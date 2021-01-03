AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı

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Kırmızı ekibin RX 6000 çözümleri etkileyici performansı ve verimliliğiyle yıllar sonra Nvidia’nın rekabet yönünü değiştirmeyi başardı. Görünüşe göre yeni bir kart daha yolda.

Navi 21 XTXH

USB Implementers Forumu’nda ortaya çıkan Navi 21 XTXH GPU’su mevcut RX 6900 XT’nin üstü veya altı bir GPU’ya güç verip vermeyeceği bilinmiyor. Bununla birlikte yeni yonganın ekran alıntıları olası bir RX 6900 Pro’nun ilk izleri de olabilir.

Ayrıca Bkz. "AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir"

Modelin 27 wattlık Power Delivery Profile ile listelenmesi ise kartta USB Type-C çıkışının bulunacağına işaret ediyor. Bilindiği üzere AMD mevcut RX 6000 serisi kartlarda USB Type-C çıkışına yer veriyor.

https://videocardz.com/newz/amd-navi-2x-xtxh-and-nashira-point-gpus-spotted

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