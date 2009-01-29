Intel mobil işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor

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Masaüstü işlemcilerinde modeline göre 200$'a varan indirime giden Intel benzer bir adımı dizüstü bilgisayarlara güç veren mobil işlemcilerinde de atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilmesi planlanna indirim ile yüksek performanslı odaklı dizüstü bilgisayarları hedef alan çift çekirdekli bazı iki iddialı modelde fiyatlar aşağı çekilecek.

Açıklanan detaylara göre yapılacak indirim ile Intel'in 2.8GHz'de çalışan ve 6MB L2 belleğe sahip olan Core 2 Duo T9600 modeli 517$'dan 309$'a, Core 2 Duo T8700 modeli ise 236$'dan 197$'a çekilecek. Firmanın dört çekirdekli mobil işlemcilerinde ise en azından şu an için indirim görünmemekte. Intel'in Nehalem mimarisini temel alan Auburndal kod adlı yeni nesil mobil işlemcilerininse yılın son çeyreğinde gelmesi bekleniyor.