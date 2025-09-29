Qualcomm X2 Elite Extreme, Apple M4 Max ile kıyaslandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un yeni nesil dizüstü işlemcisi Snapdragon X2 Elite Extreme, resmi tanıtımın ardından performans testlerinde görünmeye başladı. ARM tabanlı mimarisiyle x86 işlemcilere alternatif olarak tanıtılan yonga seti, son olarak Apple'ın M4 Max işlemcisiyle karşılaştırıldı. İşte ilk sonuçlar...

Apple M4 Max'e yetişemedi

Qualcomm'un referans dizüstü bilgisayarında yapılan Cinebench 2024 testlerinde X2 Elite Extreme, tek çekirdekte 162, çok çekirdekte ise 1.968 puan elde etti. Bu sonuçlar, Apple M4 Max'e göre tek çekirdekte yüzde 9,5, çok çekirdekte ise yüzde 2,8 geride kaldığını gösteriyor.

Öte yandan x86 tabanlı rakiplere karşı tablo çok daha farklı. Snapdragon X2 Elite Extreme, AMD Ryzen AI 9 HX 370 karşısında tek çekirdekte ortalama yüzde 34, çok çekirdekte yüzde 55 önde bulunuyor. Intel Core Ultra 9 288V ile kıyaslandığında ise tek çekirdekte yüzde 31, çok çekirdekte yüzde 234 gibi dramatik bir fark ortaya çıkıyor.

Qualcomm'un geçtiğimiz yıl duyurduğu X1 platformuyla Windows dizüstü pazarına adım atmasının ardından, X2 serisiyle önemli bir sıçrama yaptığı açık. Ancak ARM ekosisteminde Apple hâlâ lider konumunu koruyor. Qualcomm'un yeni işlemcileri, Windows tarafında x86 mimarisini geride bırakırken, M4 Max karşısında hâlâ dezavantajlı konumda. Intel'in Panther Lake ve AMD’nin Medusa Point platformlarıyla birlikte rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.

