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Intel indirime gitti; Core 2 Quad Q9650 200$, Q9550 ise 50$ ucuzladı

10 yıl
35,5b
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72
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel bir süredir merakla beklenen fiyat indirimini gerçekleştirdi ve bazı masaüstü işlemci modellerinde %40'a varan indirime gitti. Yapılan indirim sonrasında fiyatında en agresif gerileme Core 2 Quad 9650 modelinde oldu zira işlemcinin fiyatı %40'ı bulan bir indirim ile 530$'dan 310'a çekildi. Öte yandan Core 2 Quad 9550'nin fiyatı da 50$'lık bir indirim ile 316$'dan 266$'a çekildi.

Yapılan indirim sonrasında AMD'nin Phenom II X4 940 işlemcisinden daha ekonomik bir fiyat seviyesine gerileyen Q9550 ile karşısında AMD'nin nasıl bir strateji izleyeği ise merakla bekleniyor. Çift ve dört çekirdekli çok sayıda modeli etkileyen indirimin resmi detayları şu şekilde;

Intel indirime gitti; Core 2 Quad Q9650 200$, Q9550 ise 50$ ucuzladı
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Ya arkadaslar bu siyonist tartısması cok gereksiz.Evet verdigimiz paraların bir kısmı onlara gidiyordur bu cok normal adamlar üretiyor biz ise tüketiyoruz tabi onlar kazancak.---Neyse konu indirim siz nelerden konusuyonuz.Haberi yayınlayan Donanım Haber sitesine haksızlık etmis oluyorsunuz.Ben kendi adıma söyliyim TESEKKÜRLER.
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eneshatipoglu 10 yıl
valla arkadasa 2000 liralık makina yapıcaz okullar tatıl olunca listeye ilk koyduğum cpu amd phenom 9950/9850 idi ama sonra tekrar düşününce vede böyle cazip bi indirim olunca aklıma q9550 yattı eğer temmuza kadar fiyatı 230 dolara felan düşerse bi aksilik olmassa kesin alıcaz.ama olurki o zamana kadar daha güzel fiyat indirimi yapmassa intel e8600 alırız.
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forvet09 10 yıl
e5200 ve e7400 fiyatları
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gordon01 10 yıl
q9650 cazip duruyor :)
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
RoyalForce kardes sunu belirtmekte fayda var pc kullanıcılarının %70 i oc yapmayan pcyi aldıgı gibi oyuna internete dalan kisiler.Yani oc suz sistem kullanan cok fazla.Ve bana göre de oc suz islemcide intel daha basarılı.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
er005 kardesim eyvallah sen de haklısın ama ne yapmalı söyler misin.Hadi intelden
vazgecip amd alalım dersen o da amerika malı eee amerika sanki cok mu filistinli kardeslerimizin yanında adamlar israilin hava savunma hattını dösedi zamanında yani biri israile havadan saldırırsa aynı zamanda amerikaya da saldırmıs olur.Yani kısaca sunu diyorum islemci olarak intel ya da amd den baska caremiz yoksa ki su anlık yok o zaman para rakiplerimize gider.
Ne yapıcaz o zaman birlesip islemci isine bizde giricez."Yok artık" demiceksin sana sunu sölim bütün ortadogu malı bizden alır eger amd ye yakın bisiler yapabilirsek.Neyse la site donanım üstüne biz ne konusuyoz :O)
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Fettah34 10 yıl
Q9650 gayet güzel bir işkemci olmuş bu fiyata.
Ama ben yine de Phenom II ile AMD ye dönüş yapacağım.
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er005 10 yıl
aldığınız her intel işlemci filistine bomba ve mermi olarak geri dönuyor unutmayalımki intel in en büyük işlemci fabrikası israil de
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Númenóre 10 yıl

Orjinalden alıntı: er005

aldığınız her intel işlemci filistine bomba ve mermi olarak geri dönuyor unutmayalımki intel in en büyük işlemci fabrikası israil de

filistinli kardeşlerini cok dusunuyorsan adam ol akıllı ol ders calıs kendı cpu nu kendın yap.boş gevezelikten gına geldi.
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YunusYENEROGLU_69_ 10 yıl
Artık yeni nesilde en düsük islemci core 2 duo 2.80 olucak.Vayy be hey gidi günler ben yigenime core 2 2.66 almak icin ne kadar beklemistim varya.
Bu fiyatlarin Türkiyeye yansıması en az bir ay.Yeni islemci alacak arkadaslara tavsiyem sabırlı olsunlar.Cünkü amd de mutlaka karsılık verir bu sayede fiyatlar baya düser.
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scaner123 10 yıl
Bu indirim süper oldu,inş en kısa zmnda ülkemizdede uygulanır...
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Born2Bekiller 10 yıl
x2, amd tabikide magdur su an su performansla ve su fiyata phenom 940 satılmaz arkadasım. Magdur yazdım cunku yazıyı duzgun okumamıssın aynısını nvidiaya kendisi yapıyor(gtx295 hd4870x2nin fiyat indirimi golgesinde kaldı)
Sahsi fikrim 200 dolar inmis q9650 herkesin aklını celer ki mantık cercevesi de bunu gerektirir.
Amd de indirim yapsın zaten güzel sey rekabet yazmısım yorumun altına
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_Gladio_ 10 yıl
Anlamadığım nokta şu ki q9550s ile q8200s tıpatıp aynı özelliklerde gözüküyor.ama fiyat farkı azımsanmayacak derecede.bunların farkı nedir acaba carpan farkımı mevcut yada kilit acık?falan sondaki s takısı nerdir arkadaşlar?
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yenerbalcı 10 yıl
fiyatlar tam bir komedi demekki bu düşün geriside gelecek


Q9400...............213 usd
Q9300...............266 usd


Q9650 ü ................230 usd almayı düşünüyorum ( şaka yapmıyorum ) 3 ay vakitleri var yoksa amd geçiş


3ay sonra

80usd sb750 anakart + 250 usd Phenom II Quad Core X4 940 = 330 usd ediyor

bu düşüş amd nin yarattığı korku ve krizdir
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X2 10 yıl

Orjinalden alıntı: Born2Bekiller
amd tabikide magdur su an su performansla ve su fiyata phenom 940 satılmaz arkadasım.


Kullanıpta randıman alamamış gibi bir halin var, performansına yorum yaptığına göre. Neyse,bu da senin görüşün,eyvallah!
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fotifoti 10 yıl
intel bedava verse yine almıycam, biz işlemci alalım onlar mermi atsınlar. intel sux
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RoyalForce 10 yıl

Orjinalden alıntı: fotifoti

intel bedava verse yine almıycam, biz işlemci alalım onlar mermi atsınlar. intel sux


+ 1 milyon

israilde fabrikası olan islam düşmanı siyonist yahudilerin ekmek yediği , yöneticilik yaptığı intele 5 kuruş vermem.

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18arif 10 yıl
evet arkadaşlar uzak duralık yahudi mallarından intel'e

Orjinalden alıntı: fotifoti

intel bedava verse yine almıycam, biz işlemci alalım onlar mermi atsınlar. intel sux

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