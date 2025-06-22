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    İrlanda, son kömür santralini de kapattığını duyurdu

    İrlanda, Moneypoint kömür santralini kapatarak Avrupa’da kömürden tamamen çıkan 15. ülke oldu. Bu önemli başarının arkasındaki itici güç ise rüzgar enerjisindeki güçlü büyüme oldu.

    İrlanda, son kömür santralini de kapattığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    İrlanda, ülke tarihindeki en büyük kömür santralini kapatarak Avrupa’da kömürden tamamen çıkan 15. ülke oldu. Ülkenin batısındaki Clare Kontluğu’nda bulunan 915 MW kapasiteli Moneypoint santrali, artık elektrik üretiminde aktif rol oynamayacak. Santral, yalnızca acil durumlarda ağır fuel oil yakan bir yedek ünite olarak faaliyet gösterecek.

    Rüzgara geçiş etkili oldu

    1980’lerin ortasında, 1970'lerdeki petrol krizlerine karşı bir önlem olarak inşa edilen Moneypoint, yıllarca İrlanda’nın enerji güvenliğinde kilit rol oynadı. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artması, bu ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Enerji düşünce kuruluşu Ember’a göre İrlanda, 2024 yılında elektriğinin yüzde 37’sini (11,4 TWh) rüzgar enerjisinden elde etti. Güneş enerjisi (0,97 TWh) henüz bu seviyelere ulaşamamış olsa da son aylarda rekor kıran üretim artışlarıyla dikkat çekiyor.

    Her ne kadar kömür santrallerinden kurtulmak hem ülke hem de dünyanın geleceği için çok önemli olsa da tüm ülke elektriğini tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışabilecek hale getirmek kolay değil. Böylesi bir sistem için depolama, esneklik ve en önemlisi büyük şebeke yatırımları gerekiyor.

    Bununla birlikte İrlanda, tüm fosil yakıtlar için bir çıkış planı hazırlamış değil. Örneğin ülke, en az 2 GW kapasiteli yeni doğalgaz santralleri kurma hedefliyor. Bu adımın arkasında ise büyük ölçüde veri merkezlerinin artan enerji talebi yatıyor.

    İrlanda, son kömür santralini de kapattığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Uzmanlara göre Moneypoint santralinin kapatılması, Avrupa’nın kömürden çıkış sürecinde dönüm noktası niteliğinde. Avrupa’da bugüne kadar 23 ülke kömürden çıkış taahhüdünde bulundu. Bu yaz, hem İtalya’nın ana karasında kalan son iki büyük kömür santralinin kapanması hem de İspanya’nın kömürden tamamen çıkışını ilan etmesi bekleniyor. Türkiye’nin resmi olarak kömürü terk etme gibi bir planı ise bulunmuyor; aksine, kömür kullanımı son yıllarda artış gösteriyor.
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