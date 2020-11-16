Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir

AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından donanımseverler Intel’in vereceği cevabı merak ediyor. Görünüşe göre Intel alışılagelinen bir cevap hazırlığında.
Intel yine frekansın üzerine eğilebilir
CapFrameX’in gönderisine göre 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi Cinebench R20’de 655 puanlık tek çekirdek skoru elde etmiş. Bu skor Ryzen 9 5950X’in 649 puanlık performansından bir tık önde.
Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı"
Intel’in Sunny Cove çekirdeğini geriye uyarlayacağı Rocket Lake çözümleri yeni mimari ve 14 nm’nin yüksek frekans avantajının birlikte sunulacağı bir nesil olacak. Buna karşın 5.5 GHz’lik frekans kullanıcıları soğutma konusunda ürkütmüyor değil.
https://www.guru3d.com/news-story/rocket-lake-at-5-5-ghz-could-be-intels-answer-against-the-ryzen-9-5950x.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer
Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen
bi bitmedi beee...