Intel Larrabee ile B0 revizyonuna ulaştı, çalışan örnek IDF 2009'da görünebilir

Entegre grafik çözümleriyle pazar payı açısından AMD-ATi ve Nvidia'nın önünde yer alan Intel, Larrabee kod adını verdiği yeni nesil GPU mimarisi ile 2010'da harici ekran kartı pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Tasarım aşamasında AMD-ATi ve Nvidia'dan farklı bir yol izleyen ve Larrabee mimarisinde CPU ve GPU'ların güçlü yanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan Intel, farklı bir çözüm yaratmayı hedefliyor.
Larrabee ile hem x86 mimarisinin uygulama geliştirme avantajlarından yararlanmayı hem de DirectX ve OpenGL gibi grafik endüstrisindeki yaygın standartlara yer vermeyi planlayan Intel, ilk etapta HPC olarak bilinen yüksek performanslı bilgi-işlem ve iş istasyonlarını gözüne kestiren Intel, Larrabee tabanlı yeni nesil ekran kartların takip eden süreçte son kullanıcılar için de pazara sunacak.
Fransa'daki uygulama geliştirme merkezinde Larrabee için sürücü çalışmalarına devam eden Intel'in, GPU tasarım çalışmalarında önemli yol aldığı ve yaklaşık bir ay önce B0 revizyonuna geçiş yaptığı belirtiliyor. Ax revizyonları için tespit edilen hataların düzeltildiği B0 revizyonunun IDF 2009'da gösterilmesi beklenirken, Intel'in geleneksel geliştirme süreci dikkate alındığında B0 revizyonu ile Larrabee'nin önemli yol kat ettiği de söylenebilir. Önümüzdeki hafta başlayacak Geliştiriciler Konferansı'da (IDF 2009) Larrabee için başlı başına bir seans planlayan Intel'in çalışan bir demo gösterimi yapması da ihtimaller dahilinde yer alıyor.
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İnşallah önümüzdeki etkinlikte çalışan gpu'lar görür ve Intel'i rekabet içine girmesinden dolayı kutlarız.
18.09.2009 Saat: 02:55
@Mete Can Karahasan sen Clarkdale den bahsediyorsun sanırım
bu Larrabee..
+100 :)
INTEL açıkça entegre piyasasını kaybetmemek için yapmıştır bu girişimi, bunun her hangi bir üstünlük getirmeyeceğini ,teknolojik anlamda, hem ati hem nvidia yöneticileri geçmiş zamanlarda beyan etmişlerdir pek rahatlıkla. Hatta artık aldığımız her işlemcide böyle bir masraf daha olacağı için intel tarafında söylüyorum tabi bunu, anakarttaki 20-25$lık bir ödeme artık intelin cebine her işlemcide akacaktır. Tabi Amd kullanıcısı olduğum için her hangi bir kaygım yok, BEN ZATEN VERDİĞİM PARANIN KARŞILIĞINI INTEL SEÇENEKLERİYLE 3 MİSLİ ALIYORUM.
somut haberler gelmeye başladı