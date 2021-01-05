Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı

Yarıiletken üreticisi masaüstü segmentinde 10 nm’ye geçiş hazırlıklarını sürdürürken bir taraftan da ekran kartı piyasasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.İlginizi Çekebilir Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı
DG2 512 SKU
100.9126 sürümlü ekran kartı sürücüsünün satır aralarında ortaya çıkan detay firmanın yaklaşan oyuncu kartını ele verdi. DG2 128 ve DG2 512 olarak listelenen modeller EU başına işlem birimi sayısına göre sırasıyla 2048 ve 4096 shader çekirdeği taşıması bekleniyor.
Intel’in DG2 modellerinin performansı hakkında yorum yapmak için henüz çok erken. Dolayısıyla piyasadaki konumu için beklememiz gerekecek.
Ayrıca Bkz. "AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı"
Son olarak Intel’in dış döküm tesisine sipariş ettiği DG2 GPU’larının hangi firmanın tesislerinden çıkacağı henüz bilinmese de TSMC’nin 6 nm sürecinden söz ediliyor.
https://videocardz.com/newz/intel-confirms-dg2-gpu-xe-hpg-features-up-to-512-execution-units Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bahsi geçen DG2 kartı, orta sınıf bir kart. DG1 de giriş seviyesiydi. Kimse görmedi. DG3'ü geliştirdik, ürettik, tanıttık, çıkardık satıyoruz diyene kadar 2022'yi buluruz. O zaman da hem Nvidia'nın hem de Amd'nin 5nm gpularını konuşuyor oluruz.