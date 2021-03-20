Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı

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Rocket Lake işlemcilerinin ilk incelemeleri yayınlandı yakında satışa sunulacak diyeduralım Intel’in DDR5’e geçiş yapacağı yeni platformu giderek daha da detaylanıyor.

Alder Lake'te %20 IPC artışı yolda

Paylaşılan slaytlara göre 10 nm Alder Lake işlemcileri önceki nesle kıyasla %20 IPC artışı sunacak. Golden Cove çekirdeklerinin getireceği iyileşmede kıstas alınan neslin Tiger Lake mi Rocket Lake mi olduğu ise netleştirilmemiş.

Diğer taraftan yeni yongalar Intel’in slaytına göre çoklu izleğe dayalı iş yüklerinde 2 kat daha hızlı olacak. Bu performans artışının yeni donanım tabanlı zamanlama ve yüksek verimlilikli Gracemont çekirdekleri sayesinde elde edildiği de belirtilmiş.

8 Golden Cove ve 8 Gracemont çekirdeklerinden oluşan Alder Lake bir süre önce paylaştığımız hem DDR5 hem DDR4 desteği sunulacağıyla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

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DDR5 RAM'ler üst seviye yongasetlerinde kullanılacak

Buna göre Intel 2 kanallı DDR5-4800 MHz desteğini Z690 yongasetli anakartlara has tutarken daha uygun fiyatlı yongasetlerinde ise DDR4-3200 MHz RAM kullanımına imkan tanıyacak.

Böylelikle başlangıçta DDR5 belleklerin hacimli üretimine geçişte yaşanabilecek gecikmeler veya üretim kapasitesi kaynaklı sorunlar karşısında Intel ve anakart üreticiler esnek hareket edebilecek.

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Diğer taraftan DDR5’in başlangıçta DDR4 kitlerden daha pahalı olacağını düşünecek olursak yeni standartın en yüksek performansı arayanlara ayrılması mantıklı görünüyor.

PCIe 5.0'a geçiş ve güncellenen DMI arayüzü

Bununla birlikte işlemciden sağlanacak 16 PCIe 5.0 kanalına 4 adet PCIe 4.0 kanalı eşlik edecek. Ayrıca yognasetinden de PCIe 4.0 ve 3.0 hızında kanallar sunulacak.

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Ayrıca halen PCIe 3.0 standartında olmasına karşın Rocket Lake’te 8 kanala çıkarılan DMI arayüzü Alder Lake’te PCIe 4.0 ile güncellenecek. Son olarak LGA 1700 soketini kullanacak yeni yongaların bu yıl sonunda bizlerle olması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/exclusive-intel-12th-gen-core-alder-lake-s-platform-detailed

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