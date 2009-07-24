Intel İrlanda tesislerindeki çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor

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Kısa bir süre önce ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve Avrupa Komisyonu tarafından kesilen milyar dolarlık ceza nedeniyle 21 yıl aradan sonra ilk defa kayıp açıklayan Intel, İrlanda tesislerindeki çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma, Leixlip, İrlanda'daki 200mm üretim bölümündeki 294 çalışanı için pembe ihbar kağıdı* hazırlıyor.

200mm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ürünlere olan talebin düşmesi nedeniyle 294 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlayan firmanın İrlanda'daki 200mm tesislerinde işten çıkarma sonrasında çalışan sayısı 4200'e düşecek. Bu arada 200mm üretim bölümünün aksine 300mm üretim yapan Fab24 için herhangi bir işten çıkarma uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.

* Pembe ihbar kağıdı, kimi şirketlerce işten çıkartılacak olan çalışanlara yollanan ihbar kağıdır.