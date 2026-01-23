Forza Horizon 6'dan ilk oynanış videosu geldi: İşte çıkış tarihi ve yenilikler

Forza Horizon 6'da Japonya'nın biyomları ve mevsimleri etkili bir şekilde temsil edilecek; Shibuya Crossing, Ginko Avenue veTokyo Tower gibi ikonik yapılar da oyunda yer alacak. Oyuncular ayrıca, oyuncuların özgürce edinebileceği ve üzerine inşa edebileceği geniş bir arazi parçası olan “The Estate" olarak bilinen bir yeri de özelleştirebilecek. Seçenekler arasında, arkadaşlar için kişiselleştirilmiş pist ve dağda şirin bir sığınak inşa etmek yer alıyor. Bunların tümü çok oyunculu modda arkadaşlarla birlikte özelleştirilebilecek.
Elbette, havalı arabalar olmadan Forza olmazdı. Forza Horizon 6, Japon otomobil kültürünü yansıtan 2025 GR GT Prototipi (oyunun kapağında yer alan araba) ve 2025 Toyota Land Cruiser'ı öne çıkaracak. Oyuncuların Horizon Festivali'ne (ve sonrasına) kadar olan ilerlemesi, Japonya'nın pul koleksiyonculuğu tarihinden esinlenen ve oyuncuların Japonya turu boyunca keşfettikleri hatıraların dijital koleksiyonunu oluşturmalarına olanak tanıyan "Collection Journal" adlı yeni bir özellikte yansıtılacak.
Forza Horizon 6 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar?
Forza Horizon 6, Steam’de 32.99 dolardan ön siparişe açıldı. Oyun, Xbox mağazasında 2.999 TL’den başlayan fiyatla ön siparişte.
Forza Horizon 6 sistem gereksinimleri nasıl?
İşletim sistemi: Windows 10 22H2 (19045) veya daha yeni sürüm