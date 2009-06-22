Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini sene sonunda satışa sunuyor

9 yıl
8,2b
1
14
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Intel entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini sene sonunda satışa sunuyor
Tam Boyutta Gör

Intel entegre grafik özellikli ilk işlemcilerinin satışına son çeyrekte başlamayı planlıyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisi ile hazırladığı Clarkdale kod adlı çift çekirdekli işlemcilerin sene sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, yaygınlaşmaları ise önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte gerçekleşecek gibi görünüyor.

Core i3 serisi altında pazara sunulması beklenen Clarkdale kod adlı işlemci ailesinin en hızlı versiyonlarının Core i5 marklandırmasıyla satışa sunulması da beklenebilir. 5 serisi yonga setleriyle kullanılacak çift çekirdekli yeni işlemcilerin Intel'in 2010 satışlarında önemli bir yer teşkil etmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sadtneverdie 9 yıl
"davidcoluthard" söylediğin henüz gerçekleşmedi. piyasadan çekilecek olmasının nedeni i5 lerin önünü açmak i7 ler ve i5 ler arasında yeterince performans farkı yaratmak. ayrıca bu i3 lerin ucuz olacağı gerçeğini değiştirmiyor. ayrıca f1 den zaman bulup foruma post atmanıda kutlarım :P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavidCoulthard 9 yıl
Bence i7 920 nin piyasadan çekilecek olmasının sebebi i7 ile i5 arasında performans farkı değil fiyat farkı yaratmak : ) Eğer aynı fiyata i7 ile i5 satmaya kalkarlarsa i5 i kimseye satamazlar çünkü i7 alırsanız aynı anakart ile ilerde 6 çekirdekli işlemci kullanabilirsiniz fakat i5 alırsanız zaten kullanabileceğiniz en iyi işlemciyi almış olursunuz : ) Bu arada f1 benim için bitti çünkü emekli oldum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
N-0NE 9 yıl
i3-i5-i7-i9 hepsinin soketleri değişik olucak değilmi ? Yani her platform değişiminde işlemci , anakart parası vermek zoruda kalıcaz.İntele koskoca bi ban!!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilgan26 9 yıl
olsa olsa gma 5500 isimli bir grafik işlemcisi olur. onunlada ancak tetris oynanır. İntel ne anlar GPU'dan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 9 yıl
Core i3 ve i5 Soket 1166'yı kullanacak. 6 çekirdekli Nehalem ise i8 veya i9 olarak isimlendirilebilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mav1li 9 yıl
Gma 4500 koyarlar…
Crysis 1080p en yüksek kalite 8aa 16af oynatacakmış 0,001 fps ile.
muhahahahahaaaaaaaa zuhahahahahahaaaa
Zamanında i740 ile intel iyi işler yapmıştı. O devirden bu yana çok şey değişti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 9 yıl
i7 ler 480 liraya satılırken i5 ler 200 dolar civarı olacakken i3 lerin pahalı oalcağını söylemek boş konuşmaktan öte gidemiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DavidCoulthard 9 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

i7 ler 480 liraya satılırken i5 ler 200 dolar civarı olacakken i3 lerin pahalı oalcağını söylemek boş konuşmaktan öte gidemiyor


480 liraya satıldığını söylediğiniz i7 nin piyasadan çekildiğinide biliyorsunuzdur heralde. Yakın zamanda i3 ler i5 ler i9 lar çıktığı zaman en ucuz i7 1000 tl civarı olacak. Ayrıyetten bi indirim gelmezse tabi ama genelde intelin üst seviye işlemcilerinin çoğu indirim gelmeden piyasadan çekiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
After_Dark 9 yıl
Fiyatı el yakıcağı kesindir?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Z-DGİ 9 yıl
Socket durumu nedir clarkdale işlemcilerde ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gunman233 9 yıl
Core i3 + bilindik GMA'lar geliyor, bu da bir başlangıç.. Fazla beklentiye girmemek lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8213 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gigabyte Anakart Bölümü Tepe Yöneticisi ile Röportaj Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim