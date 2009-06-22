Intel entegre grafik özellikli ilk işlemcilerini sene sonunda satışa sunuyor

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Intel entegre grafik özellikli ilk işlemcilerinin satışına son çeyrekte başlamayı planlıyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisi ile hazırladığı Clarkdale kod adlı çift çekirdekli işlemcilerin sene sonuna doğru satışa sunulması beklenirken, yaygınlaşmaları ise önümüzdeki yılın ilk çeyreği ile birlikte gerçekleşecek gibi görünüyor.

Core i3 serisi altında pazara sunulması beklenen Clarkdale kod adlı işlemci ailesinin en hızlı versiyonlarının Core i5 marklandırmasıyla satışa sunulması da beklenebilir. 5 serisi yonga setleriyle kullanılacak çift çekirdekli yeni işlemcilerin Intel'in 2010 satışlarında önemli bir yer teşkil etmesi bekleniyor.