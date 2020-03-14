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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili notebook’lar listelendi: 16 Mart’ta geliyorlar

    AMD masaüstü pazarının ardından dizüstü piyasasında da dengeleri değiştirmeye geliyor. 3. nesil mobil çözümlerden güç alan bilgisayarlar listelendi.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    3,3b
    1
    28
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili notebook’lar listelendi: 16 Mart’ta geliyorlar

    Kırmızı ekip işlemci piyasasında AM4 soketli çözümleriyle oldukça başarılı bir iş ortaya koymaya başardı. Buna karşın mobil kanatta halen Intel’in hakimiyeti sürüyor. AMD’nin mavi ekibin yaşadığı stok sıkıntısından da faydalanabileceği mobil tarafa konumlandıracağı Ryzen 4000 ailesini barındıran dizüstüler ortaya çıktı.

     

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    Newegg’te bir çok e-perakendecide ön siparişe açılan Ryzen 4000 işlemcili oyuncu dizüstüleri ilk başta fiyatıyla dikkat çekiyor. Performans kanadında ise şimdiye kadar takip ettiğimiz sızıntılara göre gerekirse Ryzen 7 ve Ryzen 9 ailesinde masaüstü yongalarla yarışacak seviyelerden bahsetmek mümkün. Dahası Ryzen 5 4xxxH modellerinde dahi hatırı sayılır işlemci gücü sunulacağa benziyor.

    Daha azına daha fazla performans

    Fiyat kanadında ise örneğin RTX 2060 Max-Q’lu çözümü ele alacak olursak 1500 dolarlık fiyat biçilmiş durumda. Intel tarafında ise benzer detaylara sahip oyuncu modeli 2000 dolar sularında. Ayrıca performans olarak önde bir işlemcinin yer alması da bir  artı.

    AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili notebook’lar listelendi: 16 Mart’ta geliyorlar
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "İlk B550 anakartı görüntülendi"

    Performansı nedeniyle merakla beklenen Ryzen 9 4900HS’i barındıracak ASUS ROG Zephyrus G14’se RTX 2060 Max-Q’lu modelde 2499.99 Kanada Doları fiyat etiketiyle ülkesine göre 16-18 Mart tarihleri için ön siparişe açılmış durumda. Fiyat ve performansa ek olarak 7 nm sürecinden geçecek Zen 2 mimarili yeni yongalar batarya ömrünün yanı sıra sessizlik konusunda da iddialı olacağa benziyor.



    https://wccftech.com/amds-ryzen-4000-cpu-gaming-notebooks-launching-16th-march/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Orodruin (Candaş Ulaş) 6 gün en beğenilen
    İntelin mobil taraftaki hakimiyetini kırması için çok daha fazla yüklenmesi lazım AMD'nin. Üreticilerin bu işlemcileri daha fazla kullanması için teşvik etmesi gerekiyor hem pazarlama ile hemde reklam ile. Intel artık önce mobili tanıtıyor arkasından masaüstü ve sunucu işlemcilerini pazara sürüyor.
    İntelin mobil taraftaki hakimiyetini kırması için çok daha fazla yüklenmesi lazım AMD'nin. Üreticilerin bu işlemcileri daha fazla kullanması için teşvik etme...
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    Yanıtla +16
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 6 gün
    haber basligi notebooklar listelendi diyor fakat iceride listelenen cihazlara dair bilgi yok. buyrun kendi kaynakcanizdan;



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    ASUS ROG GA401IV-DS91 (Ryzen 9 4900HS / RTX 2060 Max-Q) - $2499.00 CAD

