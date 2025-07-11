AB, TikTok’u kişisel verileri Çin’e aktarmakla suçluyor

AB’den TikTok’a yeni soruşturma
TikTok’un Avrupa genel merkezi İrlanda’da bulunduğu için DPC, şirketin AB’deki ana denetleyicisi konumunda. Yeni soruşturma, önceki incelemede dikkate alınmayan Çin’deki veri saklama konusuna odaklanacak.
DPC, TikTok’un dört yıllık soruşturma süresince AB verilerinin Çin’de saklanmadığını bildirdiğini, ancak Nisan ayında iki ay önce sınırlı bir miktarda verinin Çin’de depolandığını ve sonrasında silindiğini açıkladığını belirtti. Bu durum, şirketin daha önce sunduğu bilgilerin doğru olmadığını gösteriyor.
TikTok yetkilileri, sorunu kendilerinin keşfettiğini, minimum düzeydeki veriyi hızla sunuculardan sildiklerini ve DPC’yi bilgilendirdiklerini ifade etti. Öte yandan TikTok, 2 Mayıs’ta verilen cezaya itiraz etti. Şirket, bu kararın Avrupa’da küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketler ve sektörler için geniş kapsamlı bir emsal oluşturma riski taşıdığını savunuyor.
Dünyada 1,5 milyar kullanıcısı bulunan TikTok, Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance’in bir parçası. Şirket, Avrupa kullanıcılarının verilerinin varsayılan olarak Norveç, İrlanda ve ABD’de saklandığını, Çin’deki çalışanların ise telefon numarası ya da IP adresi gibi kısıtlı verilere erişiminin olmadığını iddia ediyordu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre