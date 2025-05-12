Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel, 13. ve 14. Nesil "K" serisi için yeni Mikrokod güncellemesi yayınladı

    Intel, 13. ve 14. Nesil işlemcilerde süren voltaj dengesizliği sorununu gidermek için 0x12F mikrokod güncellemesini yayınladı. Yeni yama, uzun süre açık kalan sistemleri hedef alıyor.

    Intel 13. ve 14. nesil işlemciler için yeni güncelleme yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerde bir süredir devam eden kararlılık sorunları için 0x12F adlı yeni bir mikro kod güncellemesi yayınladı. Daha önce Unreal Engine oyunlarında başlayan ve Tekken 8 ile Güney Kore'de ciddi bir kullanıcı şikayetine dönüşen bu sorun, özellikle Core i7 ve i9 "K" serisi işlemcileri etkiliyor.

    Uzun süre açık kalan sistemlerde voltaj riski gideriliyor

    Intel'in 13. ve 14. Nesil Core i7/i9 "K" serisi işlemcileri, görünüşe göre hâlâ tam olarak stabil değil. Kaçıranlar için "Vmin Shift Instability" olarak adlandırılan sorun, işlemcilerin düşük yük altında yanlış voltaj değerleriyle çalışmasına neden olabiliyor. Intel, Eylül ayında dağıttığı 0x12B kodlu güncellemenin bu sorunu çözdüğünü belirtmişti. Ancak görünen o ki bu yeterli olmadı.

    Yeni 0x12F yaması ise, sistemin günlerce açık kaldığı ve düşük iş yüküyle çalıştığı senaryolarda yaşanabilecek potansiyel voltaj sorunlarını önlemeyi hedefliyor. İyi haber şu ki, bu güncellemenin performansa ölçülebilir bir etkisi yok. Hatırlanacağı üzere, "0x12B" sürümünde ufak da olsa sentetik testlerde düşüş yaşanmıştı. Intel, 0x12F ile performansı etkilemeden sistem koşullarını iyileştirmeye odaklandığını belirtiyor.

    Bu arada Intel, yeni güncellemeye ek olarak kullanıcıların BIOS'un en güncel sürümünü kullanmasını ve UEFI üzerinden "Intel Default Settings" profilini aktif hale getirmesini öneriyor. Ayrıca, bu problemi yaşayan kullanıcılar için garanti süresinin toplamda beş yıla çıkarıldığını hatırlatalım.

    Şu an için sorunun artık tamamen çözüldüğünü söylemek zor. Keza mikro kod güncellemelerinin devam etmesi, bazı senaryolarda sorunun devam ettiğine işaret ediyor. Ancak kesin olan şu ki, işlemcilerden tam verim alabilmek için kullanıcıların bu çözümlerle yetinmekten başka çareleri yok.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Profil resmi
    elcas 6 saat önce

    yani bütün çöpleri geri döüştürerek araç yapmışlar. bunu da değerli olarak mı açıklıyorlar.

    Profil resmi
    turkelvis 2 gün önce

    Arabamız yerli ve milli

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi altyapı takımları türkiye mercedes c180 alırken nelere dikkat edilmeli arkadaş kalalım diyen kız beloc 50 mg tansiyon düşürür mu araç hareket halinde hararet düşüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Mi 10T Pro
    Xiaomi Mi 10T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G9
    HP 255 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum