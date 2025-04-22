Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, Nova Lake işlemcilerinde TSMC'nin 2nm sürecini benimseyecek

    Intel'in, masaüstü Nova Lake işlemcileri için TSMC'nin 2nm sürecini kullanacağı belirtiliyor. Haber, Intel'in 18A üretim süreci hakkında soru işaretlerini gündeme getiriyor.

    Intel, Nova Lake işlemcilerinde TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak Tam Boyutta Gör
    TSMC, yılın ikinci yarısında 2nm sürecinde seri üretime başlamayı planlıyor. AMD'nin 2nm siparişini duyurmasının ardından, Intel'in de TSMC'nin ilk 2nm müşterileri arasına katıldığı haberi duyulmaya başlandı. Intel'in Nova Lake masaüstü işlemcilerinin üretilmesinde kullanılacak olan teknoloji, şu anda TSMC'nin Hsinchu tesisinde deneme üretimine hazırlanıyor.

    Görünüşe göre Intel, gelecekteki CPU'ları için kullandığı işlem düğümü konusunda geride kalmak istemiyor. Yeni liderlik altında Intel, tüketicilerine en iyisini sunmayı öncelik haline getirmiş gibi görünüyor. Taiwan Economic Daily'nin haberine göre Intel, Nova Lake'in hesaplama birimini üretmek için TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak. Intel'in büyük vaatlerde bulunduğu 18A üretim sürecinin bu kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, şirketin bu kararı 18A hakkında şüpheler uyandırıyor.

    Çift kaynaklı üretim yaklaşımı devam edecek

    Çip üretimi için TSMC'yi kullanma konusunda ntel'in Ürünler CEO'su Michelle Johnston Holthaus, firmanın Intel Foundry'den vazgeçmekten çekinmeyeceğini açıkça belirterek, şirketin tüketici beklentilerini karşılamak zorunda olduğunu dile getirdi. Yani TSMC'den en ileri üretim süreçlerini temin etme olasılığı her zaman vardı. Ancak bu gelişmeyi biraz kafa karıştırıcı kılan şey, Intel’in ürün yelpazesinde Intel Foundry'i nasıl kullanacağı. Zira Intel’in amiral gemisi ürünlerinde kendi dökümhane birimine tam anlamıyla güvenmeyeceği açık. Bu nedenle çift kaynaklı bir yaklaşım benimsenmesi oldukça olası.

    TSMC'nin 2nm süreci endüstri devlerinden büyük ilgi görüyor. AMD yakın zamanda 2nm'nin ilk müşterisi olduklarını ve 6. nesil EPYC "Venice" işlemcilerini bu teknolojiyle üreteceğini duyurdu. Benzer şekilde, Apple iPhone 18 serisi için tasarlanan A20 çipi için süreci benimsemeyi planlıyor.

    Intel'in 18A üretim sürecini ise mobil Panther Lake işlemcileri ve Clearwater Forest Xeon sunucu işlemcilerinde göreceğiz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Profil resmi
    gladiator08 2 saat önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

    Profil resmi
    Sharjor 13 saat önce

    Videoyu açamıyorum :)

    Profil resmi
    fatih3453 13 saat önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

    Profil resmi
    TheJudgé 1 gün önce

    ÇÖP

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iphone titriyor ama bildirim yok toz torbalı mı toz torbasız mı naylon staj nedir sıfır araç aldıktan sonra yapılması gerekenler qnb davet et kazan

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G18
    ASUS ROG STRIX G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum