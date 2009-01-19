Intel indirime gitti; Core 2 Quad Q9650 200$, Q9550 ise 50$ ucuzladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel bir süredir merakla beklenen fiyat indirimini gerçekleştirdi ve bazı masaüstü işlemci modellerinde %40'a varan indirime gitti. Yapılan indirim sonrasında fiyatında en agresif gerileme Core 2 Quad 9650 modelinde oldu zira işlemcinin fiyatı %40'ı bulan bir indirim ile 530$'dan 310'a çekildi. Öte yandan Core 2 Quad 9550'nin fiyatı da 50$'lık bir indirim ile 316$'dan 266$'a çekildi.
Yapılan indirim sonrasında AMD'nin Phenom II X4 940 işlemcisinden daha ekonomik bir fiyat seviyesine gerileyen Q9550 ile karşısında AMD'nin nasıl bir strateji izleyeği ise merakla bekleniyor. Çift ve dört çekirdekli çok sayıda modeli etkileyen indirimin resmi detayları şu şekilde;
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
vazgecip amd alalım dersen o da amerika malı eee amerika sanki cok mu filistinli kardeslerimizin yanında adamlar israilin hava savunma hattını dösedi zamanında yani biri israile havadan saldırırsa aynı zamanda amerikaya da saldırmıs olur.Yani kısaca sunu diyorum islemci olarak intel ya da amd den baska caremiz yoksa ki su anlık yok o zaman para rakiplerimize gider.
Ne yapıcaz o zaman birlesip islemci isine bizde giricez."Yok artık" demiceksin sana sunu sölim bütün ortadogu malı bizden alır eger amd ye yakın bisiler yapabilirsek.Neyse la site donanım üstüne biz ne konusuyoz :O)
Ama ben yine de Phenom II ile AMD ye dönüş yapacağım.
filistinli kardeşlerini cok dusunuyorsan adam ol akıllı ol ders calıs kendı cpu nu kendın yap.boş gevezelikten gına geldi.
Bu fiyatlarin Türkiyeye yansıması en az bir ay.Yeni islemci alacak arkadaslara tavsiyem sabırlı olsunlar.Cünkü amd de mutlaka karsılık verir bu sayede fiyatlar baya düser.
Sahsi fikrim 200 dolar inmis q9650 herkesin aklını celer ki mantık cercevesi de bunu gerektirir.
Amd de indirim yapsın zaten güzel sey rekabet yazmısım yorumun altına
Q9650 ü ................230 usd almayı düşünüyorum ( şaka yapmıyorum ) 3 ay vakitleri var yoksa amd geçiş
3ay sonra
80usd sb750 anakart + 250 usd Phenom II Quad Core X4 940 = 330 usd ediyor
bu düşüş amd nin yarattığı korku ve krizdir
Kullanıpta randıman alamamış gibi bir halin var, performansına yorum yaptığına göre. Neyse,bu da senin görüşün,eyvallah!
+ 1 milyon
israilde fabrikası olan islam düşmanı siyonist yahudilerin ekmek yediği , yöneticilik yaptığı intele 5 kuruş vermem.