Intel 18A tüm detaylarıyla tanıtıldı: FinFET sonrası dönem başlıyor

Intel 18A üretim teknolojisi resmen duyuruldu
Intel'in 18A üretim süreci, FinFET teknolojisinin ötesine geçilmesini sağlayan RibbonFET transistörleri ve arka yüzeyden güç iletimini mümkün kılan PowerVia altyapısıyla donatılmış durumda. Bu iki yenilik sayesinde, 18A üretim nodu hem güç verimliliği hem de performans artışı açısından önemli kazanımlar sağlıyor.
Daha yüksek frekans, daha düşük güç
Intel 18A’nın sağladığı yoğunluk artışı da dikkat çekici. Önceki nesle kıyasla yüzde 30’un üzerinde bir yoğunluk artışı sunan süreç, hücre yerleşiminde yüzde 10’a varan verimlilik kazanımı sağlıyor. Bu da IR droop gibi güç iletim problemlerinde 10 kat iyileşme anlamına geliyor. Standart hücre alanı, HD kütüphanelerde 160nm’ye, HP kütüphanelerde ise 180nm’ye kadar düşürülmüş durumda. 32nm'lik M0/M2 iz genişlikleri ile tasarım esnekliği de artırılıyor.
Son olarak Intel, 18A sürecinin yalnızca bir başlangıç olduğunu vurguluyor. Şirketin yol haritasına göre, 2026-2028 döneminde 18A-P ve 18A-PT adında iki yeni varyant daha piyasaya sürülecek. Bu sürümler, daha fazla müşteri ürünü ve özelleştirilmiş çip üretimi için temel oluşturacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: