Intel dört çekirdekli işlemcilerinde 200$'a varan indirim yapıyor

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Intel'in önümüzdeki günlerde dört çekirdekli işlemcilerinde modeline göre 200$'a varan fiyat indirimine gitmeye hazırlandığı bildiriliyor. Daha önceki haberlerimizde firmanın 18 Ocak'ta bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gideceğini belirtmiş ve detayları sizler ile paylaşmıştık. Fakat gelen yeni bilgilere göre Intel, dört çekirdekli Core 2 Quad ailesinde modeline göre ciddi indirimler yapacak gibi görünüyor.

TechReport sitesinin "isimsiz" bir kaynaktan edindiği bilgilere göre, Core 2 Quad 9650, 9550, 9450, Q8300 ve 8200 fiyatlarında indirime gidiliyor. Özellikle Q9650'nin fiyatındaki agresif indirim dikkatlerden kaçmıyor. Zira Extreme serisine üye QX9650 modelinden sadece çarpan kilidinin kapalı olmasıyla ayrılan işlemci, 3GHz'de çalışıyor ve 12MB L2 bellek ile geliyor. Açıklanan bilgilere göre, bu işlemcide fiyat 530$'dan 322$ seviyesine çekiliyor.

Core 2 Quad Q9550 ve Q9400 fiyatlarında ise 50$'lık indirim yapılacağı belirtiliyor. İndirim sonrasında Core 2 Quad 9550'nin fiyatı AMD'nin 285$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olan Phenom II X4 940 Black Edition modelinin altına çekilmiş olacak. Core 2 Quad Q8300 ve Q8200 modellerinde ise 30$'lık indirim yapılacağı belirtilirken özellikle Q8200 modeli 163$'lık fiyatıyla dikkat çekici bir alternatif olabilir.

Peki piyasada fiyatlar nedir? TechReport'un haberi sonrasında ufak bir araştırma yaptık ve Core 2 Quad 9650'nin fiyatında düşüşün başladığını gördük. Zira Intel'in resmi fiyat listesinde hâlâ 530$ seviyesinde gözüken Q9650, hem Japonya hem de Avrupa piyasalarında 435-440$ seviyesine kadar gerilmiş durumda. Bahsi geçen fiyatlar "isimsiz" bir kaynaktan alındığı için sağlıklı bilgi için 18 Ocak tarihini beklemekte fayda var.

Core 2 Quad Q9650'nin Avrupa fiyatları için buraya, Japonya fiyatları içinse buraya ayrıca Intel'in güncel fiyat tablosu için de buraya tıklayabilirsiniz.



Haberin kaynağı;

http://www.techreport.com/discussions.x/16237

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Q9650'nin fiyatı 200$ düşecek mi sorusu merak ediledursun işlemcinin fiyatı şimdiden yaklaşık 90$ gerilemiş durumda!

http://www.techreport.com/discussions.x/16237