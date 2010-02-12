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Intel: Nokia'a MWC 2010'da eşlik edeceğiz

9 yıl
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Nokia, 27 Ekim'de satışa sunduğu Booklet 3G ile taşınabilir bilgisayar pazarına giriş yapmıştı. Özellikle uzun ömürlü bataryası ile dikkatleri üzerine toplayan Booklet 3G'e bu alanda yeni bir kardeş yada daha farklı bir mobil cihaz Nokia tarafından 15 Şubat'ta firmanın Mobil Dünya Kongresi'nde yapacağı sunumda gün yüzüne çıkabilir.

Yarı iletken devi Intel yaptığı açıklamayla 15 Şubat'taki Nokia sunumuna katılacağını duyurdu ve bu açıklamada elbette Nokia'nın yeni netbook'u yada Intel'in çözümlerine sahip yeni bir mobil cihazı tanıtabileceği yorumlarına neden oldu. Geçtiğimiz sene başlayan Intel-Nokia ortaklığının ilk meyvesi Booklet 3G olmuştu. Booklet 3G'nin satışa sunulmasından bu zamana kadar geçen sürede Intel, netbooklara uzun pil ömrü sağlayan Pine Trail platformunu gün yüzünü çıkarmıştı.


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resler 9 yıl
Bu bir komplo teorisidir. :)
Apple aylar önce yeni geliştirdiği tablet bilgisayarı için işlemci aramaktadır. Doğal olarak masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarına işlemci sağlayan Inteldende böyle bir ürün çözümü istenir Intel atomu önerir fakat Apple bu işlemciyi beğenmez ve kendi işlemcisini geliştirmeye karar verir. Bu gelişmeye (yada gelişmemeye mi desek) bozulan Intel yöneticilerinden biri talihsiz bir açıklamada bulunur ve iphone vb cihazlarda kullanılan işlemcinin yeterli performansta olmadığını kendi çözümlerinin daha iyi olduğunu söyler. Bir süre sonra iphone nin en büyük rakiplerinden biri olan Nokia ile işbirliğine giderler ve ilk olarak Booklet piyasaya çıkar. Ardından ipad gayet şaşalı bir tanıtımla duyurulur. Ve bugüne gelindiğinde yukarıdaki haber ajanslara düşer. Acaba bu ikili ipad henüz yeni tanıtılmış ve pazara sürülmemişken alternatif bir ürün mü geliştirdiler ve yakın zamanda pazara sürecekler bekleyip görelim.
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Mr. Jingles 9 yıl
zaten yaza laptop almayı düşünüyorum eğer nokia böyle bi laptop yaparsa nokia alırım
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