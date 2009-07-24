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Intel İrlanda tesislerindeki çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel İrlanda tesislerindeki çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırıyor
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Kısa bir süre önce ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan ve Avrupa Komisyonu tarafından kesilen milyar dolarlık ceza nedeniyle 21 yıl aradan sonra ilk defa kayıp açıklayan Intel, İrlanda tesislerindeki çalışanlarının bir kısmıyla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre firma, Leixlip, İrlanda'daki 200mm üretim bölümündeki 294 çalışanı için pembe ihbar kağıdı* hazırlıyor.

200mm fabrikasyon süreciyle hazırlanan ürünlere olan talebin düşmesi nedeniyle 294 çalışanıyla yollarını ayırmayı planlayan firmanın İrlanda'daki 200mm tesislerinde işten çıkarma sonrasında çalışan sayısı 4200'e düşecek. Bu arada 200mm üretim bölümünün aksine 300mm üretim yapan Fab24 için herhangi bir işten çıkarma uygulamasının söz konusu olmadığı belirtildi.

* Pembe ihbar kağıdı, kimi şirketlerce işten çıkartılacak olan çalışanlara yollanan ihbar kağıdır.


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IgorStravinsky 10 yıl
Intel'in 300 kişiyi işten çıkarması konusunun ırkçılığa kaydığını görüyorsanız bilin ki, gereksiz insanlar dolmuştur.
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sadtneverdie 10 yıl
geyik yorumlara devam... sanki amd işçi çıkartmöadı bütün şirketler işçi çıkartıyor siz saçma sapan sevinç nidalarıyla ortalıkta geziyorsunuz
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DarkSidesOfMe 10 yıl
çindeki maliyetleri daha düşük
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yenerbalcı 10 yıl
Bu kafayla giderse daha çok işçi çıkartılır ( Kriz döneminde soket değişimi nasıl yapılır amd den ders alsın )


i yedi kazığı CO










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Temren 10 yıl
avrupa'daki üretim tesisini kapatsa yeridir. Siz bana ceza keserseniz ben de sizin ekmeğinizle oynarım diyor adamlar
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TELESCOPE 10 yıl

yenerbalcı

Bu kafayla giderse daha çok işçi çıkartılır ( Kriz döneminde soket değişimi nasıl yapılır amd den ders alsın )


i yedi kazığı CO


aynen öğle










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