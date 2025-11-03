TSMC, ileri seviye çip fiyatlarını yüzde 10 artırmayı planlıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Yarı iletken sektöründe küresel talep hızla artarken TSMC’nin gelişmiş çip üretim maliyetlerini yüzde 10’a kadar yükseltmeye hazırlandığı bildirildi. Tayvan merkezli üretici, özellikle 3 nm ve daha gelişmiş üretim teknolojilerine yönelik rekor düzeydeki talep nedeniyle fiyatları artırmayı planlıyor.

Çip fiyatlarında zam yolda

Taiwan Economic Daily’nin haberine göre şirket, gelecek yıl için büyük müşterileriyle yeni tedarik sözleşmeleri üzerinde görüşmelere başladı. Görüşmeler kapsamında 3 nm ve 5 nm gibi ileri üretim süreçlerinde kullanılan çiplerin fiyatlarının yüzde 5 ila 10 arasında artabileceği öngörülüyor. Bu adımın, hem yapay zeka (AI) sektöründeki patlayıcı büyümenin hem de akıllı telefon pazarındaki yeni nesil cihaz geçişlerinin etkisiyle alınması bekleniyor.

TSMC, şu anda tüm gelişmiş üretim hatlarında yüzde 100 kapasiteyle çalışıyor. Özellikle yüksek performanslı hesaplama (HPC) çözümlerine olan talep, geleneksel olarak mobil işlemciler tarafından domine edilen üretim dengelerini değiştirmiş durumda. Şirketin üretim önceliği, artık giderek artan şekilde AI hızlandırıcıları ve veri merkezi çiplerine kayıyor.

Bu yoğun talep ortamında 2026 yılına kadar ciddi bir üretim darboğazı yaşanabileceği tahmin ediliyor. TSMC’nin yüksek kapasiteli siparişleri karşılayabilmesi için hem Tayvan’daki hem de yurt dışındaki tesislerine önemli yatırımlar yaptığı biliniyor. Şirketin ABD ve Japonya’daki yeni üretim tesisleri, maliyetleri kayda değer biçimde artırırken bu da fiyat artışı kararının arkasındaki bir diğer neden olarak öne çıkıyor.

