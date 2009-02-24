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Intel, P55 ve P57 yonga setlerinde SATA-III desteği sunmayacak

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,2b
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20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel, P55 ve P57 yonga setlerinde SATA-III desteği sunmayacak
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Önümüzdeki aylarda Core i7 950 ve Core i7 975 Extreme Edition işlemcilerini kullanıma sunmayı planlayan Intel, yılın ikinci yarısı ile birlikte LGA1156 formundaki Lynnfield kod alı Core i5 işlemcilerini de pazara sunmaya başlayacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan Core i5 işlemcilerinde Soket yapısı mevcut Core i7 işlemcilerine göre değişiklik göstereceğinden Intel, seriye yönelik yeni yonga setleri hazırlıyor.

Açıklanan detaylara göre Intel yılın üçüncü çeyreğinde P55, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde ise P57 kod adlarını taşıyan yeni yonga setlerini pazara sunacak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanmakta olan entegre grafik özellikli Clarkdale serisi işlemcilere de destek verecek olan yeni yonga setlerinin, CeBIT fuarında çeşitli demolarının yapılması beklenen SATA-III teknolojisini desteklemeyecekleri belirtiliyor.

SATA-III gibi USB 3.0 teknolojisine yönelik spesifikasyon çalışmaları da haftalar önce tamamlanmıştı. Intel'in SATA-III konusundaki pozisyonu ayrıca bir önem de arz ediyor. Zira Intel, entegre grafik özellikli işlemcileriyle birlikte tek yonga tasarımına geçiyor yani Kuzey ve Güney köprüsü olmak üzere çift yongalı tasarımdan farklı olarak firma entegre özellikleri gelişen işlemcilerle birlikte tek yongalı çipset tasarımına geçiyor.

Kısacası Intel'in P55 ve P57 yonga setleri için yeni bür güney köprüsü güncellemesiyle ilgili teknolojilere destek kazandırması pek mümkün görünmese de gelen bilgilere göre firma, gelecek yıl içerisinde SATA-III desteğine de sahip olan yeni yonga setleri de hazırlayacak. AMD ise yıl sonuna doğru veya gelecek yılın hemen başında SATA- III desteğine olacakları belirtilen SB8x0 serisi güney köprülerini duyurmayı planlıyor.


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gurkanhu 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: melyyh
açıkçası sata3 hiçte umrumda değil. sata2 ne verdi ki sata3 ne versin? sata3 e geçileceğine , sata2 de vaadedilen 300 mb/s. ye ulaşılmaya çalışılmalı kanısındayım.
Bencede.Daha SSD'ler bile 300mb sınırına ulaşamadı.
İlk baş biraz araştırın takip edin abi ayrıca ulaşşın ulaşmasın ne fark eder nasıl bir düşünceye sahipsiniz anlamıyorum.
OCZ Z Drive 1TB engadget.com/...
600mb/s read 500mb/s write avg 400mb/s varmıymış yokmuymuş?
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killnOd 10 yıl
x68 ve p65 yongalarinda usb3 ve sata3 destegi olacakdir sanirim.
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Tolgá 10 yıl

Orjinalden alıntı: gurkanhu

quote:

Orjinalden alıntı: melyyh

açıkçası sata3 hiçte umrumda değil. sata2 ne verdi ki sata3 ne versin? sata3 e geçileceğine , sata2 de vaadedilen 300 mb/s. ye ulaşılmaya çalışılmalı kanısındayım.


Bencede.Daha SSD'ler bile 300mb sınırına ulaşamadı.

İlk baş biraz araştırın takip edin abi ayrıca ulaşşın ulaşmasın ne fark eder nasıl bir düşünceye sahipsiniz anlamıyorum.

OCZ Z Drive 1TB
engadget.com/...

600mb/s read 500mb/s write avg 400mb/s varmıymış yokmuymuş?

okumuyormusun allah aşkına kör müsün pcı slotu diye biz sata 2 girişine takılanlardan bahsediyoruz
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melyyh 10 yıl
açıkçası sata3 hiçte umrumda değil. sata2 ne verdi ki sata3 ne versin? sata3 e geçileceğine , sata2 de vaadedilen 300 mb/s. ye ulaşılmaya çalışılmalı kanısındayım.
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

açıkçası sata3 hiçte umrumda değil. sata2 ne verdi ki sata3 ne versin? sata3 e geçileceğine , sata2 de vaadedilen 300 mb/s. ye ulaşılmaya çalışılmalı kanısındayım.

Bencede.Daha SSD'ler bile 300mb sınırına ulaşamadı.
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Lacano 10 yıl

Orjinalden alıntı: melyyh

açıkçası sata3 hiçte umrumda değil. sata2 ne verdi ki sata3 ne versin? sata3 e geçileceğine , sata2 de vaadedilen 300 mb/s. ye ulaşılmaya çalışılmalı kanısındayım.



Çoklu raid yapanlar için kötü haber diyebiliriz..
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KANUNI61 10 yıl
ayrıca pek önemide yok amd intel icin yonga üretimine yaşlayacak:)
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KANUNI61 10 yıl
EcZaNeT 24.02.2009 Saat: 13:16
sata III doğru düzgün HDD yokki destek versinler.. en yüksek raptor Hdd ler bile 120mb/sn hızla okuma yapıyor SATA2 300mb/sn yeye izin veriyor.. Geriye sadece SSD ler kalıyor onlarda bile 300mb /sn sınırı aşılmadı.. .................
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.sen oyle san sataIII piyasada mevcut
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Promity 10 yıl
Tek kelime ile FİYASKOHALEM
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yc#1 10 yıl
Herhalde en üst seviye yongasetinin (X58) yeni revizyonlarının güney köprüsünde bu desteği vermeyi düşünüyorlar.
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EcZaNeT 10 yıl
sata III doğru düzgün HDD yokki destek versinler.. en yüksek raptor Hdd ler bile 120mb/sn hızla okuma yapıyor SATA2 300mb/sn yeye izin veriyor.. Geriye sadece SSD ler kalıyor onlarda bile 300mb /sn sınırı aşılmadı..
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escape0121 10 yıl
neden bolebir karar almıslar acaba
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
sonunda p55in ayak seslerini duyduk
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