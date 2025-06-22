İrlanda, son kömür santralini de kapattığını duyurdu

Rüzgara geçiş etkili oldu
1980’lerin ortasında, 1970'lerdeki petrol krizlerine karşı bir önlem olarak inşa edilen Moneypoint, yıllarca İrlanda’nın enerji güvenliğinde kilit rol oynadı. Ancak yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların artması, bu ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kaldırdı. Enerji düşünce kuruluşu Ember’a göre İrlanda, 2024 yılında elektriğinin yüzde 37’sini (11,4 TWh) rüzgar enerjisinden elde etti. Güneş enerjisi (0,97 TWh) henüz bu seviyelere ulaşamamış olsa da son aylarda rekor kıran üretim artışlarıyla dikkat çekiyor.
Her ne kadar kömür santrallerinden kurtulmak hem ülke hem de dünyanın geleceği için çok önemli olsa da tüm ülke elektriğini tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışabilecek hale getirmek kolay değil. Böylesi bir sistem için depolama, esneklik ve en önemlisi büyük şebeke yatırımları gerekiyor.
Bununla birlikte İrlanda, tüm fosil yakıtlar için bir çıkış planı hazırlamış değil. Örneğin ülke, en az 2 GW kapasiteli yeni doğalgaz santralleri kurma hedefliyor. Bu adımın arkasında ise büyük ölçüde veri merkezlerinin artan enerji talebi yatıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: