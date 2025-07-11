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    AB, TikTok’u kişisel verileri Çin’e aktarmakla suçluyor

    İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), TikTok hakkında yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezinde ise platformun, kullanıcı bilgilerini Çin’e aktarması bulunuyor.

    AB, TikTok’u kişisel verileri Çin’e aktarmakla suçluyor Tam Boyutta Gör
    İrlanda’nın Veri Koruma Komisyonu (DPC), TikTok’un Avrupa kullanıcılarının verilerini Çin’de geçici olarak sakladığını Nisan ayında açıklamasının ardından yeni bir soruşturma başlattı. Mayıs ayında TikTok’a, Avrupa kullanıcılarının bilgilerinin korunması konusunda endişeler nedeniyle 530 milyon euro (620 milyon dolar) ceza verilmişti. Bu ceza, şirketin Çin’deki personelin uzaktan eriştiği verilerle ilgiliydi.

    AB’den TikTok’a yeni soruşturma

    TikTok’un Avrupa genel merkezi İrlanda’da bulunduğu için DPC, şirketin AB’deki ana denetleyicisi konumunda. Yeni soruşturma, önceki incelemede dikkate alınmayan Çin’deki veri saklama konusuna odaklanacak.

    DPC, TikTok’un dört yıllık soruşturma süresince AB verilerinin Çin’de saklanmadığını bildirdiğini, ancak Nisan ayında iki ay önce sınırlı bir miktarda verinin Çin’de depolandığını ve sonrasında silindiğini açıkladığını belirtti. Bu durum, şirketin daha önce sunduğu bilgilerin doğru olmadığını gösteriyor.

    TikTok yetkilileri, sorunu kendilerinin keşfettiğini, minimum düzeydeki veriyi hızla sunuculardan sildiklerini ve DPC’yi bilgilendirdiklerini ifade etti. Öte yandan TikTok, 2 Mayıs’ta verilen cezaya itiraz etti. Şirket, bu kararın Avrupa’da küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketler ve sektörler için geniş kapsamlı bir emsal oluşturma riski taşıdığını savunuyor.

    Dünyada 1,5 milyar kullanıcısı bulunan TikTok, Çin merkezli teknoloji şirketi ByteDance’in bir parçası. Şirket, Avrupa kullanıcılarının verilerinin varsayılan olarak Norveç, İrlanda ve ABD’de saklandığını, Çin’deki çalışanların ise telefon numarası ya da IP adresi gibi kısıtlı verilere erişiminin olmadığını iddia ediyordu.

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    turkelvis 17 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 23 saat önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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