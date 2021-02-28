Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı

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Cypress Cove çekirdekli Core i7-11700K geçtiğimiz gün Alman e-perakende satıcısında listelenmesinin ardından ilk kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.

Core i7-11700K'nın ilk testleri yapıldı

8 çekirdek 16 izlekli Core i7-11700K tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e ulaşabilirken tek çekirdeğiyle 5.0 GHz’e ulaşabiliyor.

Intel’in Comet Lake ile benzer şekilde 4 MB L2 ve 16 MB L3 önbelleğine yer verdiği işlemci 125 watt TDP’ye sahip olmasına karşın PL2 durumu için 225-250 watt’lık bütçeye 2.44 ms’liğine erişebiliyor.

Testlerin yapıldığı sistemlerde 240 mm AIO tercih edilmesi sayesinde işlemciler 60 derece sularında dizginlenebilmiş.

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Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K detaylanmadan satışa sunuldu"

Kullanıcıların yonganın stok ve 4.9 GHz’e hız aşırtılmış halinde elde skorların artabileceğinin altını çizelim. Mavi ekibin önümüzdeki ayın ortalarında sunmayı planladığı mikrokod güncellemesiyle Rocket Lake işlemcilerinin oyun ve çoklu çekirdek performansını arttırması bekleniyor.

Modellerin performansı DDR5'e geçiş öncesinde iddialı görünüyor. Bu tabloyu kullanıcılar açısından daha da iyi bir noktaya taşıyacak adımsa fiyat olacaktır.

İddialara göre Intel'in AMD'nin 500 dolar altındaki seçeneklerinin önüne geçmek adına Core i9 sınıfını 400 dolar ve Core i7 sınıfını 300 dolar civarına konumlandırması bekleniyor.

Core i9 ve Core i7 sınıflarının aynı çekirdek/izlek sayısıyla gelecek olması nedeniyle iki aile arasında şu an için yalnızca frekans farkına gidileceğe benziyor.

Son olarak yongaların 16 Mart’ta detaylanmasının ardından 30 Mart’ta raflardaki yerini alacağını hatırlatalım.

https://wccftech.com/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-cpu-sold-to-customers-performance-benchmarks-leak/

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