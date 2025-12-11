Nvidia, çip kaçakçılığına karşı yeni bir tespit yazılımı geliştirdi

Yayımlanan blog gönderisine göre yazılım, kullanıcıların isteğe bağlı olarak yükleyebileceği bir istemci yazılım aracılığıyla GPU’ların sağlık durumunu takip edebilmesini sağlıyor. Ayrıca müşteriler, GPU filolarının kullanımını küresel ölçekte veya belirli hesaplama bölgelerine göre görselleştirebilecek.
GPU’ların konumu tespit edilebilecek
Cihazın konumunun tespit edilebilmesi, IP tabanlı ağ bilgileri, zaman damgaları veya sistem düzeyindeki diğer sinyaller gibi iletilen sensör verilerine bağlı. Nvidia’nın blogunda paylaşılan ekran görüntüsü, makinenin IP adresi ve konumu gibi bilgileri gösteriyor. Uzmanlar telemetri ile ağ adresi gibi meta verilerin gönderilmesiyle pratikte konum tespitinin mümkün olacağını söylüyor. Yeni yazılımın ayrıca kullanıcıların beyan ettiği kullanımın dışında beklenmeyen kullanım modellerini tespit edebileceği de ifade ediliyor.
Bilindiği üzere ABD'nin ihracat düzenlemeleri Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerini Çin ve diğer yasaklı bölgelere özel izin olmadan satmasını engelliyor. Hatta Mayıs ayında Senatör Tom Cotton ve sekiz partili grup tarafından sunulan Chip Security Act tasarısı, onaylanırsa ileri düzey AI çiplerinde güvenlik mekanizmaları ve konum doğrulamasını zorunlu kılacak.