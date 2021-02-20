Intel Rocket Lake Core i9 işlemcilerin kutu tasarımları belli oldu

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Mavi ekibin dikkat çeken kutu tasarımı stratejisini Rocket Lake’te de görmeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan görseller Core i9 işlemcilerine ait.

Yeni kutu tasarımları yolda

Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Core i3 işlemcilerinin kutuları sade tasarımıyla öne çıkıyordu. Comet Lake Refresh olarak karşımıza çıkacak Core i3 seçeneklerinin aksine Core i5 ve üzerisinde yeni Cypress Cove çekirdeklerine yer verileceğini hatırlatalım.

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Ortaya çıkan kutu görsellerine göre Intel Core i9 işlemci ailesinde son nesillerde de olduğu gibi dikkat çeken kutu tasarımlarına gidecek. En agresif tasarım da Core i9-11900K’ya ait olacağa benziyor.

https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-s-series-packaging-leaked

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