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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı

    Yarıiletken üreticisinin heyecanla beklenen işlemcileri henüz tanıtılmadan yongaların hız aşırtma denemeleri gün yüzüne çıkmaya başladı. Sıvı azotla serinletilen işlemci 6.9 GHz’i gördü.
    14 sa.
    1,4b
    17
    10
    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı
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    Mavi ekip 14 nm+++’yi son defa kullanmaya hazırlanıyor. Yıllardır aşırı derecede olgun bir düzeye ulaşan emektar nodun yüksek frekans avantajı bu yıl da devam edeceğe benziyor.

    Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz'de

    Paylaşılan video’da modeli belirtilmeyen işlemcinin Z590 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtıldığı görülüyor. Seri sıvı azot takviyeleri eşliğinde 6.9 GHz’e hız aşırtılan yongaya eşlik eden RAM’ler de 1.83v verilerek 6666 MHz’e yükseltilmiş.

    Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı
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    Ayrıca Bkz. "AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor"

    CPU-Z ekran alıntısında AVX-512F ve SHA komutsetlerini desteklediği görülen Rocket Lake yongasının 48 KB’lık L1, çekirdek başına 512 KB’lık L2 ve toplamda 16 MB’lık L3 önbellekle desteklendiği de rapor edilmiş.



    https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-cpu-overclocked-to-6-9-ghz-using-liquid-nitrogen Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    kaptan666 (Ridvan ) 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    AVX-512F masa üstüne geliyor.
    Bu çok ilginç işte. Birçok çevre buna imkansız gözü ile bakıyordu. AMD linux'a para bile yedirdi AVX-512F'i kötületmek için.
    Merakla bekliyorum.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İsterse 100 ghz olsun. Kimde var bu imkanlar. Youtubeden tıklansın diye yapılan testler bunlar. Haber değeri bile yok.
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    huso 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    6.9 Ghz de kac Watt cekiyor acaba onu da verseler keske...

    Bu tip hizasirtmalari ben seviyorum.Sonucta azot da olsa bu kadar cikiyor diyorlar.

    1.85-1.90 da Ramler yanmiyorsa iyi zaten İntel in alameti farikasi bu Tuketimi,Tdp yi bosver yuklen frekansa ve gecikme suresini dusur.

    5.3,5.5 Ghz ler ve Ram de gercekten basarili Amd de kendini pacalasan 50 gorursun İntel de 40 ve altini gorebiliyorsun.

    İs standarta geldiginde İntel 50 ise Amd 65-70 oluyor o da Zen3 lerde...



    Rocket Lake ler bana gore son 5 yildaki tek yeni islemci ve 12,16 Çekirdekli olani da olsa is yaparmisti.3D kullananlar icin...



    Simdi bakalim Z590 kac paradan cikacak?Cok dusuk fiyat beklentileri var 180-200 dolarlar bana cok iyimser geliyor ama ciksin bakalim...



    Tahminim 2500TL Z590 Tomahawk , 3000 TL 6/12 , 3700-4000 8/16, 4700-5000 8/16 i9(!) 11900K
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    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Overclock dediğin..



    https://www.youtube.com/watch?v=z0jQZxH7NgM&feature=youtu.be
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    fukarakoala 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    stabile olmayan bir sistemin mantıgı son kullanıcıda bir anlamı yok
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    Ceann Capall 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bugün de yine inteli övüyoruz. Hemen gidip sıvı nitrojen alalım o zaman :)
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    Romeo84 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Evet hızı aşırttın ne oldu şimdi bana yararı ne...evde sıvı azot mu içiyim, ne istiyosun söyle, ah intel ah bu gidişle amd den tokat yemeye devam edicen
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    sething (sething ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    yanlış görmediysem asıl olay ram ve anakartın yeteneklerinde..

    işlemcinin de arada reklamı yapılmaya çalışılmış..
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    Lorenzo__ 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sıvı azotla isterse 17Ghz yapsın. Sen 11400F yi maksimum 180$'a veriyor musun ondan haber ver. Gerisi marketing... Bak 5600 220$ diyorlar... Lisa hanım 1900-2000 liraya 5600 satarsa sıvı azotla 170Ghz bile kurtarmaz inteli
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    0.4 ms mi?
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    1409 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Intel rocket lake, intel cypress cove ve
    5 etiket daha intel 14 nm+++ intel z590 gigabyte z590 gigabyte anakart Donanım
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