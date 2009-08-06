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Intel Nehalem tabanlı Xeon 5500 işlemci ailesine 4 yeni model ekledi

9 yıl
9,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Nehalem tabanlı Xeon 5500 işlemci ailesine 4 yeni model ekledi
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Intel ilk defa geçtiğimiz Mart ayında duyurduğu Nehalem tabanlı Xeon 5500 işlemci ailesini yeni modellerle genişletiyor. Sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan dört çekirdekli modellerin oluşturduğu seriye Xeon W5590, W3580, W3550 ve L5530 kod adlarını taşıyan dört yeni model daha eklendi. Yeni modellerden Xeon W5590'ın çift soketli sistemleri hedeflediği ve 3.33GHz'de çalıştığı açıklandı. 8MB seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemcinin 6.4GT/sn'lik QPI veri yolu hızını desteklediği ve 130 Watt'lık ısıl güç tasarımına (TDP) sahip olduğu açıklandı.

Çoklu soket tasarımına sahip sistemler için hazırlanan yenii modellerden Xeon W3580'nin 3.33GHz'de, Xeon W3550 modelinin ise 3.06GHz'de çalıştığı açıklandı. Her ikisi de seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemciler, 130 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. QPI veri yolu hızı ise iki model arasında farklılık gösteriyor zira W3580 modeli 6.4GT/sn'lik QPI veri yolu hız desteğine sahip iken daha düşük çalışma frekansıyla gelen W3550 modelinin 4.8GT/sn'lik QPI hızını desteklediği bildirildi. Intel'in Xeon 5500 serisine eklediği bir diğer işlemci modeli ise Xeon L5530.

Saat hızı 2.4GHz olan Xeon L5530, diğer modellerde olduğu gibi 8MB L3 bellek birimine sahip. 5.86GT/sn'lik QPI veri yolu desteği ile gelen işlemcinin en önemli özelliği ise kod adının başındaki L işaretçisinden de çıkartılabileceği üzere düşük güç tüketimli olması zira işlemcisinin ısıl güç tasarımı (TDP) sadece 60 Watt. Nehalem kod adlı yeni nesil Intel mimarisinin karakteristik özelliklerine sahip olan Xeon 5500 serisi işlemcilerin tamamı DDR3-1066MHz destekli entegre bellek kontrolcüsü ile geliyorlar.

Sunucu ve iş istasyonları hazırlayan sistem üreticileri tarafından yeni nesil çözümlerde kullanılması beklenen işlemciler ile Intel, sunucu pazarındaki payını da arttırmayı hedefliyor.


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mumak 9 yıl
herhalde sunucu veya iş istasyonu kuracak kişi bu fiyatları gözden çıkarabilir
her ne kadar da amd bu platformdada f/p sunmaya devam etsede yinede inteli kullananlar fazlasıyla çıkar diye tahmin ediyorum
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milyondabir 9 yıl
yurtdisinda islemcinin tanesi 2000$ /Intel-BX80602W5590-Xeon-W5590-3-33GHZ
tr fiyati daha farkli olur 2tane taktman gerekiyor 4000$sadece islemci olur gerisi sizin hayal gucunuze kalmis )
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