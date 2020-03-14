AMD Ryzen 4000 serisi işlemcili notebook’lar listelendi: 16 Mart’ta geliyorlar

Kırmızı ekip işlemci piyasasında AM4 soketli çözümleriyle oldukça başarılı bir iş ortaya koymaya başardı. Buna karşın mobil kanatta halen Intel’in hakimiyeti sürüyor. AMD’nin mavi ekibin yaşadığı stok sıkıntısından da faydalanabileceği mobil tarafa konumlandıracağı Ryzen 4000 ailesini barındıran dizüstüler ortaya çıktı.

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Newegg’te bir çok e-perakendecide ön siparişe açılan Ryzen 4000 işlemcili oyuncu dizüstüleri ilk başta fiyatıyla dikkat çekiyor. Performans kanadında ise şimdiye kadar takip ettiğimiz sızıntılara göre gerekirse Ryzen 7 ve Ryzen 9 ailesinde masaüstü yongalarla yarışacak seviyelerden bahsetmek mümkün. Dahası Ryzen 5 4xxxH modellerinde dahi hatırı sayılır işlemci gücü sunulacağa benziyor.

Daha azına daha fazla performans

Fiyat kanadında ise örneğin RTX 2060 Max-Q’lu çözümü ele alacak olursak 1500 dolarlık fiyat biçilmiş durumda. Intel tarafında ise benzer detaylara sahip oyuncu modeli 2000 dolar sularında. Ayrıca performans olarak önde bir işlemcinin yer alması da bir artı.

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Performansı nedeniyle merakla beklenen Ryzen 9 4900HS’i barındıracak ASUS ROG Zephyrus G14’se RTX 2060 Max-Q’lu modelde 2499.99 Kanada Doları fiyat etiketiyle ülkesine göre 16-18 Mart tarihleri için ön siparişe açılmış durumda. Fiyat ve performansa ek olarak 7 nm sürecinden geçecek Zen 2 mimarili yeni yongalar batarya ömrünün yanı sıra sessizlik konusunda da iddialı olacağa benziyor.

https://wccftech.com/amds-ryzen-4000-cpu-gaming-notebooks-launching-16th-march/

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