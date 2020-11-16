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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir

    Paylaşılan Cinebench tek çekirdek skoru Intel’in Rocket Lake ile hazırlıklı geldiğine işaret ediyor. İddialı performans artışı yonganın soğutmasını düşündürdü.
    20 dk.
    168
    68
    5
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir
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    AMD’nin Ryzen 5000 işlemcilerinin ardından donanımseverler Intel’in vereceği cevabı merak ediyor. Görünüşe göre Intel alışılagelinen bir cevap hazırlığında.

    Intel yine frekansın üzerine eğilebilir

    CapFrameX’in gönderisine göre 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi Cinebench R20’de 655 puanlık tek çekirdek skoru elde etmiş. Bu skor Ryzen 9 5950X’in 649 puanlık performansından bir tık önde.

    Intel’in AMD’ye cevabı 5.5 GHz’de çalışan Rocket Lake işlemcisi olabilir

    Ayrıca Bkz. "Intel Tiger Lake-H işlemcisi ortaya çıktı"

    Intel’in Sunny Cove çekirdeğini geriye uyarlayacağı Rocket Lake çözümleri yeni mimari ve 14 nm’nin yüksek frekans avantajının birlikte sunulacağı bir nesil olacak. Buna karşın 5.5 GHz’lik frekans kullanıcıları soğutma konusunda ürkütmüyor değil.



    https://www.guru3d.com/news-story/rocket-lake-at-5-5-ghz-could-be-intels-answer-against-the-ryzen-9-5950x.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

    dışarda gezdik, virüs o deliklere birikti.çöpe de atamayız bu paraya benim maskeyle derdim ses değil gözlük buharı.nefes verirken gözlük kullanılamıyor.ona çare olsa daha makbule geçer

    3 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    20 saat önce
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    ankaland (mehmet yok) 49 sn. ( Mesaj Silindi )
    kışın çıkarsa kaçırmam benim ev ısınmıyor.. aile bürçesine katkı sağlarım.. bye bye kombi hoşgeldin intel kombi.. birde üzerine kazan koyarım.. 24 saat sıcak su..
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    Nedwish (Ned Wish) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    6 puan fazla sadece çekirdekler eksik :D güç tüketimi çok fazla tam alınmalık işlemci olmuş bu çıkacağı belliyken amd almak saçmalık(!)
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    Boş yapma beni dinle 14 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    400w ??
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    encrypted-tbn0.gstatic.com/...
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 16 dk. ( Mesaj Silindi )
    14nm++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    bi bitmedi beee...
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