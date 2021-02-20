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    Intel Rocket Lake Core i9 işlemcilerin kutu tasarımları belli oldu

    11. nesil Core işlemci ailesi yenilenen marka logosuyla birlikte yeni kutu tasarımıyla geliyor. 8 çekirdek 16 izlek Core i9 işlemcilerinin kutuları görüntülendi.
    20 Şubat 2021, 15:30 (31 dk.)
    143
    37
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Rocket Lake Core i9 işlemcilerin kutu tasarımları belli oldu
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    Mavi ekibin dikkat çeken kutu tasarımı stratejisini Rocket Lake’te de görmeye devam edeceğiz. Ortaya çıkan görseller Core i9 işlemcilerine ait.

    Yeni kutu tasarımları yolda

    Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan Core i3 işlemcilerinin kutuları sade tasarımıyla öne çıkıyordu. Comet Lake Refresh olarak karşımıza çıkacak Core i3 seçeneklerinin aksine Core i5 ve üzerisinde yeni Cypress Cove çekirdeklerine yer verileceğini hatırlatalım.

    Intel Rocket Lake Core i9 işlemcilerin kutu tasarımları belli oldu
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    Ayrıca Bkz. "AMD Phenom 9900 140 watt'lık güç tüketimine sahip olabilir"

    Ortaya çıkan kutu görsellerine göre Intel Core i9 işlemci ailesinde son nesillerde de olduğu gibi dikkat çeken kutu tasarımlarına gidecek. En agresif tasarım da Core i9-11900K’ya ait olacağa benziyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-s-series-packaging-leaked Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Nissan'dan karavan ofis konsepti

    holyturk06 57 dakika önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 5 saat önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 5 saat önce

    Doktor bu ne?

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