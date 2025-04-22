Intel, Nova Lake işlemcilerinde TSMC'nin 2nm sürecini benimseyecek

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Tam Boyutta Gör TSMC, yılın ikinci yarısında 2nm sürecinde seri üretime başlamayı planlıyor. AMD'nin 2nm siparişini duyurmasının ardından, Intel'in de TSMC'nin ilk 2nm müşterileri arasına katıldığı haberi duyulmaya başlandı. Intel'in Nova Lake masaüstü işlemcilerinin üretilmesinde kullanılacak olan teknoloji, şu anda TSMC'nin Hsinchu tesisinde deneme üretimine hazırlanıyor.

Görünüşe göre Intel, gelecekteki CPU'ları için kullandığı işlem düğümü konusunda geride kalmak istemiyor. Yeni liderlik altında Intel, tüketicilerine en iyisini sunmayı öncelik haline getirmiş gibi görünüyor. Taiwan Economic Daily'nin haberine göre Intel, Nova Lake'in hesaplama birimini üretmek için TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak. Intel'in büyük vaatlerde bulunduğu 18A üretim sürecinin bu kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, şirketin bu kararı 18A hakkında şüpheler uyandırıyor.

Çift kaynaklı üretim yaklaşımı devam edecek

Çip üretimi için TSMC'yi kullanma konusunda ntel'in Ürünler CEO'su Michelle Johnston Holthaus, firmanın Intel Foundry'den vazgeçmekten çekinmeyeceğini açıkça belirterek, şirketin tüketici beklentilerini karşılamak zorunda olduğunu dile getirdi. Yani TSMC'den en ileri üretim süreçlerini temin etme olasılığı her zaman vardı. Ancak bu gelişmeyi biraz kafa karıştırıcı kılan şey, Intel’in ürün yelpazesinde Intel Foundry'i nasıl kullanacağı. Zira Intel’in amiral gemisi ürünlerinde kendi dökümhane birimine tam anlamıyla güvenmeyeceği açık. Bu nedenle çift kaynaklı bir yaklaşım benimsenmesi oldukça olası.

TSMC: Ürettiğimiz çiplerin Çin'e gitmeyeceğini garanti edemeyiz 7 sa. önce eklendi

TSMC'nin 2nm süreci endüstri devlerinden büyük ilgi görüyor. AMD yakın zamanda 2nm'nin ilk müşterisi olduklarını ve 6. nesil EPYC "Venice" işlemcilerini bu teknolojiyle üreteceğini duyurdu. Benzer şekilde, Apple iPhone 18 serisi için tasarlanan A20 çipi için süreci benimsemeyi planlıyor.

Intel'in 18A üretim sürecini ise mobil Panther Lake işlemcileri ve Clearwater Forest Xeon sunucu işlemcilerinde göreceğiz.

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Intel, Nova Lake işlemcilerinde TSMC'nin 2nm sürecini kullanacak