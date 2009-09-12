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Intel P55 yonga setli microATX anakartını duyurdu; Extreme Board serisi DP55SB

9 yıl
8,9b
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13
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel P55 yonga setli microATX anakartını duyurdu; Extreme Board serisi DP55SB
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği lansman ile endüstrinin beğenisine sunan Intel, kendi markasını taşıyan P55 çipsetli anakartlarını da LGA1156 formundaki yeni işlemcilerle kullanılmak üzere pazara sürüyor. Firmanın P55 yonga setli yeni anakartları arasında özellikle form faktörüyle DP55SB modeli dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Intel'in Extreme Board serisi altında hazırladığı yeni anakart, satışa sunulan Core i5 750, Core i7 860 ve Core i7 870 işlemcilerine destek veriyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 1600MHz ve üst hızlarda çalışan çift kanal DDR3 bellek kitlerine destek veren pasif soğutmalı yeni anakart, Siyah renkli baskılı devre tasarımı ve kuru kafa logolu özel kutu tasarımı ile performans tutkunlarına göz kırpıyor.

Bir adet PCIe x16 slotu ile birlikte iki adet PCIe x1 ve bir adet te PCIe x4 slotuna sahip olan P55 yonga setli DP55SB modelinin diğer özellikleri arasında 8 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet ve 6 adet SATA-II portu gibi detaylara yer veriliyor. Özellikle performans odaklı mini-sistemleri ve oyuncular için hazırlanan medya bilgisayarları hedef alan anakartın yakında satışa sunulması bekleniyor.


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xense 8 yıl
p serisi chiplerde onboard grafik yok. bununla ekran kartı kullanmak şart. ben intel ürünlerini hep sevdim bence buda problemsiz bir üründür..
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hardware wizard 9 yıl
kalitesini pek bilmem ama görsellik sıfır :)
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HoLY.oNE 9 yıl
kaliteyi beğenmiyorsunuz felan ama intelin yaptıgı anakartlar en stabil en uzun omurlu anakartlar oluyor..
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Regor 9 yıl
Intel bu anakartları kendi fabrikasında mı üretiyor, yoksa Foxconn gibi firmalara mı yaptırıyor?
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husNUKE 9 yıl
intelden başka ust düzey anakartlarında full katı kapasitor kullanmayan görmedim. Adamlar bi de bunun için yüksek fiyat isterler
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sertacaygun 9 yıl
yc#1 ,
P45'ler dahil çoğu yeni anakartta IDE yuvası ICH güney köprüsünde zaten yok. Birkaç şirket vardı, 2 SATA ve bir kanal ID yuvası sunuyordu, onlarla vardı IDE'ler...
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dstk 9 yıl
785G tarzı bi board ama entegre vga daha zayıf tabi. Board fena deil ya. intel satışla para kazanıldığını hatırladı galiba. :D
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yc#1 9 yıl
Intel PCI ve IDE'yi öldürmüş.
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WinteR 9 yıl
Yavaş salla yıkma etrafı.
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tarnat1985 9 yıl
İntel kendini ve anakartını, güzel tarif eden simge koymuş(Kuru kafa.!!)
Kalite adına hiç bişey yok bu kartlarda..
Gerek soğutucu montaj biçimi, gerekse üzerindeki kullanılan kapasitörler dinozor olmuş..
Çevremde İntel sistem kullanıpta sorun yaşamayanı görmedim..Sistemler 2-3 yıl sonra kesin hurda...
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MMX 166 9 yıl
tarnat1985
İntel kendini ve anakartını, güzel tarif eden simge koymuş(Kuru kafa.!!)




acaba fıyatı me olur?

bırde amd yenı 4 cekırdeklı ıslemcısımı ne var e630 galıba.bunla ıntel ın ı5 lerını karsılastırsak hangısı daha on plana cıkar?overclock da ısın ıcıne gırse

bırde bu ı5 ıle sadece ddr3 kullanılabılınıyordu dımı
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