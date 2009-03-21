Intel işlemci fiyatlarında indirime gidiyor, yeni modeller yolda!

Yarıiletken Endüstrisi Birliği (SIA) tarafından açıklanan bilgilere göre, global ekonomik krizin yarattığı daralmaya bağlı olarak düşen satışlar, yonga pazarını derinden etkiliyor. SIA en azından yakın gelecek için toparlanma beklentisi içerisinde olmadıklarını ifade ederken, endüstri lideri firmalar acil önlem eylemlerini arka arkaya uygulamaya koyuyorlar. Geçtiğimizin yılın son çeyreğinde gelirlerinde ciddi bir kayıp yaşayan ve yılın ilk çeyreğinde zarar edebileceğini açıklayan Intel, işlemci satışlarına hareketlilik getirebilmek adına hem fiyatlarında indirime gitmeye hem de yeni modellerini lanse etmeye hazırlanıyor.

Tayvanlı anakart üreticilerinden alınan bilgilere göre Intel, ikinci çeyrekte farklı segmentlere yönelik yeni işlemci modellerini pazara sunmayı, yeni işlemcilerin konumlandırılacağı fiyat segmentlerinde yer alan güncel bazı modellerinde de fiyat indirimine gideceğini belirtiyorlar. Fiyat indiriminin detaylarına geçmeden önce yeni gelecek modellere bakmakta fayda var. Intel'in yeni modelleri arasında ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz iki yeni Core i7 modeli yer alıyor. Bloomfield kod adı taşıyan Nehalem tabanlı Core i7 ailesinin yeni amiral gemisi olacak 3.33GHz'lik Core i7 975 EE ile 3.06GHz'de çalışan Core i7 950 yolda.

Tam Boyutta Gör

Intel'in 31 Mayıs'da duyurmayı planladığı iki yeni Core i7 işlemcisine ek olarak, LGA775 platformuna da yeni modeller geliyor. Dört çekirdekli Core 2 Quad ailesi için 2.66GHz'de çalışan Core 2 Quad Q8400 ile Q8400s, çift çekirdekli işlemci ailesi içinse 2.93GHz'de çalışan Core 2 Duo E7600, Pentium E6300 ve Celeron E1600 modellerinin lanse edileceği bildirilmekte. Intel'in 19 Nisan'da lanse edeceği biri düşük güç tüketimli iki yeni Q8400 modeline paralel olarak satışı devam eden dört çekirdekli Core 2 Quad serisi bazı işlemci modellerinin fiyatlarında da %13 ila %20 arasında değişen oranlarda indirim yapılacak. Peki hangi modeller eı tkilenecek?

Digitimes'ın anakart üreticilerine dayandıraraküç verdiği habere göre, en büyük indirim Core 2 Quad Q9300 modelinde gerçekleşecek ve işlemcinin fiyatı %19.92 indirim ile 266$ seviyesinden 213$'a çekilecek. Düşük güç tüketimli Core 2 Quad Q9550s modelinin fiyatı %13.28'lik bir indirim ile 360$ seviyesinden 369$'dan 320$'a Core 2 Quad Q9400S modelinin fiyatı 320$'dan 277$'a, yine düşük güç tüketimli Core 2 Quad Q8200S'nin fiyatı ise 245$'dan 213$'a çekilecek. Mayıs ayı için herhangi bir işlemci indirimi planlamadığı belirtilen Intel, Temmuz ayı içerisinde hem çift hem de dört çekirdekli bazı modellerinde yeni bir indirim daha yapacak.

Tam Boyutta Gör

Açıklanan detaylara göre firma, 19 Temmuz'da yeni bir indirimle dört çekirdekli Core 2 Quad Q8300 modelinin fiyatını, 183$'dan 163$'a, çift çekirdekli Core 2 Duo E7500 modelinin fiyatını 133$'dan 113$'a, Pentium 5400 ve 5300 modellerini sırasıyla 74$ ve 64$ seviyesine, giriş seviyesi sistemler ve ofis bilgisayarları için hazırlanan çift çekirdekli Celeron E1000 ailesinin güncel modellerinden E1500 modelinin fiyatı da %18.87'lik indirimle 53$'dan 43$ seviyesine çekilecek. Fiyat indirimlerinin Nisan ve Temmuz ayları için planlandığını, yeni modeller için belirtilen fiyat bilgilerinin adetli (1000) alımlar için geçerli olduğunu da hatırlatalım.