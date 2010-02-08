Intel dünyanın en büyük SSD üreticisi olmayı hedefliyor

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Tom Rampone

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, SSD pazarında da lider olmak istiyor. Yarıiletken pazarındaki güçlü pozisyonu ve yonga üretiminde kullandığı gelişmiş tesisleriyle SSD pazarının iddialı isimleri arasında yer alan Intel, giderek daha fazla popüler olan SSD pazarındaki en büyük tedarikçi olmayı hedefliyor. Intel'in SSD çözümlerinden sorumlu grup yöneticisi Tom Rampone açıklamasında SSD pazarında bir numara olmak, ve SSD'leri niş martketlerden çıkartarak orta segmente getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Amerika pazarındaki en büyük SSD üreticisi, dünyanın ise en büyük ikinci SSD tedarikçisi olarak Intel gösterilirken, Rampone açıklamasının devamında pazar payının stratejik bir önem taşımadığını, Intel olarak teknolojinin üzerinde durduklarını ve teknoloji liderliğine yoğunlaştıklarını söyledi.