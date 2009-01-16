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Intel dört çekirdekli işlemcilerinde 200$'a varan indirim yapıyor

10 yıl
39,8b
1
77
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dört çekirdekli işlemcilerinde 200$'a varan indirim yapıyor
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Intel'in önümüzdeki günlerde dört çekirdekli işlemcilerinde modeline göre 200$'a varan fiyat indirimine gitmeye hazırlandığı bildiriliyor. Daha önceki haberlerimizde firmanın 18 Ocak'ta bazı işlemcilerinde fiyat indirimine gideceğini belirtmiş ve detayları sizler ile paylaşmıştık. Fakat gelen yeni bilgilere göre Intel, dört çekirdekli Core 2 Quad ailesinde modeline göre ciddi indirimler yapacak gibi görünüyor.

TechReport sitesinin "isimsiz" bir kaynaktan edindiği bilgilere göre, Core 2 Quad 9650, 9550, 9450, Q8300 ve 8200 fiyatlarında indirime gidiliyor. Özellikle Q9650'nin fiyatındaki agresif indirim dikkatlerden kaçmıyor. Zira Extreme serisine üye QX9650 modelinden sadece çarpan kilidinin kapalı olmasıyla ayrılan işlemci, 3GHz'de çalışıyor ve 12MB L2 bellek ile geliyor. Açıklanan bilgilere göre, bu işlemcide fiyat 530$'dan 322$ seviyesine çekiliyor.

Core 2 Quad Q9550 ve Q9400 fiyatlarında ise 50$'lık indirim yapılacağı belirtiliyor. İndirim sonrasında Core 2 Quad 9550'nin fiyatı AMD'nin 285$'lık yurt dışı satış fiyatına sahip olan Phenom II X4 940 Black Edition modelinin altına çekilmiş olacak. Core 2 Quad Q8300 ve Q8200 modellerinde ise 30$'lık indirim yapılacağı belirtilirken özellikle Q8200 modeli 163$'lık fiyatıyla dikkat çekici bir alternatif olabilir.

Peki piyasada fiyatlar nedir? TechReport'un haberi sonrasında ufak bir araştırma yaptık ve Core 2 Quad 9650'nin fiyatında düşüşün başladığını gördük. Zira Intel'in resmi fiyat listesinde hâlâ 530$ seviyesinde gözüken Q9650, hem Japonya hem de Avrupa piyasalarında 435-440$ seviyesine kadar gerilmiş durumda. Bahsi geçen fiyatlar "isimsiz" bir kaynaktan alındığı için sağlıklı bilgi için 18 Ocak tarihini beklemekte fayda var.

Core 2 Quad Q9650'nin Avrupa fiyatları için buraya, Japonya fiyatları içinse buraya ayrıca Intel'in güncel fiyat tablosu için de buraya tıklayabilirsiniz.

Haberin kaynağı;
http://www.techreport.com/discussions.x/16237

Intel dört çekirdekli işlemcilerinde 200$'a varan indirim yapıyor
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Q9650'nin fiyatı 200$ düşecek mi sorusu merak ediledursun işlemcinin fiyatı şimdiden yaklaşık 90$ gerilemiş durumda!


http://www.techreport.com/discussions.x/16237 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
halit2727 10 yıl
spotasas güvenilir bi site mi alışveriş yapan var mı?
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cidelimemo 10 yıl
Beklemekten bıktım alacağım arık Q9550 yi sabrım kalmadı ne zaman düşecekki.....
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justbejust 10 yıl
sonunda intelden ciddi bir indirim gelecek olması güzel. bakalım amd nasıl bir karşılık verecek.
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erco35coast 10 yıl
hep aynı hikaye 1000 dolardan satısa cıkar, sonrasına yeni islemci cıkar stokları eritmek için indirim... bence kanmayın intelin yalanlarına... ne zaman makul fiyatlara duser o zaman alınır 4 cekirdek...
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erman_hoca333 10 yıl
hani düştümü fiyatlar?
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miraculous 10 yıl
şu @9650 ne güzel işlemciymiş öyle
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taner11 10 yıl
burdaki işlemcilerin maliyeti 50$ ı gecmez hiçbiri.
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max975 10 yıl
q9650 harika olmuş bakalım bize nekadara gelir
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KANUNI61 10 yıl
adm olmasa yukardaki işlemciler nekadar olurdu acaba
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_Berk__ 10 yıl
bu gerçekten süper haber amd tarafındanda böle indirimler beklioruz 200dolar olmasada şu yeni phenomlar inş. 150$ falan olsa
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Promity 10 yıl
Fantiler coşmuş gene:) Sallamaya gerek yok 300$ a satılacak bi işlemci 533$ satılmışsa onu satana kötü denir. rakibe göre fiyat belirlenecek tabi kriz ortamı var zaten AMD 300$ da diretecek hali yok q9400 ün indiği fiyata kadar inecek eli mahkum. İntel AMD yi batırma derdine düşmüş anlaşılan.İnşallah bi gün kendiside batar.
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GOLDFALCON 10 yıl
burya ne zamana gelir geldiginde nasıl ne kadar indirimle gelir odaa ayrı mevzuu
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StreamRolleR 10 yıl
core i7 lere yol açılıyor bu stok eritme taktiğidir.buda yeni i7 i5 işlemciler geliyor demektir q9550 alınabilir gayet güzl
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Vipracing 10 yıl
Aklımın köşesinden bile geçmeyen Q9650 ilgimi çekti
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_AMADEUS_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: StreamRolleR

core i7 lere yol açılıyor bu stok eritme taktiğidir.buda yeni i7 i5 işlemciler geliyor demektir q9550 alınabilir gayet güzl


Çok dogru tespit,bunu yazacaktim,arkadas önce davranmis.
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Beriko 10 yıl
X4 940 dan hayir beklemeyin derim ben!!. Gorunuse gore 300$ in uzerinde giris yapicak TR piyasasina , zaten Us de bile 299$ dan satiliyor.Sadece newegg de 275$.
Burda 300$ bile olsa kdv ile 350$ oluyor.Amdnin fiyatlandirmasi bence cok ama cok kotu.Bekledigim gibi olmadi
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