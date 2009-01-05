Intel medya işlemcisi CE3100'e Flash desteği kazandırıyor

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Intel'in Canmore kod adlı CE3100 medya işlemcisi ekstra özellikler ile geliştiriliyor. Adobe ile işbirliğine giden silikon devi Intel, CE3100 medya işlemcisine Flash desteği kazandırıyor. Çoklu ortam odaklı internet sitelerinde sıkça yer verilen ve segmentinin en popüler teknolojisi olan Flash için sağlanacak destek sayesinde CE3100 ile hedeflenen dijital televizyonlar, Blu-ray oynatıcılar ve benzeri diğer cihazların daha gelişmiş internet deneyimi sunmaları hedefleniyor. Intel'in 800MHz'de çalışan GMA 500 entegre grafik özelliğine sahip olan ve DDR2-800 bellek kontrolcüsüyle donatılan CE3100 işlemcisinin yılın ikinci çeyreğinde Adobe Flash Player desteği ve Adobe Flash Lite optimizasyonu kazanması bekleniyor.