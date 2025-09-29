Giriş
    Samsung, 2nm'de TSMC'den müşteri kapmak için fiyatları %33 düşürdü

    Samsung’un 2nm yonga fiyatını 20.000 dolara indirdiği, TSMC’nin ise bu süreç için yaklaşık 30.000 dolar/plaka fiyat belirlediği bildiriliyor.                   

    Samsung, 2nm'de TSMC'den müşteri kapmak için fiyatları düşürdü Tam Boyutta Gör
    Gelişmiş çip teknolojilerinde lider olan Tayvanlı TSMC, yakında seri üretime geçeceği 2nm sürecinde de rakipsiz bir durumda. Şirket, Nvidia ve AMD gibi büyük müşterileri bünyesine katarken, rakibi Samsung Foundry ise 2nm'de müşteri bulmakta zorlanıyor.

    Plaka başına 20.000 dolara kadar indi

    Samsung genellikle TSMC’den müşteri kapmak için agresif fiyat politikasıyla öne çıkıyor. Görünüşe göre şirket, 2nm düğümünde de aynı yöntemi benimsiyor. Raporlara göre Samsung, TSMC’ye kıyasla %33’e varan indirimler sunuyor. Samsung’un 2nm yonga fiyatını 20.000 dolara indirdiği, TSMC’nin ise bu süreç için yaklaşık 30.000 dolar/plaka fiyat belirlediği bildiriliyor.

    Çip üretimi devasa yatırımlar gerektiren bir iş kolu. Samsung, hem Güney Kore’de hem de ABD’de milyarlarca dolarlık gelişmiş fabrikalar kurdu. Ancak sipariş eksikliği nedeniyle üretim hatlarının boş kalması, şirketi yatırımlarının geri dönüşünü sağlamak için daha radikal adımlar atmaya zorluyor.

    Elbette bu ölçüdeki indirimler Samsung’un kâr marjını ciddi biçimde zedeleyecek, fakat tamamen boş kapasiteyle oturmaktan çok daha mantıklı bir tercih. Müşteriler geldikçe, hem Samsung’un 2nm sürecine olan güven artacak hem de düzenli gelir kaynağı sağlanacak.

    Son dönemde Samsung Foundry için işlerin iyiye gittiği söylenebilir. Şirket, Tesla’nın yeni nesil yapay zeka çiplerini üretmek için 16,5 milyar dolarlık dev bir anlaşmaya imza attı. 

