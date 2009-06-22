Intel entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini sene sonunda satışa sunuyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel entegre grafik özellikli ilk işlemcilerinin satışına son çeyrekte başlamayı planlıyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisi ile hazırladığı Clarkdale kod adlı çift çekirdekli işlemcilerin sene sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, yaygınlaşmaları ise önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte gerçekleşecek gibi görünüyor.
Core i3 serisi altında pazara sunulması beklenen Clarkdale kod adlı işlemci ailesinin en hızlı versiyonlarının Core i5 marklandırmasıyla satışa sunulması da beklenebilir. 5 serisi yonga setleriyle kullanılacak çift çekirdekli yeni işlemcilerin Intel'in 2010 satışlarında önemli bir yer teşkil etmesi bekleniyor.
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Crysis 1080p en yüksek kalite 8aa 16af oynatacakmış 0,001 fps ile.
muhahahahahaaaaaaaa zuhahahahahahaaaa
Zamanında i740 ile intel iyi işler yapmıştı. O devirden bu yana çok şey değişti.
480 liraya satıldığını söylediğiniz i7 nin piyasadan çekildiğinide biliyorsunuzdur heralde. Yakın zamanda i3 ler i5 ler i9 lar çıktığı zaman en ucuz i7 1000 tl civarı olacak. Ayrıyetten bi indirim gelmezse tabi ama genelde intelin üst seviye işlemcilerinin çoğu indirim gelmeden piyasadan çekiliyor.