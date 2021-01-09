Intel Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz’e hız aşırtıldı

Tam Boyutta Gör

Mavi ekip 14 nm+++’yi son defa kullanmaya hazırlanıyor. Yıllardır aşırı derecede olgun bir düzeye ulaşan emektar nodun yüksek frekans avantajı bu yıl da devam edeceğe benziyor.

Rocket Lake işlemcisi 6.9 GHz'de

Paylaşılan video’da modeli belirtilmeyen işlemcinin Z590 yongasetli Gigabyte anakart üzerinde hız aşırtıldığı görülüyor. Seri sıvı azot takviyeleri eşliğinde 6.9 GHz’e hız aşırtılan yongaya eşlik eden RAM’ler de 1.83v verilerek 6666 MHz’e yükseltilmiş.

Tam Boyutta Gör

Ayrıca Bkz. "AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor"

CPU-Z ekran alıntısında AVX-512F ve SHA komutsetlerini desteklediği görülen Rocket Lake yongasının 48 KB’lık L1, çekirdek başına 512 KB’lık L2 ve toplamda 16 MB’lık L3 önbellekle desteklendiği de rapor edilmiş.

https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-cpu-overclocked-to-6-9-ghz-using-liquid-nitrogen

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.