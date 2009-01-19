Intel indirime gitti; Core 2 Quad Q9650 200$, Q9550 ise 50$ ucuzladı

Intel bir süredir merakla beklenen fiyat indirimini gerçekleştirdi ve bazı masaüstü işlemci modellerinde %40'a varan indirime gitti. Yapılan indirim sonrasında fiyatında en agresif gerileme Core 2 Quad 9650 modelinde oldu zira işlemcinin fiyatı %40'ı bulan bir indirim ile 530$'dan 310'a çekildi. Öte yandan Core 2 Quad 9550'nin fiyatı da 50$'lık bir indirim ile 316$'dan 266$'a çekildi.

Yapılan indirim sonrasında AMD'nin Phenom II X4 940 işlemcisinden daha ekonomik bir fiyat seviyesine gerileyen Q9550 ile karşısında AMD'nin nasıl bir strateji izleyeği ise merakla bekleniyor. Çift ve dört çekirdekli çok sayıda modeli etkileyen indirimin resmi detayları şu şekilde;

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