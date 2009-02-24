Intel, P55 ve P57 yonga setlerinde SATA-III desteği sunmayacak

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Önümüzdeki aylarda Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition işlemcilerini kullanıma sunmayı planlayan Intel, yılın ikinci yarısı ile birlikte LGA1156 formundaki Lynnfield kod alı Core i5 işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan Core i5 işlemcilerinde Soket yapısı mevcut Core i7 işlemcilerine göre değişiklik göstereceğinden Intel, seriye yönelik yeni yonga setleri hazırlıyor.

Açıklanan detaylara göre Intel yılın üçüncü çeyreğinde P55, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ise P57 kod adlarını taşıyan yeni yonga setlerini pazara sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanmakta olan entegre grafik özellikli Clarkdale serisi işlemcilere de destek verecek olan yeni yonga setlerinin, CeBIT fuarında çeşitli demolarının yapılması beklenen SATA-III teknolojisini desteklemeyecekleri belirtiliyor.

SATA-III gibi USB 3.0 teknolojisine yönelik spesifikasyon çalışmaları da haftalar önce tamamlanmıştı. Intel'in SATA-III konusundaki pozisyonu ayrıca bir önem de arz ediyor. Zira Intel, entegre grafik özellikli işlemcileriyle birlikte tek yonga tasarımına geçiyor yani Kuzey ve Güney köprüsü olmak üzere çift yongalı tasarımdan farklı olarak firma entegre özellikleri gelişen işlemcilerle birlikte tek yongalı çipset tasarımına geçiyor.

Kısacası Intel'in P55 ve P57 yonga setleri için yeni bür güney köprüsü güncellemesiyle ilgili teknolojilere destek kazandırması pek mümkün görünmese de gelen bilgilere göre firma, gelecek yıl içerisinde SATA-III desteğine de sahip olan yeni yonga setleri de hazırlayacak. AMD ise yıl sonuna doğru veya gelecek yılın hemen başında SATA- III desteğine olacakları belirtilen SB8x0 serisi güney köprülerini duyurmayı planlıyor.