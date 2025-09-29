Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Qualcomm X2 Elite Extreme, Apple M4 Max ile kıyaslandı

    Qualcomm'un yeni Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcisi, x86 rakipleri ve Apple'ın M4 Max yongası ile karşılaştırıldı. Peki amiral gemisi işlemci neler sunuyor? İşte ilk sonuçlar...

    Qualcomm X2 Elite Extreme, Apple M4 Max ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un yeni nesil dizüstü işlemcisi Snapdragon X2 Elite Extreme, resmi tanıtımın ardından performans testlerinde görünmeye başladı. ARM tabanlı mimarisiyle x86 işlemcilere alternatif olarak tanıtılan yonga seti, son olarak Apple'ın M4 Max işlemcisiyle karşılaştırıldı. İşte ilk sonuçlar...

    Apple M4 Max'e yetişemedi

    Qualcomm'un referans dizüstü bilgisayarında yapılan Cinebench 2024 testlerinde X2 Elite Extreme, tek çekirdekte 162, çok çekirdekte ise 1.968 puan elde etti. Bu sonuçlar, Apple M4 Max'e göre tek çekirdekte yüzde 9,5, çok çekirdekte ise yüzde 2,8 geride kaldığını gösteriyor. 

    Öte yandan x86 tabanlı rakiplere karşı tablo çok daha farklı. Snapdragon X2 Elite Extreme, AMD Ryzen AI 9 HX 370 karşısında tek çekirdekte ortalama yüzde 34, çok çekirdekte yüzde 55 önde bulunuyor. Intel Core Ultra 9 288V ile kıyaslandığında ise tek çekirdekte yüzde 31, çok çekirdekte yüzde 234 gibi dramatik bir fark ortaya çıkıyor.

    Qualcomm'un geçtiğimiz yıl duyurduğu X1 platformuyla Windows dizüstü pazarına adım atmasının ardından, X2 serisiyle önemli bir sıçrama yaptığı açık. Ancak ARM ekosisteminde Apple hâlâ lider konumunu koruyor. Qualcomm'un yeni işlemcileri, Windows tarafında x86 mimarisini geride bırakırken, M4 Max karşısında hâlâ dezavantajlı konumda. Intel'in Panther Lake ve AMD’nin Medusa Point platformlarıyla birlikte rekabetin daha da sertleşmesi bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi atv markaları antifiriz kaynama derecesi kütük nasıl değiştirilir aöf de kalınan dersler nasıl verilir enoant zararları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum