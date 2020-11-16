Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir

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AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından donanımseverler Intel’in vereceği cevabı merak ediyor. Görünüşe göre Intel alışılagelinen bir cevap hazırlığında.

Intel yine frekansın üzerine eğilebilir

CapFrameX’in gönderisine göre 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi Cinebench R20’de 655 puanlık tek çekirdek skoru elde etmiş. Bu skor Ryzen 9 5950X’in 649 puanlık performansından bir tık önde.

Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı"

Intel’in Sunny Cove çekirdeğini geriye uyarlayacağı Rocket Lake çözümleri yeni mimari ve 14 nm’nin yüksek frekans avantajının birlikte sunulacağı bir nesil olacak. Buna karşın 5.5 GHz’lik frekans kullanıcıları soğutma konusunda ürkütmüyor değil.

https://www.guru3d.com/news-story/rocket-lake-at-5-5-ghz-could-be-intels-answer-against-the-ryzen-9-5950x.html

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