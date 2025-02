İrlanda'da yeni 'zombi mantar' keşfi: Örümcekleri kontrol ediyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör İrlanda’da bilim insanları, mağara örümceklerini enfekte edip davranışlarını değiştiren yeni bir mantar türü keşfetti. "Zombi mantar" olarak adlandırılan bu patojen, örümceklerin sinir sistemini ele geçirerek onları kendi yayılma aracı haline getiriyor.

2021 yılında bir BBC ekibi, Kuzey İrlanda’da terk edilmiş bir barut deposunda tavanına yapışmış, mantarla kaplı bir örümcek buldu. Yapılan incelemelerde, örümceğin mağara türü olan Metellina merianae olduğu belirlendi. Ancak onu asıl ilginç kılan şey, üzerindeki mantarın daha önce tanımlanmamış bir tür olmasıydı. Bu yeni mantar türü, ünlü doğa bilimci David Attenborough'un adını taşıyan Gibellula attenboroughii olarak adlandırıldı.

Beyin “hackleyen” mantar

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar sonraki keşiflerinde, benzer manzaralarla İrlanda’nın farklı mağaralarında karşılaştılar. Duvarlara ya da tavana yapışmış, mantarla kaplanmış örümcekler, mantarın yayılma döngüsünün bir parçasıydı. Eski bilimsel literatür tarandığında, Britanya Adaları’ndaki bazı örneklerin de benzer enfeksiyonlara sahip olduğu fark edildi.

Kaşımanın bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Bu mantarın mekanizması tam olarak bilinmese de, enfekte ettiği örümceklerin normalde saklanmayı tercih ederken birdenbire açık alanlara çıkmaları dikkat çekiyor. Bilim insanları, mantarın örümceğin sinir sistemini ele geçirdiğini ve onu mağaranın duvarlarına ya da tavanına yönlendirdiğini düşünüyor. Burada ölen örümcek, mantarın gelişmesi için uygun bir ortam sağlıyor. Mantar büyüdükçe sporlarını havaya salıyor ve mağaradaki hava akımlarıyla yeni kurbanlarını buluyor.

Bu hikâye, karıncaları enfekte eden Ophiocordyceps mantarını veya popüler dizi ve oyun The Last of Us’taki insanları zombileştiren mantar (Cordyceps) senaryosunu hatırlatıyor. Öte yandan mantarın örümcekleri tam olarak nasıl manipüle ettiği bilinmiyor, ancak araştırmacılar ürettikleri metabolitlerin yanı sıra enfeksiyonun örümcek popülasyonları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu anlamak için daha fazla araştırılma yapılması gerektiğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.