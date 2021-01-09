Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı

Mavi ekip 14 nm+++’yi son defa kullanmaya hazırlanıyor. Yıllardır aşırı derecede olgun bir düzeye ulaşan emektar nodun yüksek frekans avantajı bu yıl da devam edeceğe benziyor.
Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz'de
Paylaşılan video’da modeli belirtilmeyen işlemcinin Z590 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtıldığı görülüyor. Seri sıvı azot takviyeleri eşliğinde 6.9 GHz’e hız aşırtılan yongaya eşlik eden RAM’ler de 1.83v verilerek 6666 MHz’e yükseltilmiş.
Ayrıca Bkz. "AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor"
CPU-Z ekran alıntısında AVX-512F ve SHA komutsetlerini desteklediği görülen Rocket Lake yongasının 48 KB’lık L1, çekirdek başına 512 KB’lık L2 ve toplamda 16 MB’lık L3 önbellekle desteklendiği de rapor edilmiş.
https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-cpu-overclocked-to-6-9-ghz-using-liquid-nitrogen Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Bu çok ilginç işte. Birçok çevre buna imkansız gözü ile bakıyordu. AMD linux'a para bile yedirdi AVX-512F'i kötületmek için.
Merakla bekliyorum.
Bu tip hizasirtmalari ben seviyorum.Sonucta azot da olsa bu kadar cikiyor diyorlar.
1.85-1.90 da Ramler yanmiyorsa iyi zaten İntel in alameti farikasi bu Tuketimi,Tdp yi bosver yuklen frekansa ve gecikme suresini dusur.
5.3,5.5 Ghz ler ve Ram de gercekten basarili Amd de kendini pacalasan 50 gorursun İntel de 40 ve altini gorebiliyorsun.
İs standarta geldiginde İntel 50 ise Amd 65-70 oluyor o da Zen3 lerde...
Rocket Lake ler bana gore son 5 yildaki tek yeni islemci ve 12,16 Çekirdekli olani da olsa is yaparmisti.3D kullananlar icin...
Simdi bakalim Z590 kac paradan cikacak?Cok dusuk fiyat beklentileri var 180-200 dolarlar bana cok iyimser geliyor ama ciksin bakalim...
Tahminim 2500TL Z590 Tomahawk , 3000 TL 6/12 , 3700-4000 8/16, 4700-5000 8/16 i9(!) 11900K
https://www.youtube.com/watch?v=z0jQZxH7NgM&feature=youtu.be
işlemcinin de arada reklamı yapılmaya çalışılmış..