Intel: MeeGo tabanlı ilk cep telefonları 2011'de çıkacak

Geliştiriciler Forumu 2010 etkinliğinde MeeGo tabanlı tablet bilgisayarları tanıtan Intel, MeeGo tabanlı akıllı telefonların 2011'den önce çıkmayacağını açıkladı. Intel'in Yazılım Grubu yöneticisi Doug Fisher, Forbes'a verdiği röportajda MeeGo tabanlı akıllı telefonlar için hazırlıkların sürdüğünü ancak 2011 öncesinde pazara sunulmayacaklarını belirtti. Intel'deki bu açıklamanın aksine Nokia cephesi ise kilometretaşı olarak nitelendiği MeeGo'lu ilk cep telefonunu yıl sona ermeden duyuracağını ifade etmişti.

Intel ve Nokia tarafından ilk defa geçtiğimiz Şubat ayında anons edilen MeeGo platformu, Intel'in Moblin ve Nokia'nın Maemo platformlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan açık kaynaklı temelli yeni bir yaklaşımın ürünü. Nokia cephesinde MeeGo tabanlı ilk telefon olması beklenen N9 modeline ait ilk fotoğraflar daha önce gün ışığına çıkmış ancak resmi herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Intel'in MeeGo için en yetkili ağzından gelen yeni açıklama ekseninde MeeGo'lu ilk telefonlar muhtemelen Şubat ayında Barselona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde gün ışığına çıkacak.

Akıllı telefonların aksine MeeGo tabanlı tabletlerde ise daha hızlı gelişim kaydediliyor zira ilk tablet olan WeTab'in Almanya'daki satışına kısa bir süre önce başlandı.