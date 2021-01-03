Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı

    Nvidia’nın RTX Ampere Super kartlarının ayak seslerinin duyulmasının ardından AMD kanadından yeni bir yonga gün yüzüne çıktı. Navi 21 tabanlı Navi 21 XTXH geliyor.
    6 gün
    3,2b
    1
    3
    Ekran Kartı
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Kırmızı ekibin RX 6000 çözümleri etkileyici performansı ve verimliliğiyle yıllar sonra Nvidia’nın rekabet yönünü değiştirmeyi başardı. Görünüşe göre yeni bir kart daha yolda.

    Navi 21 XTXH

    USB Implementers Forumu’nda ortaya çıkan Navi 21 XTXH GPU’su mevcut RX 6900 XT’nin üstü veya altı bir GPU’ya güç verip vermeyeceği bilinmiyor. Bununla birlikte yeni yonganın ekran alıntıları olası bir RX 6900 Pro’nun ilk izleri de olabilir.

    Ayrıca Bkz. "AMD RDNA3+’ta çoklu yonga tasarımına geçebilir"

    Modelin 27 wattlık Power Delivery Profile ile listelenmesi ise kartta USB Type-C çıkışının bulunacağına işaret ediyor. Bilindiği üzere AMD mevcut RX 6000 serisi kartlarda USB Type-C çıkışına yer veriyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-navi-2x-xtxh-and-nashira-point-gpus-spotted Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    fiziksel olarak süper bir kartı işlemciye en yakın noktada inşaa edebilirsiniz,
    özetle ! süper kart diye bir şey olmaz anca süper GPU içeren bir APU yapılabilinir.
    felsefede ve pratikte tek çözüm yolu bu dur. (nokta).
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    husnukiller 5 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    yok o da yetmez, stock cooler da sivi nitrojen olmali, ancak o zaman super diyebilirler belki
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Araç muayene ücretlerine zam geldi: İşte 2021 tarifesi 5 gün Yeni yayın servisi 'Discovery Plus' Türkiye'ye geliyor 5 gün MG yeniden Türkiye'de: Satılacak ilk model ZS EV isimli bir elektrikli SUV 5 gün Tesla'nın otopilot sistemi sürücü yardımı olmadan 600 kilometre yol kat etti [video] 5 gün The Mandalorian, 2020'nin en çok korsan izlenen dizisi oldu 5 gün Kamu bankalarından yeni Ortak ATM kararı 5 gün Türk bilim insanları idrar örneğinden 15 saniye sonuç veren Kovid tanı kiti geliştirdi 5 gün Netflix'in yeni Türk dizisi 50m2'den ilk fragman yayınlandı 5 gün WhatsApp günlük görüşme sayısında rekor kırıldı 5 gün Xiaomi Mi 11 çok yakında dünyaya açılıyor 5 gün Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması: "Biz değil, onlar kaybeder" 6 gün Galaxy S21 serisi 14 Ocak tarihinde tanıtılacak 6 gün Ethereum 1000 doları geçti 6 gün Samsung önümüzdeki hafta yeni bir Galaxy M serisi telefon çıkaracak 6 gün Kronik ağrı tedavisinde sanal gerçeklik kullanılabilir 6 gün Steam, Yılın Oyunu'nu açıkladı: İşte 2020'nin kazananları 6 gün James Gunn'ın yönettiği 'The Suicide Squad', 18 yaş sınırıyla geliyor 6 gün Amerika Birleşik Devletleri'nde rekor vaka sayısına ulaşıldı 6 gün Los Angeles'taki gizemli 'Jetpack-Adam' gökyüzünde uçarken görüntülendi 6 gün Majör depresif bozukluğa komorbit borderline kişilik bozukluğunun tedavi yöntemleri incelendi 6 gün GÖRÜNTÜLENEN AMD’nin Navi 21 XTXH GPU’su ortaya çıktı Sonraki Steam eş zamanlı çevrimiçi kullanıcı sayısında 25 milyonu geride bıraktı 6 gün Mobil RTX 3080 masaüstü RTX 3070’in önünde 6 gün MSI Rocket Lake işlemcilerinin çıkış tarihini doğruladı 6 gün Vatikan aşılama çalışmalarının başlayacağını duyurdu 6 gün Xiaomi'nin çevreyi koruma çağrısı yanıtsız kaldı: Herkes şarj cihazlı Mi 11 satın alıyor 6 gün Exxen, 3 günde 500 bin üyeyi geçti 6 gün Haftalık Oyun Önerisi 08: Peaky Blinders Mastermind 6 gün Cristiano Ronaldo, 250 milyon takipçiye ulaşarak Instagram'daki en popüler kişi oldu 6 gün İki farklı katlanabilir iPhone modeli, dahili dayanıklılık testlerini geçti 6 gün Windows işletim sistemlerinin popülerlik oranları belli oldu 6 gün Samsung Galaxy Buds Pro kutusuyla birlikte görüntülendi 6 gün Tesla, 2020'de yarım milyon araç üretti: Pandemiye rağmen kendi rekorunu kırdı 6 gün LG, CES 2021'de "bükülebilir" OLED oyun monitörünü tanıtacak 6 gün ASELSAN'ın küp uydusu SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılacak 6 gün Google Pixel 5a çalışır vaziyette görüntülendi 6 gün Söylentiye göre Netflix, The Elder Scrolls dizisi hazırlıyor 6 gün Bardaklık, telefon standı, şarj istasyonu ve saklama alanı bir arada 1 hf. SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom 21 Ocak'ta mobil cihazlara geliyor 1 hf. Brave tarayıcısı Apple M1 ile uyumlu 1 hf. The Office dizisinden daha önce hiç gösterilmeyen bir sahne yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız