Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı

    Mavi ekibin Rocket Lake işlemcileri henüz detaylanmasa da kullanıcılar yongalarına erişmeye başladı. Yarıiletken üreticisinin 11. nesil işlemcileri test edilmeye başlandı.
    28 Şubat 2021, 18:30 (6 sa.)
    1,4b
    14
    13
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Cypress Cove çekirdekli Core i7-11700K geçtiğimiz gün Alman e-perakende satıcısında listelenmesinin ardından ilk kullanıcılarıyla buluşmaya başladı.

    Core i7-11700K'nın ilk testleri yapıldı

    8 çekirdek 16 izlekli Core i7-11700K tüm çekirdekleriyle 4.6 GHz’e ulaşabilirken tek çekirdeğiyle 5.0 GHz’e ulaşabiliyor.

    Intel’in Comet Lake ile benzer şekilde 4 MB L2 ve 16 MB L3 önbelleğine yer verdiği işlemci 125 watt TDP’ye sahip olmasına karşın PL2 durumu için 225-250 watt’lık bütçeye 2.44 ms’liğine erişebiliyor.

    Testlerin yapıldığı sistemlerde 240 mm AIO tercih edilmesi sayesinde işlemciler 60 derece sularında dizginlenebilmiş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Core i7-11700K önincelemesi yayınlandı

    Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i7-11700K detaylanmadan satışa sunuldu"

    Kullanıcıların yonganın stok ve 4.9 GHz’e hız aşırtılmış halinde elde skorların artabileceğinin altını çizelim. Mavi ekibin önümüzdeki ayın ortalarında sunmayı planladığı mikrokod güncellemesiyle Rocket Lake işlemcilerinin oyun ve çoklu çekirdek performansını arttırması bekleniyor.

    Modellerin performansı DDR5'e geçiş öncesinde iddialı görünüyor. Bu tabloyu kullanıcılar açısından daha da iyi bir noktaya taşıyacak adımsa fiyat olacaktır.

    İddialara göre Intel'in AMD'nin 500 dolar altındaki seçeneklerinin önüne geçmek adına Core i9 sınıfını 400 dolar ve Core i7 sınıfını 300 dolar civarına konumlandırması bekleniyor.

    Core i9 ve Core i7 sınıflarının aynı çekirdek/izlek sayısıyla gelecek olması nedeniyle iki aile arasında şu an için yalnızca frekans farkına gidileceğe benziyor.

    Son olarak yongaların 16 Mart’ta detaylanmasının ardından 30 Mart’ta raflardaki yerini alacağını hatırlatalım.



    https://wccftech.com/intel-core-i7-11700k-rocket-lake-cpu-sold-to-customers-performance-benchmarks-leak/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Otonom elektrikli scooter

    A
    agent1453 8 saat önce

    Giderken durmayıp birine çarpıyormuşşsun :)

    alfa-x 9 saat önce

    Otonom giderken üstün binilince ne yapacak :))

    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    W Wilson Fisk 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    11700k

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    5600x 4750 mhz

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    shania twain that don't impress me much şarkısını söylüyorum şu anda arkadaşlar ben daha canlı bir şey bekliyordum.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    -erna- (Erdi Eyiçıtak) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Wilson Fisk
    Ben de skorlara ekleme yapayim.
    12c 24t mt de 70c de çalışırken ki skorlar bunlar bu arada.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın





    https://forum.donanimhaber.com/intel-core-i9-11900k-360mm-aio-ile-98-dereceyi-gordu--147662688




    360 mm AIO ile serinleyemeyen 8/16 işlemciden 240 AIO ile 60 derecelerde tutulabilen işlemciye...




