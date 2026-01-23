Forza Horizon 6'dan ilk oynanış videosu geldi: İşte çıkış tarihi ve yenilikler

Tam Boyutta Gör Playground Games'in Forza Horizon serisindeki yeni oyunu Japonya’da geçecek. Geliştiriciler Forza Horizon 6'nın serinin şimdiye kadarki en büyük, en heyecan verici oyunu olacağını ve Japonya'nın eşsiz otomobil kültürünü yansıtacağını vadediyor. Perşembe günkü Xbox Geliştirici etkinliğinde de oyunun geliştiricileri, Forza Horizon 6'daki yenilikler ve onu diğerlerinden ayıran özelliklere dikkat çekti. Bunlar arasında, Forza'da şimdiye kadarki en büyük araç listesi olan 550'den fazla aracın lansmanda yer alacağı sözü de bulunuyor.

Forza Horizon 6 hangi yeniliklerle geliyor?

Tam Boyutta Gör Forza Horizon 6, oyuncuları Legend Island'da gerçekleşen Horizon Festivali'nde profesyonel bir yarışçıya kadar yükselmeye zorlayacak. Geliştiriciler, Horizon Festivali dışında Japonya'nın tamamının da keşfedilebilir olacağını söylüyor; bambu ormanlarından Tokyo'nun şehir sokaklarına ve kuzey Japonya'nın karlı dağ geçitlerine kadar…

Forza Horizon 6'da Japonya'nın biyomları ve mevsimleri etkili bir şekilde temsil edilecek; Shibuya Crossing, Ginko Avenue veTokyo Tower gibi ikonik yapılar da oyunda yer alacak. Oyuncular ayrıca, oyuncuların özgürce edinebileceği ve üzerine inşa edebileceği geniş bir arazi parçası olan “The Estate" olarak bilinen bir yeri de özelleştirebilecek. Seçenekler arasında, arkadaşlar için kişiselleştirilmiş pist ve dağda şirin bir sığınak inşa etmek yer alıyor. Bunların tümü çok oyunculu modda arkadaşlarla birlikte özelleştirilebilecek.

Elbette, havalı arabalar olmadan Forza olmazdı. Forza Horizon 6, Japon otomobil kültürünü yansıtan 2025 GR GT Prototipi (oyunun kapağında yer alan araba) ve 2025 Toyota Land Cruiser'ı öne çıkaracak. Oyuncuların Horizon Festivali'ne (ve sonrasına) kadar olan ilerlemesi, Japonya'nın pul koleksiyonculuğu tarihinden esinlenen ve oyuncuların Japonya turu boyunca keşfettikleri hatıraların dijital koleksiyonunu oluşturmalarına olanak tanıyan "Collection Journal" adlı yeni bir özellikte yansıtılacak.

Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Forza Horizon 6, 19 Mayıs'ta Windows PC ve Xbox Series X için piyasaya sürülecek ve Game Pass Ultimate'a dahil olacak. Oyun, 2026'nın ilerleyen aylarında PlayStation 5'e de gelecek. Forza Horizon 6 ön siparişe açıldı ve Premium Edition oyuncuları için erken erişim 15 Mayıs'ta başlayacak.

Forza Horizon 6, Steam’de 32.99 dolardan ön siparişe açıldı. Oyun, Xbox mağazasında 2.999 TL’den başlayan fiyatla ön siparişte.

Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri nasıl?

Tam Boyutta Gör Geliştirici, Forza Horizon 6’nın çok çeşitli bilgisayarlarda harika bir oyun deneyimi sunacak şekilde optimize edildiğini söylüyor. Steam ön sipariş sayfasında Forza Horizon 6 minimum sistem gereksinimlerinin paylaşıldığını, nihai PC gereksinimlerinin oyunun çıkışına yakın bir tarihte açıklanacağı da belirtti.

İşletim sistemi: Windows 10 22H2 (19045) veya daha yeni sürüm

İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 1650 / AMD RX 6500 XT / Intel Arc A380 / Arc B390

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Diğer: SSD gerekli

