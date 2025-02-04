Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İrlanda'da yeni 'zombi mantar' keşfi: Örümcekleri kontrol ediyor

    İrlanda'da yeni bir “zombi patojeni” keşfedildi. Bu sinsi mantar, örümceklere bulaşıyor ve sporlarını yeni kurbanlara yaymaya yardımcı olmak için örümceklerin davranışlarını değiştiriyor.
    İrlanda'da yeni 'zombi mantar' keşfi: Örümcekleri kontrol ediyor Tam Boyutta Gör
    İrlanda’da bilim insanları, mağara örümceklerini enfekte edip davranışlarını değiştiren yeni bir mantar türü keşfetti. "Zombi mantar" olarak adlandırılan bu patojen, örümceklerin sinir sistemini ele geçirerek onları kendi yayılma aracı haline getiriyor.

    2021 yılında bir BBC ekibi, Kuzey İrlanda’da terk edilmiş bir barut deposunda tavanına yapışmış, mantarla kaplı bir örümcek buldu. Yapılan incelemelerde, örümceğin mağara türü olan Metellina merianae olduğu belirlendi. Ancak onu asıl ilginç kılan şey, üzerindeki mantarın daha önce tanımlanmamış bir tür olmasıydı. Bu yeni mantar türü, ünlü doğa bilimci David Attenborough'un adını taşıyan Gibellula attenboroughii olarak adlandırıldı.

    Beyin “hackleyen” mantar

    İrlanda'da yeni 'zombi mantar' keşfi: Örümcekleri kontrol ediyor Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar sonraki keşiflerinde, benzer manzaralarla İrlanda’nın farklı mağaralarında karşılaştılar. Duvarlara ya da tavana yapışmış, mantarla kaplanmış örümcekler, mantarın yayılma döngüsünün bir parçasıydı. Eski bilimsel literatür tarandığında, Britanya Adaları’ndaki bazı örneklerin de benzer enfeksiyonlara sahip olduğu fark edildi.

    Bu mantarın mekanizması tam olarak bilinmese de, enfekte ettiği örümceklerin normalde saklanmayı tercih ederken birdenbire açık alanlara çıkmaları dikkat çekiyor. Bilim insanları, mantarın örümceğin sinir sistemini ele geçirdiğini ve onu mağaranın duvarlarına ya da tavanına yönlendirdiğini düşünüyor. Burada ölen örümcek, mantarın gelişmesi için uygun bir ortam sağlıyor. Mantar büyüdükçe sporlarını havaya salıyor ve mağaradaki hava akımlarıyla yeni kurbanlarını buluyor.

    Bu hikâye, karıncaları enfekte eden Ophiocordyceps mantarını veya popüler dizi ve oyun The Last of Us’taki insanları zombileştiren mantar (Cordyceps) senaryosunu hatırlatıyor. Öte yandan mantarın örümcekleri tam olarak nasıl manipüle ettiği bilinmiyor, ancak araştırmacılar ürettikleri metabolitlerin yanı sıra enfeksiyonun örümcek popülasyonları üzerinde ne gibi etkileri olduğunu anlamak için daha fazla araştırılma yapılması gerektiğini söylüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    poco x3 pro şarj olmuyor iphone ekran parlaklığı sonda ama karanlık kışın araba boyanır mı kimliksiz hastaneye gidilir mi ps4 iki kişilik oyunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M3 Max MacBook Pro
    Apple M3 Max MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum