AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı

Kırmızı ekibin RX 6000 çözümleri etkileyici performansı ve verimliliğiyle yıllar sonra Nvidia’nın rekabet yönünü değiştirmeyi başardı. Görünüşe göre yeni bir kart daha yolda.
Navi 21 XTXH
USB Implementers Forumu’nda ortaya çıkan Navi 21 XTXH GPU’su mevcut RX 6900 XT’nin üstü veya altı bir GPU’ya güç verip vermeyeceği bilinmiyor. Bununla birlikte yeni yonganın ekran alıntıları olası bir RX 6900 Pro’nun ilk izleri de olabilir.
Ayrıca Bkz. "AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir"
Modelin 27 wattlık Power Delivery Profile ile listelenmesi ise kartta USB Type-C çıkışının bulunacağına işaret ediyor. Bilindiği üzere AMD mevcut RX 6000 serisi kartlarda USB Type-C çıkışına yer veriyor.
https://videocardz.com/newz/amd-navi-2x-xtxh-and-nashira-point-gpus-spotted Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
özetle ! süper kart diye bir şey olmaz anca süper GPU içeren bir APU yapılabilinir.
felsefede ve pratikte tek çözüm yolu bu dur. (nokta).