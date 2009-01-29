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Intel mobil işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor

10 yıl
8,1b
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5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel mobil işlemcilerinde fiyat indirimine gidiyor
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Masaüstü işlemcilerinde modeline göre 200$'a varan indirime giden Intel benzer bir adımı dizüstü bilgisayarlara güç veren mobil işlemcilerinde de atmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre yılın ikinci çeyreğinde yani Nisan-Mayıs-Haziran döneminde gerçekleştirilmesi planlanna indirim ile yüksek performanslı odaklı dizüstü bilgisayarları hedef alan çift çekirdekli bazı iki iddialı modelde fiyatlar aşağı çekilecek.

Açıklanan detaylara göre yapılacak indirim ile Intel'in 2.8GHz'de çalışan ve 6MB L2 belleğe sahip olan Core 2 Duo T9600 modeli 517$'dan 309$'a, Core 2 Duo T8700 modeli ise 236$'dan 197$'a çekilecek. Firmanın dört çekirdekli mobil işlemcilerinde ise en azından şu an için indirim görünmemekte. Intel'in Nehalem mimarisini temel alan Auburndal kod adlı yeni nesil mobil işlemcilerininse yılın son çeyreğinde gelmesi bekleniyor.


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electro_g 10 yıl
yapma böyle gözün sevem
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Master_Evil 10 yıl
4 çekirdek işlemciler sayesinde oldu güzel oldu 200$lık bir indirim yapılmış alanlara yazık olmuş
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ali277 10 yıl
Rekabetin gözünü sevem
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brnvarol 10 yıl
Hatırlayamadım da Amd phenom veya kuma mimarisini mobil işlemcilere uyarlayacak mıydı?
Yani yapsa iyi olur, rekabet bize yarıyo nasıl olursa olsun
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