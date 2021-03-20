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    Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı

    Donanım severlerin Rocket Lake işlemcilerini beklediği şu günlerde bir sonraki işlemci ailesi şimdiden detaylanmaya başladı. Yeni yongalar güncel standartları da beraberinde getirecek.
    20 Mart 2021, 20:30 (41 dk.)
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı
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    Rocket Lake işlemcilerinin ilk incelemeleri yayınlandı yakında satışa sunulacak diyeduralım Intel’in DDR5’e geçiş yapacağı yeni platformu giderek daha da detaylanıyor.

    Alder Lake'te %20 IPC artışı yolda

    Paylaşılan slaytlara göre 10 nm Alder Lake işlemcileri önceki nesle kıyasla %20 IPC artışı sunacak. Golden Cove çekirdeklerinin getireceği iyileşmede kıstas alınan neslin Tiger Lake mi Rocket Lake mi olduğu ise netleştirilmemiş.

    Diğer taraftan yeni yongalar Intel’in slaytına göre çoklu izleğe dayalı iş yüklerinde 2 kat daha hızlı olacak. Bu performans artışının yeni donanım tabanlı zamanlama ve yüksek verimlilikli Gracemont çekirdekleri sayesinde elde edildiği de belirtilmiş.

    8 Golden Cove ve 8 Gracemont çekirdeklerinden oluşan Alder Lake bir süre önce paylaştığımız hem DDR5 hem DDR4 desteği sunulacağıyla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı.

    İlginizi Çekebilir Avatar LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali

    DDR5 RAM'ler üst seviye yongasetlerinde kullanılacak

    Buna göre Intel 2 kanallı DDR5-4800 MHz desteğini Z690 yongasetli anakartlara has tutarken daha uygun fiyatlı yongasetlerinde ise DDR4-3200 MHz RAM kullanımına imkan tanıyacak.

    Böylelikle başlangıçta DDR5 belleklerin hacimli üretimine geçişte yaşanabilecek gecikmeler veya üretim kapasitesi kaynaklı sorunlar karşısında Intel ve anakart üreticiler esnek hareket edebilecek.

    Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı
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    Diğer taraftan DDR5’in başlangıçta DDR4 kitlerden daha pahalı olacağını düşünecek olursak yeni standartın en yüksek performansı arayanlara ayrılması mantıklı görünüyor.

    PCIe 5.0'a geçiş ve güncellenen DMI arayüzü

    Bununla birlikte işlemciden sağlanacak 16 PCIe 5.0 kanalına 4 adet PCIe 4.0 kanalı eşlik edecek. Ayrıca yognasetinden de PCIe 4.0 ve 3.0 hızında kanallar sunulacak.

    Intel Alder Lake platformu gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "Tiger Lake-H işlemcili Intel NUC 11 Extreme Compute element ortaya çıktı"

    Ayrıca halen PCIe 3.0 standartında olmasına karşın Rocket Lake’te 8 kanala çıkarılan DMI arayüzü Alder Lake’te PCIe 4.0 ile güncellenecek. Son olarak LGA 1700 soketini kullanacak yeni yongaların bu yıl sonunda bizlerle olması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/exclusive-intel-12th-gen-core-alder-lake-s-platform-detailed
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    TheJudgé 1 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    S sething (sething ) 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    .................................. ile %20 IPC artışı yolda.

    inmeyen uçağımız gibi bi türlü göremiyoruz..
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    Lorenzo__ 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    İntel yüksek ipc artışı yapamaz, hep gıdım gıdım verir, İntel yeni mimari yapamaz, İntel 10nm'ye inemez, İntel PCIe 4.0'a bile geçemiyor geçemez, bu devirde rakibine göre düşük PCIe destekleyen sistem kurulmaz, İntel yakında batar, Amd çok F/P ve her zaman öyle olacak tüketici dostu firma vs vs diyen çok bilmiş Amd sevdalıları burada mı?



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    ProbLem! (Yener Kahvecioğlu) 13 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
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    G gokhantinmaz (Gökhan TINMAZ) 19 dk. ( Mesaj Silindi )
    Önceden alınan fanlar boşa gitti.
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    Lorenzo__ 8 dk. ( Mesaj Silindi ) gokhantinmaz
    Eski soğutuculara bir şey olacağını sanmıyorum. Artcic e-sports duo var. Ryzenleri tam kapatmıyor tabanı (düzelttilerse bilmiyorum). Onda bile fazla sıkıntı olmuyor. Yeni sokete takmada sıkıntı yoksa soğutmada fazla etkileyeceğini sanmıyorum
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