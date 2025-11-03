Giriş
    Steam Donanım Anketi açıklandı (Ekim 2025): İşte en popüler donanımlar

    Steam, Ekim 2025 donanım anketi sonuçlarını yayımladı. RTX 4060 zirvedeki yerini korurken, Windows 11 ile AMD cephesinde dikkat çekici artışlar var. İşte son durum...

    Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, Ekim 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini paylaştı. Yayınlanan yeni tablo, AMD ve Intel rekabeti, en popüler ekran kartları ve işletim sistemi kullanımı gibi başlıklarda önemli değişiklikleri gösteriyor. İşte Ekim 2025'in öne çıkan detayları…

    RTX 3060 tekrar zirvede

    Steam'in paylaştığı verilere göre Nvidia hâlâ açık ara en çok tercih edilen ekran kartı markası olmaya devam ediyor. RTX 3060, yüzde 4,47’lik oranla liderliğini koruyor. Ancak önceki aya göre küçük bir düşüş yaşadı. Onu RTX 4060 ve RTX 3050 modelleri takip ediyor. AMD ve Intel'in ekran kartı tarafındaki pazar payı ise düşük seviyelerde.

    Ekim 2025 itibarıyla en popüler ekran kartları:

    • GeForce RTX 3060 - %4,47 (+0,06)
    • GeForce RTX 4060 mobil GPU - %4,17 (-0,54)
    • GeForce RTX 4060 - %4,17 (-0,08)
    • GeForce RTX 3050 - %3,10 (+0,03)
    • GeForce GTX 1650 - %3,05 (+0,05)
    • GeForce RTX 4060 Ti - %2,80 (-0,12)
    • GeForce RTX 3060 Ti - %2,58 (-0,18)
    • GeForce RTX 3070 - %2,23 (+0,03)
    • AMD Radeon Graphics - %2,04 (-0,09)
    • GeForce RTX 4070 - %2,12 (-0,04)
    • GeForce RTX 4070 SUPER - %1,71 (-0,08)
    • GeForce RTX 5070 - %1,88 (+0,19)
    • GeForce RTX 4060 Ti mobil GPU - %1,47 (-0,03)
    • GeForce RTX 5060 - %1,30 (+0,17)

    AMD işlemciler yükselişte

    İşlemci tarafında Intel hâlâ çoğunlukta ancak düşüş devam ediyor. Intel'in payı yüzde 57,82’ye gerileyerek eylüle göre 0,79 puan azaldı. AMD ise 42,09’a yükselerek son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu farkın kapanmasında Ryzen 9000 serisinin masaüstünde, Ryzen AI 300 serisinin ise dizüstü tarafında gördüğü ilgi etkili olmuş görünüyor.

    Ayrıca işlemcilerin çekirdek yapısındaki eğilimler de değişiyor. 6 çekirdekli işlemciler yüzde 29,63 ile hâlâ en yaygın yapı olurken, 8 çekirdekli modellerin oranı yüzde 25,51'e yükseldi. 

    • Intel - %57,82 (-0,79)
    • AMD -%42,09 (+0,78)
    • Microsoft - %0,08 (+0,02)

    İşletim sistemi tarafında ise Windows 11 yükselişini sürdürdü. Ekim ayında yüzde 67,02’ye ulaşan sistem, önceki aya göre 0,94 puan artış gösterdi. Buna karşılık Windows 10, yüzde 32,83 seviyesine gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Windows 7’nin kullanım oranı ise neredeyse yok denecek kadar azaldı.

    • Windows 11 64 bit - %67,02 (+0,94)
    • Windows 10 64 bit - %32,83 (-0,91)
    • Windows 7 64 bit - %0,10 (-0,03)
    • Diğer sürümler - %0,05 (+0,02)
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    rcknrll 2 saat önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 8 saat önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 16 saat önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 1 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 1 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 1 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 2 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 2 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 2 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 2 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 2 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 2 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    M
    muly 2 gün önce

    güzel kampanya

    Profil resmi
    BasbugAtaturk 2 gün önce

    kod alabilir miyiz?

    A
    akyolyns 3 gün önce

    Merhaba kod alabilir miyim?

    Profil resmi
    lost 3 gün önce

    silinsin lütfen...

    İ
    inova16 3 gün önce

    kod pls

    H
    HeavenWards 3 gün önce

    merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi

    Profil resmi
    dublex06 3 gün önce

    kod alabilirmiyim varsa

