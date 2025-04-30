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    AMD RX 9060 XT tanıtım tarihi netleşti: İşte beklenenler

    Radeon RX 9060 XT’nin çıkış tarihi netleşti. AMD, yeni ekran kartını Computex 2025 kapsamında duyurmaya hazırlanıyor. İşte satışların başlayacağı tarih ve RX 9060 XT özellikleri...

    AMD RX 9060 XT tanıtım tarihi netleşti: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    AMD'nin RDNA 4 mimarili yeni ekran kartı Radeon RX 9060 XT için geri sayım sürüyor. Daha önce teknik özellikleriyle gündeme gelen modelin tanıtım tarihi netleşti. Gelen bilgilere göre Radeon RX 9060 XT, 21 Mayıs tarihinde düzenlenecek Computex 2025 basın konferansında resmi olarak duyurulacak. Ancak kartın raflara çıkış tarihi Haziran ayını bulabilir.

    AMD RX 9060 XT tanıtım tarihi netleşti

    Kaçıranlar için AMD, RX 9060 XT'nin yanında RX 9070 GRE modelini de hazırlıyor. RX 9060 XT cephesinde ise lansman tarihi daha önce 18 Mayıs olarak konuşulmuştu. Ancak bu tarih bir Pazar gününe denk geldiği için ihtimal dışı kalıyor. Şirketin Computex sunumu 21 Mayıs’ta yapılacak ve RX 9060 XT de burada tanıtılacak.

    Paylaşılan son bilgiler, RX 9060 XT'nin doğrudan RTX 5060 8GB GDDR7 modelinin hemen ardından geleceğini gösteriyor. Ancak "lansman" ifadesinin burada sadece duyuru anlamına geldiğini belirtmek gerek. Satışlar için Haziran ayını beklemek gerekecek.

    RX 9060 XT'nin teknik özelliklerine dair önceki sızıntılar, kartın Navi 44 GPU'dan güç alacağını ve iki farklı bellek konfigürasyonu ile geleceğini gösteriyordu. 8GB ve 16GB GDDR6 varyantları gündemde. Ancak 8GB’lık modelin üretim adedi sınırlı tutulmuş olabilir. AMD’nin bu kartı yalnızca kısa süreliğine sunması ya da lansmanda arka planda bırakması olası.

    Özellik Radeon RX 9070 Radeon RX 9060 XT GeForce RTX 5060 Ti
    Kart Adı G295 SKU 01 ? PG152 SKU 15 (16GB) / SKU 10 (8GB)
    Mimari RDNA4 Navi 48 XT RDNA4 Navi 44 XT Blackwell GB206-300
    CUDA/Stream İşlemcisi 3584 2048 ?
    Boost Saat Hızı 2.5 GHz 3.2 GHz (3.3 GHz OC) 2.6 GHz
    Bellek 16 GB GDDR6 8 GB / 16 GB GDDR6 8 GB / 16 GB GDDR6
    Bellek Hızı 20 Gbps 20 Gbps 18 Gbps
    Bant Genişliği 640 GB/s 320 GB/s 288 GB/s
    TGP (Güç) 220W ? 180W
    Fiyat (MSRP) 549 dolar ? 379 dolar (16GB) 329 dolar (8GB)
    Duyuru Tarihi 6 Ocak 2025 ? 15 Nisan 2025
    Çıkış Tarihi 6 Mart 2025 ? 16 Nisan 2025
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