Intel, 13. ve 14. Nesil "K" serisi için yeni Mikrokod güncellemesi yayınladı

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Tam Boyutta Gör Intel, 13. ve 14. nesil işlemcilerde bir süredir devam eden kararlılık sorunları için 0x12F adlı yeni bir mikro kod güncellemesi yayınladı. Daha önce Unreal Engine oyunlarında başlayan ve Tekken 8 ile Güney Kore'de ciddi bir kullanıcı şikayetine dönüşen bu sorun, özellikle Core i7 ve i9 "K" serisi işlemcileri etkiliyor.

Uzun süre açık kalan sistemlerde voltaj riski gideriliyor

Intel'in 13. ve 14. Nesil Core i7/i9 "K" serisi işlemcileri, görünüşe göre hâlâ tam olarak stabil değil. Kaçıranlar için "Vmin Shift Instability" olarak adlandırılan sorun, işlemcilerin düşük yük altında yanlış voltaj değerleriyle çalışmasına neden olabiliyor. Intel, Eylül ayında dağıttığı 0x12B kodlu güncellemenin bu sorunu çözdüğünü belirtmişti. Ancak görünen o ki bu yeterli olmadı.

Yeni 0x12F yaması ise, sistemin günlerce açık kaldığı ve düşük iş yüküyle çalıştığı senaryolarda yaşanabilecek potansiyel voltaj sorunlarını önlemeyi hedefliyor. İyi haber şu ki, bu güncellemenin performansa ölçülebilir bir etkisi yok. Hatırlanacağı üzere, "0x12B" sürümünde ufak da olsa sentetik testlerde düşüş yaşanmıştı. Intel, 0x12F ile performansı etkilemeden sistem koşullarını iyileştirmeye odaklandığını belirtiyor.

Bu arada Intel, yeni güncellemeye ek olarak kullanıcıların BIOS'un en güncel sürümünü kullanmasını ve UEFI üzerinden "Intel Default Settings" profilini aktif hale getirmesini öneriyor. Ayrıca, bu problemi yaşayan kullanıcılar için garanti süresinin toplamda beş yıla çıkarıldığını hatırlatalım.

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Şu an için sorunun artık tamamen çözüldüğünü söylemek zor. Keza mikro kod güncellemelerinin devam etmesi, bazı senaryolarda sorunun devam ettiğine işaret ediyor. Ancak kesin olan şu ki, işlemcilerden tam verim alabilmek için kullanıcıların bu çözümlerle yetinmekten başka çareleri yok.

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Intel 13. ve 14. nesil işlemciler için yeni güncelleme yayınlandı