    TSMC, ileri seviye çip fiyatlarını yüzde 10 artırmayı planlıyor

    TSMC, artan yapay zeka ve mobil çip talebi nedeniyle 3 nm ve ileri üretim süreçlerinde fiyatları yüzde 10’a kadar artırmayı planlıyor. Şirket, tüm gelişmiş hatlarında tam kapasite çalışıyor.

    TSMC, ileri seviye çip fiyatlarını yüzde 10 artırmayı planlıyor Tam Boyutta Gör

    Yarı iletken sektöründe küresel talep hızla artarken TSMC’nin gelişmiş çip üretim maliyetlerini yüzde 10’a kadar yükseltmeye hazırlandığı bildirildi. Tayvan merkezli üretici, özellikle 3 nm ve daha gelişmiş üretim teknolojilerine yönelik rekor düzeydeki talep nedeniyle fiyatları artırmayı planlıyor.

    Çip fiyatlarında zam yolda

    Taiwan Economic Daily’nin haberine göre şirket, gelecek yıl için büyük müşterileriyle yeni tedarik sözleşmeleri üzerinde görüşmelere başladı. Görüşmeler kapsamında 3 nm ve 5 nm gibi ileri üretim süreçlerinde kullanılan çiplerin fiyatlarının yüzde 5 ila 10 arasında artabileceği öngörülüyor. Bu adımın, hem yapay zeka (AI) sektöründeki patlayıcı büyümenin hem de akıllı telefon pazarındaki yeni nesil cihaz geçişlerinin etkisiyle alınması bekleniyor.

    TSMC, şu anda tüm gelişmiş üretim hatlarında yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Özellikle yüksek performanslı hesaplama (HPC) çözümlerine olan talep, geleneksel olarak mobil işlemciler tarafından domine edilen üretim dengelerini değiştirmiş durumda. Şirketin üretim önceliği, artık giderek artan şekilde AI hızlandırıcıları ve veri merkezi çiplerine kayıyor.

    Bu yoğun talep ortamında 2026 yılına kadar ciddi bir üretim darboğazı yaşanabileceği tahmin ediliyor. TSMC’nin yüksek kapasiteli siparişleri karşılayabilmesi için hem Tayvan’daki hem de yurt dışındaki tesislerine önemli yatırımlar yaptığı biliniyor. Şirketin ABD ve Japonya’daki yeni üretim tesisleri, maliyetleri kayda değer biçimde artırırken bu da fiyat artışı kararının arkasındaki bir diğer neden olarak öne çıkıyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 9 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 16 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 3 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 3 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

