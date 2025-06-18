Exynos 2600'ün ilk performans rakamları ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta, Samsung'un yeni amiral gemisi yonga seti Exynos 2600'ün prototip üretim aşamasına geçtiğini bildirmiştik. Şimdi de, işlemcinin performans değerlerine ilişkin iddialar gelmeye başladı. Buna göre yeni işlemci, Snapdragon 8 Elite'e yakın, A18 Pro'ya göre biraz daha yüksek skorlar elde ediyor.

X'te @OreXda isimli kaynak, Exynos 2600'ün Geekbench 6'da sırasıyla 2.400 ve 9.400'lük tek çekirdek ve çok çekirdek sonucu elde ettiğini paylaştı. Ardından sayıları yanlış hesapladığını belirterek, tek çekirdek skorunu 2.950, çok çekirdek skorunu ise 10.200 olarak revize etti.

Rakiplerinin gerisinde kalabilir

Bu skorlar ile Exynos 2600, çok çekirdekli testte A18 Pro'yu geride bırakmayı başarıyor, Snapdragon 8 Elite'e ise yakın sonuçlar elde ediyor. Ancak yaklaşmakta olan Snapdragon 8 Elite 2'nin ve Dimensity 9500'ün gerisinde kalacak gibi görünüyor. Yakın zamanda ortaya çıkan rakamlar, bu yonga setlerinin tek çekirdekte 4.000'e yakın, çok çekirdekte 11.000'in üstünde skorlar elde ettiğini iddia ediyor.

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Aynı kaynak, Samsung'un Exynos 2600'de 10 çekirdekli bir CPU kümesi yerine, muhtemelen iki Cortex-X ve altı Cortex-A çekirdeğinden oluşan 8 çekirdekli bir kümeye geçeceğini iddia ediyor. Ayrıca, Xclipse 960 GPU'su ile işlemcinin 3DMark Wild Life Extreme testinde 5800 puan, GFXBench Aztec Ruins'te ise ortalama 85 fps değerlerine ulaştığı da belirtiliyor.

Samsung'un ilk 2nm işlemcisi olacak olan Exynos 2600'ün Galaxy S26 serisinde yer alması bekleniyor. Yeni çipset, performans anlamında en önde olmasa da, gelişmiş üretim süreci ile beraber enerji verimliliği anlamında rakipleriyle başabaş mücadele edebilir. Bunun için Samsung'un yıl sonuna kadar 2nm sürecinde üretim verimliliğini arttırması gerekiyor.

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