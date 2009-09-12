Intel P55 yonga setli microATX anakartını duyurdu; Extreme Board serisi DP55SB

Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansman ile endüstrinin beğenisine sunan Intel, kendi markasını taşıyan P55 çipsetli anakartlarını da LGA1156 formundaki yeni işlemcilerle kullanılmak üzere pazara sürüyor. Firmanın P55 yonga setli yeni anakartları arasında özellikle form faktörüyle DP55SB modeli dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Intel'in Extreme Board serisi altında hazırladığı yeni anakart, satışa sunulan Core i5 750, Core i7 860 ve Core i7 870 işlemcilerine destek veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz ve üst hızlarda çalışan çift kanal DDR3 bellek kitlerine destek veren pasif soğutmalı yeni anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımı ve kuru kafa logolu özel kutu tasarımı ile performans tutkunlarına göz kırpıyor.
Bir adet PCIe x16 slotu ile birlikte iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCIe x4 slotuna sahip olan P55 yonga setli DP55SB modelinin diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve 6 adet SATA-II portu gibi detaylara yer veriliyor. Özellikle performans odaklı mini-sistemleri ve oyuncular için hazırlanan medya bilgisayarları hedef alan anakartın yakında satışa sunulması bekleniyor.
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P45'ler dahil çoğu yeni anakartta IDE yuvası ICH güney köprüsünde zaten yok. Birkaç şirket vardı, 2 SATA ve bir kanal ID yuvası sunuyordu, onlarla vardı IDE'ler...
Kalite adına hiç bişey yok bu kartlarda..
Gerek soğutucu montaj biçimi, gerekse üzerindeki kullanılan kapasitörler dinozor olmuş..
Çevremde İntel sistem kullanıpta sorun yaşamayanı görmedim..Sistemler 2-3 yıl sonra kesin hurda...
acaba fıyatı me olur?
bırde amd yenı 4 cekırdeklı ıslemcısımı ne var e630 galıba.bunla ıntel ın ı5 lerını karsılastırsak hangısı daha on plana cıkar?overclock da ısın ıcıne gırse
bırde bu ı5 ıle sadece ddr3 kullanılabılınıyordu dımı