dakika önce

    Ana akım medyada doğa dostu haberler izlemek istiyoruz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi biber gazı markaları starbucks kafeinsiz kahve sezen aksu hangi takımlı tusa girmeden doktor olunur mu banka hesabı kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone 1
    Nothing Phone 1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS TUF Gaming A15
    ASUS TUF Gaming A15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum