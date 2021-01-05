Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı

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Yarıiletken üreticisi masaüstü segmentinde 10 nm’ye geçiş hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ekran kartı piyasasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

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Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı

DG2 512 SKU

100.9126 sürümlü ekran kartı sürücüsünün satır aralarında ortaya çıkan detay firmanın yaklaşan oyuncu kartını ele verdi. DG2 128 ve DG2 512 olarak listelenen modeller EU başına işlem birimi sayısına göre sırasıyla 2048 ve 4096 shader çekirdeği taşıması bekleniyor.

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Intel’in DG2 modellerinin performansı hakkında yorum yapmak için henüz çok erken. Dolayısıyla piyasadaki konumu için beklememiz gerekecek.

Ayrıca Bkz. "AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı"

Son olarak Intel’in dış döküm tesisine sipariş ettiği DG2 GPU’larının hangi firmanın tesislerinden çıkacağı henüz bilinmese de TSMC’nin 6 nm sürecinden söz ediliyor.

https://videocardz.com/newz/intel-confirms-dg2-gpu-xe-hpg-features-up-to-512-execution-units

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