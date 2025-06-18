Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel 18A tüm detaylarıyla tanıtıldı: FinFET sonrası dönem başlıyor

    Intel, 18A üretim süreciyle FinFET sonrası dönemi resmen başlatıyor. RibbonFET ve PowerVia gibi yeniliklerle, performans ve verimlilikte büyük sıçrama yaşanacak. İşte detaylar...

    Intel 18A tüm detaylarıyla tanıtıldı: RibbonFET sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, yarı iletken üretiminde yeni bir dönemi başlatan 18A üretim süreci için hazırlıkları tamamladı. 2025 VLSI Sempozyumu kapsamında tüm teknik detayları paylaşılan 18A nodu, Intel 3'e kıyasla yalnızca performans değil, mimari anlamda da ciddi yenilikler içeriyor. Yeni süreç, Panther Lake masaüstü işlemciler ve Clearwater Forest tabanlı Xeon modelleriyle çıkacak.

    Intel 18A üretim teknolojisi resmen duyuruldu

    Intel'in 18A üretim süreci, FinFET teknolojisinin ötesine geçilmesini sağlayan RibbonFET transistörleri ve arka yüzeyden güç iletimini mümkün kılan PowerVia altyapısıyla donatılmış durumda. Bu iki yenilik sayesinde, 18A üretim nodu hem güç verimliliği hem de performans artışı açısından önemli kazanımlar sağlıyor.

    Intel 18A tüm detaylarıyla tanıtıldı: RibbonFET sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel'e göre, 1.1V sabit gerilim altında yüzde 25 daha yüksek frekans elde edilebiliyor. Aynı frekansta çalışırken ise yüzde 36 daha düşük güç tüketimi mümkün. Üstelik 0.65V altı düşük voltaj seviyelerinde bu kazanç yüzde 38'e kadar çıkabiliyor.

    Daha yüksek frekans, daha düşük güç

    Intel 18A’nın sağladığı yoğunluk artışı da dikkat çekici. Önceki nesle kıyasla yüzde 30’un üzerinde bir yoğunluk artışı sunan süreç, hücre yerleşiminde yüzde 10’a varan verimlilik kazanımı sağlıyor. Bu da IR droop gibi güç iletim problemlerinde 10 kat iyileşme anlamına geliyor. Standart hücre alanı, HD kütüphanelerde 160nm’ye, HP kütüphanelerde ise 180nm’ye kadar düşürülmüş durumda. 32nm'lik M0/M2 iz genişlikleri ile tasarım esnekliği de artırılıyor.

    Intel 18A tüm detaylarıyla tanıtıldı: RibbonFET sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu arada RibbonFET tasarımı, FinFET’e göre daha az parazitik kapasitans ve daha etkili geçit kontrolü sağlıyor. Ayrıca farklı genişlikte şerit seçenekleriyle SRAM hücreleri için optimize edilmiş bitcell tasarımları da mümkün hale geliyor. 
    Intel 18A tüm detaylarıyla tanıtıldı: RibbonFET sonunda geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel’in sunduğu HCC (High Capacity Cell) ve HDC (High Density Cell) SRAM alanları sırasıyla 0.0230 um² ve 0.0210 um² değerlerine ulaşarak, önceki nesil ile kıyaslandığında yüzde 30’luk bir yoğunluk artışı sunuyor.

    Son olarak Intel, 18A sürecinin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Şirketin yol haritasına göre, 2026-2028 döneminde 18A-P ve 18A-PT adında iki yeni varyant daha piyasaya sürülecek. Bu sürümler, daha fazla müşteri ürünü ve özelleştirilmiş çip üretimi için temel oluşturacak. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un 8 yıllık özelliği iOS 26'ya geldi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kumru yavrusu kaç günde uçar wifi şifre kırma cezası özel hastane fazla ücret şikayet dilekçesi örneği tekli yıllarda kpss ile ne olunur mayıs ayında antalya'da denize girilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum