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Intel: MeeGo tabanlı ilk cep telefonları 2011'de çıkacak

8 yıl
15,1b
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3
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geliştiriciler Forumu 2010 etkinliğinde MeeGo tabanlı tablet bilgisayarları tanıtan Intel, MeeGo tabanlı akıllı telefonların 2011'den önce çıkmayacağını açıkladı. Intel'in Yazılım Grubu yöneticisi Doug Fisher, Forbes'a verdiği röportajda MeeGo tabanlı akıllı telefonlar için hazırlıkların sürdüğünü ancak 2011 öncesinde pazara sunulmayacaklarını belirtti. Intel'deki bu açıklamanın aksine Nokia cephesi ise kilometretaşı olarak nitelendiği MeeGo'lu ilk cep telefonunu yıl sona ermeden duyuracağını ifade etmişti.

Intel ve Nokia tarafından ilk defa geçtiğimiz Şubat ayında anons edilen MeeGo platformu, Intel'in Moblin ve Nokia'nın Maemo platformlarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan açık kaynaklı temelli yeni bir yaklaşımın ürünü. Nokia cephesinde MeeGo tabanlı ilk telefon olması beklenen N9 modeline ait ilk fotoğraflar daha önce gün ışığına çıkmış ancak resmi herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Intel'in MeeGo için en yetkili ağzından gelen yeni açıklama ekseninde MeeGo'lu ilk telefonlar muhtemelen Şubat ayında Barselona'da yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde gün ışığına çıkacak.

Akıllı telefonların aksine MeeGo tabanlı tabletlerde ise daha hızlı gelişim kaydediliyor zira ilk tablet olan WeTab'in Almanya'daki satışına kısa bir süre önce başlandı.


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Batuist 8 yıl
bütün olay sanki sadece yazılım ve işlemci tarafına odaklanmış gibi bir durum var.. yani büyüteç sadece bunlara tutuluyor.. işlemci intelin yazılım ikimizin.. Eee gerisi??? ekran? Bellek? Foto? Video? Pil? Ebatlar vs... başka hiçbir konuda konuşulmuyor..
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linux35 8 yıl
Ben N9 kesin Meego mu olacak diye sorduğumda olay olmuştu.Bunu şundan sormuştum.N9 kesin Meego olacak diyenlerin bir kısmı kesin bu yıl N9 çıkacak diyorlardı...Şimdi ben haklı çıktım galiba.


N900 kullanıyoruz, işin içindeyiz.




EKLEME:BENCE Meegolu cihaz 2011 yazında piyasaya çıkar.Bize Eylül gibi gelebilir.Meego'nun oturması ise 2012 baharı gibi olur.Oturmadan kastım, program desteği falan, yanlış anlaşılmasın.
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