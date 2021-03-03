Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı

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Rocket Lake işlemcileri geçtiğimiz günlerde ilk kullanıcılarıyla buluşsa da teknik olarak yongalar henüz piyasada değiller.

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Alman e-perakendecinin satışlarıyla ilgili konuşan Intel yetkilisi ambargo kurallarını ciddiye aldıklarının altını çizmesine karşın satıcıyı sorumlu tutan bir söz sarfetmemiş. Dolayısıyla ürün sağlama kanalında bir yanlış anlaşılma yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

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Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı"

Bununla birlikte yetkili donanımseverlerin merak ettiği tarihi de açıkladı. Doğrulanan bilgiye göre Intel Rocket Lake işlemcilerini 30 Mart’ta satışa sunacak.

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