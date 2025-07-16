Tarihin en büyük rekabet davalarından biri bitti: Apple, 16 milyar dolar ödedi

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Tam Boyutta Gör Apple'ın Avrupa Birliği'yle (AB) yaşadığı en büyük vergi anlaşmazlıklarından biri resmen kapandı. İrlanda Maliye Bakanlığı, Apple’a ait 14,25 milyar euroluk (16,5 milyar dolar) emanet fonun tamamının ülke hazinesine aktarıldığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte Apple adına açılan ve küresel çapta yankı uyandıran dev rekabet resmen sona ermiş oldu.

Seneler süren dava bitti

Söz konusu dava, Avrupa Komisyonu'nun 2013 yılında Apple'ın İrlanda’daki vergi avantajlarını incelemeye almasıyla başlamıştı. Komisyon, Apple’ın İrlanda’daki faaliyetleri için yasa dışı vergi avantajı sağlandığını tespit etmiş ve bu durumun şirkete rakiplerine karşı haksız avantaj sağladığına hükmetmişti.

Tam Boyutta Gör Komisyon, 2016 yılında Apple’ın 2003 ile 2014 yılları arasında elde ettiği kazançlar üzerinden 13,1 milyar euro vergi ve 1,2 milyar euro faiz olmak üzere toplam 14,3 milyar euro ödemesi gerektiğine karar vermişti. Apple bu karara itiraz etmiş ve söz konusu meblağ 2018 yılında tarafsız bir emanet hesabına yatırılmıştı.

Apple, AB içinde elde ettiği gelirlerin büyük kısmını İrlanda’da kurduğu bağlı şirketlere aktarıyor ve bu yapılar sayesinde yüzde 1’in altında kalan vergi oranlarından faydalanıyordu. 2014 yılında bu oran yüzde 0,005’e kadar düşmüştü.

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2020 yılında AB Genel Mahkemesi Apple lehine karar vererek yeterli kanıt bulunmadığını açıklamıştı. Ancak 2024’te Avrupa Adalet Divanı bu kararı bozdu ve Komisyon’un 2016’daki orijinal kararını onayladı. Bu gelişmeyle birlikte İrlanda, emanet hesapta bekleyen fonu nihayet ülke hazinesine aktardı. Bu gelişmeyle birlikte Apple, AB içindeki en büyük vergi cezalarından birini ödeyerek dosyayı kapatmış oldu.

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Apple'ın 16 milyar dolarlık vergi davası resmen sona erdi

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