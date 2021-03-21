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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel DG1 ekran kartı sadece 2 anakartla çalışabiliyor

    Mavi ekibin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı ilk masaüstü harici ekran kartı oyunculara hitap etmemesine ek olarak oldukça kısıtlı bir kullanım alanına yönelik geliştirildi.
    21 Mart 2021, 20:30 (2 sa.)
    760
    54
    1
    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel DG1 ekran kartı sadece 2 anakartla çalışabiliyor
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    DG1 her ne kadar detaylarıyla oyun oynamak için ekran kartı alanların ilgisini çekmese de Intel’in ilk masaüstü harici ekran kartı olması nedeniyle olumlu karşılanmıştı.

    Belirli anakartlara yönelik üretilen ekran kartı

    Tanıtımda da paylaşıldığı üzere Intel DG1 yalnızca Intel’in güncel yongasetini taşıyan anakartlarıyla çalışacak. Bununla birlikte ASUS’un son paylaşımına göre kısıt tahmin edilenden de ileri düzeyde.

    Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı"

    Intel DG1 ekran kartı sadece 2 anakartla çalışabiliyor
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    Hali hazırda yalnızca PRIME H410M-A/CSM ve PRO B460M-C/CSM anakartlarıyla çalışan ekran kartı CSM (Corporate Stable Model) kısaltmasının da belirttiği üzere yalnızca kurumsal odaklı sistemlerdeki 2 anakartta çalışacak.



    https://videocardz.com/newz/asus-dg1-graphics-card-only-compatible-with-two-motherboards
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    kartal172 9 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 19 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 22 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 1 gün önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 1 gün önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 2 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 3 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 3 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 3 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Quard (Ahmet G) 12 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yanlış anlamadıysam son kullanıcıya göre değil de kurumlara göre mi üretilmiş.Ama ilginç ve seçici bir ekran kartı.
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