Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia, çip kaçakçılığına karşı yeni bir tespit yazılımı geliştirdi

    Nvidia, AI GPU’lar için konum doğrulama yazılımı geliştirdi. Sistem, kullanıcıların GPU sağlık ve kullanım verilerini takip etmesini sağlasa da çipleri uzaktan kontrol etme imkanı sunmuyor.

    Nvidia, çip kaçakçılığına karşı yeni bir tespit yazılımı geliştir Tam Boyutta Gör
    Nvidia, yapay zeka alanında kullanılan grafik işlemcilerinin (GPU) konumunu doğrulayabilen yeni bir yazılım geliştirdi. Bu adım, ABD’nin gelişmiş çiplerin Çin gibi ülkelere ulaşmasını engelleme çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde geliyor.

    Yayımlanan blog gönderisine göre yazılım, kullanıcıların isteğe bağlı olarak yükleyebileceği bir istemci yazılım aracılığıyla GPU’ların sağlık durumunu takip edebilmesini sağlıyor. Ayrıca müşteriler, GPU filolarının kullanımını küresel ölçekte veya belirli hesaplama bölgelerine göre görselleştirebilecek.

    GPU’ların konumu tespit edilebilecek

    Nvidia, çip kaçakçılığına karşı yeni bir tespit yazılımı geliştir Tam Boyutta Gör
    Öte yandan Nvidia, yaptığı açıklamada yazılımın ne şirkete ne de üçüncü taraflara GPU’ları devre dışı bırakma yetkisi vermediğini vurguladı. Şirket, toplanan verilerin yalnızca okunabilir telemetriler olduğunu ifade ediyor. Telemetri, uzak veya erişilemeyen kaynaklardan veri toplayıp merkezi bir noktaya iletme sürecini tanımlıyor ve genellikle analiz ile optimizasyon için kullanılıyor.

    Cihazın konumunun tespit edilebilmesi, IP tabanlı ağ bilgileri, zaman damgaları veya sistem düzeyindeki diğer sinyaller gibi iletilen sensör verilerine bağlı. Nvidia’nın blogunda paylaşılan ekran görüntüsü, makinenin IP adresi ve konumu gibi bilgileri gösteriyor. Uzmanlar telemetri ile ağ adresi gibi meta verilerin gönderilmesiyle pratikte konum tespitinin mümkün olacağını söylüyor. Yeni yazılımın ayrıca kullanıcıların beyan ettiği kullanımın dışında beklenmeyen kullanım modellerini tespit edebileceği de ifade ediliyor.

    Bilindiği üzere ABD’nin ihracat düzenlemeleri Nvidia’nın gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin ve diğer yasaklı bölgelere özel izin olmadan satmasını engelliyor. Hatta Mayıs ayında Senatör Tom Cotton ve sekiz partili grup tarafından sunulan Chip Security Act tasarısı, onaylanırsa ileri düzey AI çiplerinde güvenlik mekanizmaları ve konum doğrulamasını zorunlu kılacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD'den 2 tonluk ağaçla ekstrem sağlamlık testi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    şiir seslendirme programı gaza basıyorum devir yükseliyor araba gitmiyor ad soyad ile kişi bulma aile hekimi hastaneye sevk askerlik izmir self servis oto yıkama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum