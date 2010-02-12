Intel: Nokia'a MWC 2010'da eşlik edeceğiz

Nokia, 27 Ekim'de satışa sunduğu Booklet 3G ile taşınabilir bilgisayar pazarına giriş yapmıştı. Özellikle uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri üzerine toplayan Booklet 3G'e bu alanda yeni bir kardeş yada daha farklı bir mobil cihaz Nokia tarafından 15 Şubat'ta firmanın Mobil Dünya Kongresi'nde yapacağı sunumda gün yüzüne çıkabilir.

Yarı iletken devi Intel yaptığı açıklamayla 15 Şubat'taki Nokia sunumuna katılacağını duyurdu ve bu açıklamada elbette Nokia'nın yeni netbook'u yada Intel'in çözümlerine sahip yeni bir mobil cihazı tanıtabileceği yorumlarına neden oldu. Geçtiğimiz sene başlayan Intel-Nokia ortaklığının ilk meyvesi Booklet 3G olmuştu. Booklet 3G'nin satışa sunulmasından bu zamana kadar geçen sürede Intel, netbooklara uzun pil ömrü sağlayan Pine Trail platformunu gün yüzünü çıkarmıştı.