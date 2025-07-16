Tarihin en büyük rekabet davalarından biri bitti: Apple, 16 milyar dolar ödedi

Seneler süren dava bitti
Söz konusu dava, Avrupa Komisyonu'nun 2013 yılında Apple'ın İrlanda’daki vergi avantajlarını incelemeye almasıyla başlamıştı. Komisyon, Apple’ın İrlanda’daki faaliyetleri için yasa dışı vergi avantajı sağlandığını tespit etmiş ve bu durumun şirkete rakiplerine karşı haksız avantaj sağladığına hükmetmişti.
Apple, AB içinde elde ettiği gelirlerin büyük kısmını İrlanda’da kurduğu bağlı şirketlere aktarıyor ve bu yapılar sayesinde yüzde 1’in altında kalan vergi oranlarından faydalanıyordu. 2014 yılında bu oran yüzde 0,005’e kadar düşmüştü.
2020 yılında AB Genel Mahkemesi Apple lehine karar vererek yeterli kanıt bulunmadığını açıklamıştı. Ancak 2024’te Avrupa Adalet Divanı bu kararı bozdu ve Komisyon’un 2016’daki orijinal kararını onayladı. Bu gelişmeyle birlikte İrlanda, emanet hesapta bekleyen fonu nihayet ülke hazinesine aktardı. Bu gelişmeyle birlikte Apple, AB içindeki en büyük vergi cezalarından birini ödeyerek dosyayı kapatmış oldu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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