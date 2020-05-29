Intel Lakefield barındıran ilk ürün Galaxy Book S oldu

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Intel’in dizüstü segmentinde daha verimli bir ortam oluşturmak adına ARM mimarisinin big.LITTLE formatına benzer bir yapıyı kendi işlemcilerine de taşıma projesinin ilk ürünü Lakefield serisi yakın dönemde piyasada olacak. Samsung Galaxy Book S işlemciyi ilk kullanan dizüstü oldu.

Galaxy Book S özellikleri

Galaxy Book S modeli 13.3 inçlik TFT LCD dokunmatik ekranında Full HD çözünürlük sunuyor. 600 nit parlaklık seviyesi sayesinde dış ortamlarda da içerikler çok yansıma yapmadan görülebiliyor.

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İlk Intel Lakefield barındıran ürün Galaxy Book S olabilir

İnce ekran çerçeveleri sayesinde kasa oldukça kompakt. Kasa kalınlığı 11.8mm iken ağırlığı ise 950 gram olmuş. Ekran açıldığında biraz daha kasa altına girerek daha ergonomik bir açı ortaya çıkarıyor.

Intel Lakefield mimarisi dizüstü modellerinde daha verimli olmak amacıyla 1 adet 10nm sürecinde Sunny Cove çekirdeğini ve 4 adet Tremont tabanlı Atom çekirdeğini iş yüküne göre sırasıyla çalıştırıyor. Sunny Cove çekirdeği Skylake mimarisini temel alsa da Intel yüzde 18-20 civarında daha iyi IPC iyileşmesi olduğunu ifade ediyor. Bu sistemde fana da gerek kalmıyor.

8GB LPDDR4 RAM ve 256GB/512GB eUFS depolama belleği seçenekleri sunan Galaxy Book S modelinde 2 adet USB Tip-C bağlantısına yer verilmiş. WiFi 6 ve Gb LTE yongaları sayesinde yüksek hızlarda bağlantı mümkün oluyor.

https://www.techpowerup.com/267830/samsung-launches-the-galaxy-book-s-featuring-intel-lakefield

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