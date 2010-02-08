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Intel dünyanın en büyük SSD üreticisi olmayı hedefliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel dünyanın en büyük SSD üreticisi olmayı hedefliyor
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Tom Rampone

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, SSD pazarında da lider olmak istiyor. Yarıiletken pazarındaki güçlü pozisyonu ve yonga üretiminde kullandığı gelişmiş tesisleriyle SSD pazarının iddialı isimleri arasında yer alan Intel, giderek daha fazla popüler olan SSD pazarındaki en büyük tedarikçi olmayı hedefliyor. Intel'in SSD çözümlerinden sorumlu grup yöneticisi Tom Rampone açıklamasında SSD pazarında bir numara olmak, ve SSD'leri niş martketlerden çıkartarak orta segmente getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Amerika pazarındaki en büyük SSD üreticisi, dünyanın ise en büyük ikinci SSD tedarikçisi olarak Intel gösterilirken, Rampone açıklamasının devamında pazar payının stratejik bir önem taşımadığını, Intel olarak teknolojinin üzerinde durduklarını ve teknoloji liderliğine yoğunlaştıklarını söyledi.


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Tolgá 9 yıl
bir de ssd de tekel olmaya çalışmasın!!!
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dante38 9 yıl
İntel bırak sen kendi çapında eğlen işte ne bulaşıyon ssdye fln bozuyon oralarıda.
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hawkeye5429 9 yıl
bu işte samsung bence liderliği alır almasa bile işlemci tekelini elinde bulunduran inteli ssd kategorisinde indirime zorlar
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ebehram 9 yıl
İntel en buyuk tedarikci olacaksa sı*tık desenize.Bu ssdler ucuzlamaz artık
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DH Misafiri 9 yıl
PARA PARA PARA
Mevcut fiyatlarla SSD leri konuşmaya değmez buluyorum...
"intel en büyük ssd üreticisi olcakmış"
ÇOKTA TIN!
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deepestlove 9 yıl
mevcutlardan raid0 yapmak lazım
daha dramatik sonuçlar için
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spaydix 9 yıl
intel ssd lerinde yazma hızlarınıda arttırırsa bence en büyük olur. yoksa sen yap ssd yi 160 gb okuma yazma hızıda 250mb / 70mb yaparsan satılmaz tabi
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sadtneverdie 9 yıl
geçen ssd fiyatlarının yarı yarıya düşeceği yazıyordu. snee sonuna evlerde kullanmaya başlayacağımızı umuyorum.
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