    ASUS ROG GA401IU-BS76 (Ryzen 7 4800HS / GTX 1660 Ti Max-Q) - $1699.00 CAD

    ASUS TUF Gaming TUF506IV-AS76 (Ryzen 7 4800H / RTX 2060 Max-Q) - $1599.00 CAD

    ASUS TUF Gaming TUF706IU-AS76 (Ryzen 7 4800H / GTX 1660) - $1499.00 CAD

    ASUS TUF Gaming TUF506IH-RS74 (Ryzen 7 4800H / GTX 1650) - $1199.00 CAD

    ASUS TUF Gaming TUF506IH-RS53 (Ryzen 5 4600H / GTX 1650) - $899.00 CAD



    haber basligi notebooklar listelendi diyor fakat iceride listelenen cihazlara dair bilgi yok. buyrun kendi kaynakcanizdan;
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    northwood (_ _) 6 gün Schtroumpf Grognon
    Eksiklik olmuş. Bildirdiğiniz için teşekkürler hocam
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    selmand (SELMAN DİNÇ) 5 gün
    Lenovo yoga slim 7 bekliyorum, mükemmel bir alet.
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 6 gün
    işin komiği bahsi geçen ASUS ROG Zephyrus G14 modelini kardeşim göstermişti geçen hafta bunu alırım diye ama 4900hs işlemci taşıdığını bilmiyordum.baya sağlam olur sanırım ama ince 14" bir model minicik şeyde o işlemciyi nasıl soğutmayı düşünüyorlar bu kadar mı serin çalışıyor çıkınca göreceğiz.
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    Nevfel (T. I. ) 6 gün
    Rtx2070 'li model olmayacak mı acaba?



    Rrx super serisiyle gelir diyordum 4000 serisi ama virüs tantanası her şeyi geri attı görünen o.
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    DH Misafiri 6 gün
    Kardesim o eskidendi gunumuzdeki notebooklar pc lerin gerisinde kaliyor ama yari yariya degil <a target="_blank" href="https://youtu.be/YAZ5siS0VmE"class="lnk" title="https://youtu.be/YAZ5siS0VmE">youtu.be/...</a> sen hangi yilda kaldin bilmiyorum ama cogu gaming laptop pc partlarina gore %20/%30 arasinda geride kaliyor ve teknoloji ilerledikce aradaki makas gitgide daralacak
    Yanıtla +1
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    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 6 gün
    haber basligi notebooklar listelendi diyor fakat iceride listelenen cihazlara dair bilgi yok. buyrun kendi kaynakcanizdan;



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    ASUS ROG GA401IV-DS91 (Ryzen 9 4900HS / RTX 2060 Max-Q) - $2499.00 CAD

    ASUS ROG GA401IU-BS76 (Ryzen 7 4800HS / GTX 1660 Ti Max-Q) - $1699.00 CAD

    ASUS TUF Gaming TUF506IV-AS76 (Ryzen 7 4800H / RTX 2060 Max-Q) - $1599.00 CAD

    ASUS TUF Gaming TUF706IU-AS76 (Ryzen 7 4800H / GTX 1660) - $1499.00 CAD

    ASUS TUF Gaming TUF506IH-RS74 (Ryzen 7 4800H / GTX 1650) - $1199.00 CAD

    ASUS TUF Gaming TUF506IH-RS53 (Ryzen 5 4600H / GTX 1650) - $899.00 CAD



    1 Yanıt Yanıtla +7
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    dodofran 6 gün
    bir pc nin yarısı kadar fps veremeyen laptoplar bir pc parası olduğu müddetçe laptop dünyasındaki gelişmeler beni ilgilendirmiyor. umarım rekabet artar da düşer şu balon laptop fiyatları.
    Yanıtla +3
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    1080pHD (Sezer TÜRKMEN) 6 gün
    notebook alacaktım koronavirus yüzünden fiyatlar artmaz inşallah
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    selahattın ısık (Sélahattin Işık) 6 gün
    herkes telefona işlemciye odaklanmışken ihtiyacı olan varsa acilen hdd ssd ve ram alsın..

    bu yıl sele tayfuna gerek kalmadı..
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    Jon_Kar 6 gün
    Kardesim resimdeki yazilar okunmuyor
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    3286 kez okundu.
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