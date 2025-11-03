Steam Donanım Anketi açıklandı (Ekim 2025): İşte en popüler donanımlar

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dünyanın en büyük dijital oyun platformlarından Steam, Ekim 2025 Donanım ve Yazılım Anketi verilerini paylaştı. Yayınlanan yeni tablo, AMD ve Intel rekabeti, en popüler ekran kartları ve işletim sistemi kullanımı gibi başlıklarda önemli değişiklikleri gösteriyor. İşte Ekim 2025'in öne çıkan detayları…

RTX 3060 tekrar zirvede

Steam'in paylaştığı verilere göre Nvidia hâlâ açık ara en çok tercih edilen ekran kartı markası olmaya devam ediyor. RTX 3060, yüzde 4,47’lik oranla liderliğini koruyor. Ancak önceki aya göre küçük bir düşüş yaşadı. Onu RTX 4060 ve RTX 3050 modelleri takip ediyor. AMD ve Intel'in ekran kartı tarafındaki pazar payı ise düşük seviyelerde.

Ekim 2025 itibarıyla en popüler ekran kartları:

GeForce RTX 3060 - %4,47 (+0,06)

GeForce RTX 4060 mobil GPU - %4,17 (-0,54)

GeForce RTX 4060 - %4,17 (-0,08)

GeForce RTX 3050 - %3,10 (+0,03)

GeForce GTX 1650 - %3,05 (+0,05)

GeForce RTX 4060 Ti - %2,80 (-0,12)

GeForce RTX 3060 Ti - %2,58 (-0,18)

GeForce RTX 3070 - %2,23 (+0,03)

AMD Radeon Graphics - %2,04 (-0,09)

GeForce RTX 4070 - %2,12 (-0,04)

GeForce RTX 4070 SUPER - %1,71 (-0,08)

GeForce RTX 5070 - %1,88 (+0,19)

GeForce RTX 4060 Ti mobil GPU - %1,47 (-0,03)

GeForce RTX 5060 - %1,30 (+0,17)

AMD işlemciler yükselişte

İşlemci tarafında Intel hâlâ çoğunlukta ancak düşüş devam ediyor. Intel'in payı yüzde 57,82’ye gerileyerek eylüle göre 0,79 puan azaldı. AMD ise 42,09’a yükselerek son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu farkın kapanmasında Ryzen 9000 serisinin masaüstünde, Ryzen AI 300 serisinin ise dizüstü tarafında gördüğü ilgi etkili olmuş görünüyor.

AMD, RDNA 1 ve RDNA 2 ekran kartları için destek sözü verdi 7 sa. önce eklendi

Ayrıca işlemcilerin çekirdek yapısındaki eğilimler de değişiyor. 6 çekirdekli işlemciler yüzde 29,63 ile hâlâ en yaygın yapı olurken, 8 çekirdekli modellerin oranı yüzde 25,51'e yükseldi.

Intel - %57,82 (-0,79)

AMD -%42,09 (+0,78)

Microsoft - %0,08 (+0,02)

İşletim sistemi tarafında ise Windows 11 yükselişini sürdürdü. Ekim ayında yüzde 67,02’ye ulaşan sistem, önceki aya göre 0,94 puan artış gösterdi. Buna karşılık Windows 10, yüzde 32,83 seviyesine gerileyerek düşüşünü sürdürdü. Windows 7’nin kullanım oranı ise neredeyse yok denecek kadar azaldı.

Windows 11 64 bit - %67,02 (+0,94)

Windows 10 64 bit - %32,83 (-0,91)

Windows 7 64 bit - %0,10 (-0,03)

Diğer sürümler - %0,05 (+0,02)

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Steam Donanım Anketi açıklandı: İşte en popüler donanımlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: