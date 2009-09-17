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Intel Larrabee ile B0 revizyonuna ulaştı, çalışan örnek IDF 2009'da görünebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Larrabee ile B0 revizyonuna ulaştı, çalışan örnek IDF 2009'da görünebilir
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Entegre grafik çözümleriyle pazar payı açısından AMD-ATi ve Nvidia'nın önünde yer alan Intel, Larrabee kod adını verdiği yeni nesil GPU mimarisi ile 2010'da harici ekran kartı pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Tasarım aşamasında AMD-ATi ve Nvidia'dan farklı bir yol izleyen ve Larrabee mimarisinde CPU ve GPU'ların güçlü yanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Intel, farklı bir çözüm yaratmayı hedefliyor.

Larrabee ile hem x86 mimarisinin uygulama geliştirme avantajlarından yararlanmayı hem de DirectX ve OpenGL gibi grafik endüstrisindeki yaygın standartlara yer vermeyi planlayan Intel, ilk etapta HPC olarak bilinen yüksek performanslı bilgi-işlem ve iş istasyonlarını gözüne kestiren Intel, Larrabee tabanlı yeni nesil ekran kartların takip eden süreçte son kullanıcılar için de pazara sunacak.

Fransa'daki uygulama geliştirme merkezinde Larrabee için sürücü çalışmalarına devam eden Intel'in, GPU tasarım çalışmalarında önemli yol aldığı ve yaklaşık bir ay önce B0 revizyonuna geçiş yaptığı belirtiliyor. Ax revizyonları için tespit edilen hataların düzeltildiği B0 revizyonunun IDF 2009'da gösterilmesi beklenirken, Intel'in geleneksel geliştirme süreci dikkate alındığında B0 revizyonu ile Larrabee'nin önemli yol kat ettiği de söylenebilir. Önümüzdeki hafta başlayacak Geliştiriciler Konferansı'da (IDF 2009) Larrabee için başlı başına bir seans planlayan Intel'in çalışan bir demo gösterimi yapması da ihtimaller dahilinde yer alıyor.


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makaram 10 yıl
nvidia ile davalık olmuşlardı hani bu larrabee yüzünden. ne oldu peki o dava kim kazandı sonucu ne oldu?
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mamad 10 yıl
Eski bir haberde bu gpu'nun gt200 düzeyinde veya ondan biraz daha performanslı olacağı söyleniyordu. Eğer durum böyle olursa, yapılması gereken daha çok şey olacaktır. Malum yeni kartlar çıkacak ve gtx285 tarih olacak. Intel'in bu kartı tam olarak satışa sunması daha da zaman alabilir ve bir sonraki nesil kartların çıkışına rastlayabilir. O zaman Larrabee projesi başlı başına bir yılan hikayesi olabilir. Ya da S3 gibi geriden gelen bir firma durumuna düşebilir Intel. Bence bu işin daha fazla uzamaması gerekiyor. Yapılan iş bilgi-işlem yada gpu-cpu gibi bir şey de olsa, diğer firmaların da çalışmaları bu yönde. Yani Intel bu işte tek başına olmayacak ve her yönden sıkı bir rekabet içinde olacak.

İnşallah önümüzdeki etkinlikte çalışan gpu'lar görür ve Intel'i rekabet içine girmesinden dolayı kutlarız.
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WinteR 10 yıl
Hoop grafik entegresini yapıştır, hoop bellek kontrolcüsnü yapıştır ne kolaymış, bide okusaymış haberi neyse.
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soneks 10 yıl
ooppss
18.09.2009 Saat: 02:55
@Mete Can Karahasan sen Clarkdale den bahsediyorsun sanırım
bu Larrabee..
+100 :)
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Nef'i 10 yıl
bencede intel bu işe girsin firmalar arasındaki rekabet her zaman kullanıcıların işine yarar
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Mete Can Karahasan 10 yıl
Bu intele yarayacak bir yenilik son kullanıcıya etkisi malesef yok. Var olan entegre grafik çipini işlemcinin yanına yapıştırmış intel tıpkı i7lerde bellek çipini yapıştırdığı gibi. Bunun şöyle bir etkisi olmayacak son kullanıcıya: intelin entegre çipleri zaten piyasadaki en düşük çözümleri sunuyordu var olan ekran kartlarıyla yarışmak için değil, düşük seviye sistemlerde kendi görüntü sağlayıcısını STANDART satmak için yapılmış bir girişim.
INTEL açıkça entegre piyasasını kaybetmemek için yapmıştır bu girişimi, bunun her hangi bir üstünlük getirmeyeceğini ,teknolojik anlamda, hem ati hem nvidia yöneticileri geçmiş zamanlarda beyan etmişlerdir pek rahatlıkla. Hatta artık aldığımız her işlemcide böyle bir masraf daha olacağı için intel tarafında söylüyorum tabi bunu, anakarttaki 20-25$lık bir ödeme artık intelin cebine her işlemcide akacaktır. Tabi Amd kullanıcısı olduğum için her hangi bir kaygım yok, BEN ZATEN VERDİĞİM PARANIN KARŞILIĞINI INTEL SEÇENEKLERİYLE 3 MİSLİ ALIYORUM.
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isomania 10 yıl
dua edelimki yapsın..rekabete bir firma daha girsin..belkide nvidia nın cabası bu yüzden..intel çok büyük yenilikler getirebilir bu projeyle..geride kalmak istemiyo nvidia =)
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sertacaygun 10 yıl
Kafam karışık bı Larrabee hakkında... Acaba iş yapacak mı, yapmayacak mı oyuncular için ?
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x1650Pro 10 yıl
sonunda,
somut haberler gelmeye başladı
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