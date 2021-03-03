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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı

    Mavi ekibin yeni mimariye geçeceği 11. nesil Core işlemci ailesinin raflardaki yerini alacağı tarih geçtiğimiz haftalarda sızmıştı. Firma yeni yongaların çıkış tarihini doğruladı.
    03 Mart 2021, 12:00 (Güncellendi, 5 gün)
    1,7b
    1
    24
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı
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    Rocket Lake işlemcileri geçtiğimiz günlerde ilk kullanıcılarıyla buluşsa da teknik olarak yongalar henüz piyasada değiller.

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    Alman e-perakendecinin satışlarıyla ilgili konuşan Intel yetkilisi ambargo kurallarını ciddiye aldıklarının altını çizmesine karşın satıcıyı sorumlu tutan bir söz sarfetmemiş. Dolayısıyla ürün sağlama kanalında bir yanlış anlaşılma yaşanmış olabileceği üzerinde duruluyor.

    Intel Rocket Lake işlemcilerinin satış tarihini doğruladı
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    Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı"

    Bununla birlikte yetkili donanımseverlerin merak ettiği tarihi de açıkladı. Doğrulanan bilgiye göre Intel Rocket Lake işlemcilerini 30 Mart’ta satışa sunacak.



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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    T Terenas1 15 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir tarafta M1 isimli yeni işlemciyi çıkaran Apple ve işlemcisinin kullanıcılara yaşattığı sorunlar, diğer tarafta 11. Nesil işlemcilerini piyasaya çıkaran Intel ve işlemcilerinin stabilitesi mevcuttaki yeni teknolojileri vs. fazla söze gerek yok :)
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    A anilyesildag 17 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Rocket Like ile her şey bence apaçık ortaya çıkacak. Performans, Hız, Fiyat hepsi ortak bir noktada bu işlemcide buluşacak ve artık birçok kullanıcı bu işlemciyi kullanacak.
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    W Wilson Fisk 17 sa. ( Mesaj Silindi ) anilyesildag
    nasıl bir bot bunlar ya inanarak da söylüyorlar.intel kullanıcıları sövüyor bu ne 10'dan kötü diye bu da diyor ki bir çok kullanıcı kullanacakmış evet soba olarak ben de bi set almayı düşünüyorum.
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    F fleimkepa 1 gün ( Mesaj Silindi )
    m1 işlemcilerde bu kadar sorun gördüğümüz ortamda intelin 11th gen işlemcilerin takır takır çalışması ve performansı ciddi yükseltmesi aradaki farkı ciddi şekilde göz önüne seriyor
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    Aerosol 34 (Sezer ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    8. Nesil 8600 den 11. Nesil 11400f e geçerim gibi bakalım fiyatlar nasıl olacak
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    C caglar.35 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Harika haber. 11. Nesil performansı çok daha farklı olacak. Yeni teknolojilerle beraber merakla bekliyoruz.
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    Spazioso (Engin Durak) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çıkardığı her yeniliği sorunsuz ve stabil şekilde sunan marka. Yeni işlemcilerinin de sorunsuz olacağı aşikar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    D Dellialli 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Spazioso
    20 senedir aynı mimariyi sunduğu için normal olarak yazılımsal sorun yaşamaması. 14++++ kaçıncı + oldu bu seferki ile?
    2 Yanıt Yanıtla
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    W WalkerCyborgCK 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni teknolojileriyle birlikte Rocket Lake işlemcileri geliyor sonunda. Performans konusunda bence kesinlikle sorunsuz olacaklar. Güzel haber.
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    manohazim 5 gün ( Mesaj Silindi )
    bakalım bu 11900 kutudan harbiden 90 küsür derece mi çıkıyor öyleyse güzel troll olacak.
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    esenercelik (Esener Çelik) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    ma95 (Muhsin Ayhan) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşlemciye 2400-2600₺ verecek bütçeniz varsa 5600x, yoksa 11400f mantıklı duruyor bence
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    1663 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel rocket lake çıkış tarihi, 11. nesil core işlemci ailesi çıkış tarihi ve
    3 etiket daha intel rocket lake satış tarihi intel cypress cove Donanım
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