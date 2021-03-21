Intel DG1 ekran kartı sadece 2 anakartla çalışabiliyor

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DG1 her ne kadar detaylarıyla oyun oynamak için ekran kartı alanların ilgisini çekmese de Intel’in ilk masaüstü harici ekran kartı olması nedeniyle olumlu karşılanmıştı.

Belirli anakartlara yönelik üretilen ekran kartı

Tanıtımda da paylaşıldığı üzere Intel DG1 yalnızca Intel’in güncel yongasetini taşıyan anakartlarıyla çalışacak. Bununla birlikte ASUS’un son paylaşımına göre kısıt tahmin edilenden de ileri düzeyde.

Ayrıca Bkz. "Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı"

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Hali hazırda yalnızca PRIME H410M-A/CSM ve PRO B460M-C/CSM anakartlarıyla çalışan ekran kartı CSM (Corporate Stable Model) kısaltmasının da belirttiği üzere yalnızca kurumsal odaklı sistemlerdeki 2 anakartta çalışacak.

https://videocardz.com/newz/asus-dg1-graphics-card-only-compatible-with-two-motherboards

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