AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor

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Kırmızı ekip masaüstü segmentinde oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ederken sunucu ve mobil tarafında da iddialı çözümler sunuyor.

Giriş seviyesi 1 AMD işlemci üst seviye 2 Intel işlemciye karşı

Geekbench 4’te ortaya çıkan EPYC 7543 işlemcisi boyundan büyük işlemcilere meydan okuyor. 32 çekirdekli işlemci Zen 3 mimarili çekirdeklerden oluşurken 7 nm + bantlarından çıkacak.

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2 MB’lık L1, 16 MB’lık L2 ve bir zamanların flash bellek boyutu diyebileceğimiz 256 MB’lık L3 önbellekle desteklenen yonga 2.8 GHz’de çalışırken ihtiyaç halinde soluğu 3.7 GHz’de alabiliyor.

Modelin test sonuçları ise bir hayli ilgi çekici. Intel’in 28 çekirdek 56 izlekli üst seviye Xeon Platinum 8280 işlemcisinin 2 tanesinin birlikte çalıştığı konfigürasyondan tek çekirdekte %20 önde yer alan yonga çoklu çekirdekte ise rakibinin yalnızca %5 gerisinde kalmış.

Ayrıca Bkz. "ADATA 8400 MHz 64 GB DDR5 RAM’ler üzerinde çalışıyor"

Önemli bir detayın altını çizelim, Intel’in 2 işlemciden oluşan toplamda 112 izlekli kurulumu ile AMD’nin 64 izlekli 1 adet işlemcisi kıyaslandığında tablo bu şekilde ise daha yüksek çekirdekli EPYC yongaları Intel’e şans tanımayacaktır.

https://www.techpowerup.com/276932/amd-32-core-epyc-milan-zen-3-cpu-fights-dual-xeon-28-core-processors

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