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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı

    Mavi ekibin masaüstü oyuncu ekran kartı macerası yakında başlamak üzere. Merakla beklenen DG2 çözümü firmanın son grafik kartı sürücüsünün satırları arasında gün yüzüne çıktı.
    4 gün
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    7

    Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı
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    Yarıiletken üreticisi masaüstü segmentinde 10 nm’ye geçiş hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ekran kartı piyasasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı

    DG2 512 SKU

    100.9126 sürümlü ekran kartı sürücüsünün satır aralarında ortaya çıkan detay firmanın yaklaşan oyuncu kartını ele verdi. DG2 128 ve DG2 512 olarak listelenen modeller EU başına işlem birimi sayısına göre sırasıyla 2048 ve 4096 shader çekirdeği taşıması bekleniyor.

    Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör
    Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör
    Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Intel’in DG2 modellerinin performansı hakkında yorum yapmak için henüz çok erken. Dolayısıyla piyasadaki konumu için beklememiz gerekecek.

    Ayrıca Bkz. "AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı"

    Son olarak Intel’in dış döküm tesisine sipariş ettiği DG2 GPU’larının hangi firmanın tesislerinden çıkacağı henüz bilinmese de TSMC’nin 6 nm sürecinden söz ediliyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-confirms-dg2-gpu-xe-hpg-features-up-to-512-execution-units Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    seglopsi 2 gün ( Mesaj Silindi )
    intel bence apple m1 gibi soc işine girmeli. harici kart yerine tek çip ile elle tutulur bir şeyler sunmalı. harici kartların da önü kapandı artık. yakında apple'ın arkasından ağlarlar bu gidişle.
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    mamad 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yalnız Intel'in harici gpu geliştirme başlaması üzerine 3 yıldan uzun zaman oldu. Hala bekliyoruz. Nvidia'nın tensor core ardından ray tracing işine girişmesi boşuna değildi ama Intel'in planlarını ciddi şekilde sekteye uğratmış olabilir. O zamanlar elinde olan w/p ve mm/p liderliğinden bu işler için feragat etti ama Intel'in rekabete girişmesini de uzunca bir süre ertelemiş oldu gibi.

    Bahsi geçen DG2 kartı, orta sınıf bir kart. DG1 de giriş seviyesiydi. Kimse görmedi. DG3'ü geliştirdik, ürettik, tanıttık, çıkardık satıyoruz diyene kadar 2022'yi buluruz. O zaman da hem Nvidia'nın hem de Amd'nin 5nm gpularını konuşuyor oluruz.
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    wospos 3 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    amd ve nvidia’nın hoşgeldin hediyesi olarak intele karşı çıkaracağı kartlarla beraber ucuz fiyata performanslı ekran kartları çıkış yapacak gibi gözüküyor
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    sağlam bir şekilde geliyor gibi !!!
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    Titanyum Adayı 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Dg2 de 128 EU ve 512 EU nasıl 2048 shader ve 4096 shader içerebiliyor. Mimari farklılık olması gerekir böyle olması için haberin düzenlenmesi lazım.
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    ben gb a bakarım aga...
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    hellmare (Akif Emre) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İntel'in DG1 - (96 eu) 720 işlem çekirdeği ile mx 350 (640 cuda) ye benzer olduğuna göre DG2 - (512 eu) 4096 olanı da RTX 2060 - max Q ya eş bir performans verecektir büyük ihtimalle.
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    worldpartner 4 gün ( Mesaj Silindi ) hellmare
    mx 350'de ddr5 bellekler varken intel dahili gpu olduğu için maksimim ddr4x belleklerle desteklenebiliyor buradaki kaybı da göz önünde bulundurmak lazım
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