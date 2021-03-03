Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı

Rocket Lake işlemcileri geçtiğimiz günlerde ilk kullanıcılarıyla buluşsa da teknik olarak yongalar henüz piyasada değiller.İlginizi Çekebilir Intel Alder Lake’te %20 IPC artışı sunabilir, Rocket Lake çıkış tarihi sızdı
Alman e-perakendecinin satışlarıyla ilgili konuşan Intel yetkilisi ambargo kurallarını ciddiye aldıklarının altını çizmesine karşın satıcıyı sorumlu tutan bir söz sarfetmemiş. Dolayısıyla ürün sağlama kanalında bir yanlış anlaşılma yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor.
Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı"
Bununla birlikte yetkili donanımseverlerin merak ettiği tarihi de açıkladı. Doğrulanan bilgiye göre Intel Rocket Lake işlemcilerini 30 Mart’ta satışa sunacak.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü
GENEL İSTATİSTİKLER
1663 kez okundu.
12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
intel rocket lake çıkış tarihi, 11. nesil core işlemci ailesi çıkış tarihi ve