    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    oguz298 (Oguz B) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) Lorenzo__
    Linkteki işlemci 11700K değil
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E eray113342 4 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bir koltuğa iki freebet sığar mı? Turbobet’te sığar! Hemen turbobet31.com ‘a üye ol, tek yatırıma %15 Yatırım + %15 Kayıp Freebet fırsatını kaçırma!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SeniorGrandMaster 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    bugün 65 wattlik amd 5600x cpu aldım. bunu beklesem ve alsam daha hızlı ve daha ucuz mu olacaktı ? 🤔
    3 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6 6s 4 sa. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Kullan gitsin, sonu yok bu işin. Verdiğin parayı da kafaya takma. Fiyatlarda zaten oynaklığın zirvesi bir ortamdayız(dolar kuru ve bulunabilirlik) kim ne fiyat çekerse artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Zenohsama (Celal Sakallı) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    5600x bu işlemcinin klasmanında değil, 5800x'e denk bir işlemci.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Lorenzo__ 4 sa. ( Mesaj Silindi ) SeniorGrandMaster
    Gayet iyi bir işlemci almışsın. Değişim falan düşünmeni önermem. Oyunda çoğu İntel işlemciyi tokatlayan nefis bir işlemci. İntel 11. nesil fiyatları da gayet yüksek olacak gibi. Kullan gitsin. Zaten 5600X'i kullanıp ta memnun kalmayan yok gibi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 49 dk. NASA'nın Güneş'e gönderdiği sondadan müthiş Venüs görseli 1 sa. Haftalık Oyun Önerisi 15: Solasta: Crown of the Magister 1 sa. Ekran kartı sıkıntısı 2022'ye kadar sürecek 2 sa. Lenovo, Radeon VII görünümlü RX 6800/6900 XT modellerini duyurdu 2 sa. Boston Dynamics'in robot köpeği polis operasyonunda görev aldı 3 sa. Royal Green RO-14 Arıtmalı Su Sebili | İnceleme 3 sa. FromSoftware'ın yeni oyunu Elden Ring'in tanıtımı 23 Mart'ta yapılabilir 3 sa. Telegram'a, yeni özellikler geldi: Otomatik olarak silinen mesajlar, süreli davet bağlantıları ve daha fazlası 3 sa. BOE, içe ve dışa doğru katlanabilen akıllı telefon ekranını gösterdi 4 sa. Giriş seviyesi Nvidia madenci kartlar Turing tabanlı olacak 4 sa. Tom Cruise'un gerçeğinden ayırt edilemeyen Deepfake videoları izleyenleri şaşırtıyor 5 sa. Apple Glass, otomatik olarak kendini temizleyebilir 5 sa. Microsoft yakında Windows'un yeni sürümünü duyurabilir 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel Core i7-11700K kullanıcılara ulaşmaya başladı, İlk hızaşırtma testleri yapıldı Sonraki Tek dozluk Johnson & Johnson aşısı acil kullanım onayı aldı 6 sa. Meizu da kervana katıldı: Meizu 18'in kutusunda şarj cihazı olmayacak 7 sa. Dimensity 1100'e sahip ilk telefon olması beklenen Vivo S9, 44MP ön kamera ile gelecek 9 sa. Yerli üretim Sunny TV'lere LG'nin webOS işletim sistemi geliyor 10 sa. Fringe yapımcısından X-Files benzeri bilim kurgu dizisi geliyor: Debris 11 sa. Taslak hazırlandı: İkinci el araç alım satımına yeni vergi mi geliyor? 11 sa. LastPass Android uygulamasında 7 adet izleme kodu bulundu 12 sa. Xbox özel oyunu Halo Infinite'ten oyun içi görseller paylaşıldı 13 sa. Oppo Find X3 serisi 11 Mart tarihinde resmiyet kazanıyor 14 sa. Black Mirror'dan ilham alan korku oyunu Dark Moonlight PC için duyuruldu 15 sa. Nvidia ilk kez 5 milyar dolar geliri aştı 22 sa. Otonom elektrikli scooter 23 sa. Relativity Space, 3D yazıcı teknolojisiyle üretilecek yeniden kullanılabilir roketini tanıttı 1 gün Kanada merkezli Bombardier, siber saldırıya uğradı 1 gün Çin, Ay'dan getirdiği toprağı ilk kez sergiledi 1 gün Haftalık Dizi Önerisi 15: Patriot 1 gün DxOMark sıralamasına göre en iyi ekrana sahip akıllı telefon Galaxy S21 Ultra 1 gün Intel’in DG2 ailesi 3 karttan oluşabilir, 4096 birimli 12 GB kart gelebilir 1 gün Aktif her 10 iPhone'dan 8'inde iOS 14 yüklü 1 gün Facebook, rap şarkı oluşturmak ve paylaşmak için TikTok benzeri bir uygulama başlattı: BARS Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız