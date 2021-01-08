AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor

Kırmızı ekip masaüstü segmentinde oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ederken sunucu ve mobil tarafında da iddialı çözümler sunuyor.
Giriş seviyesi 1 AMD işlemci üst seviye 2 Intel işlemciye karşı
Geekbench 4’te ortaya çıkan EPYC 7543 işlemcisi boyundan büyük işlemcilere meydan okuyor. 32 çekirdekli işlemci Zen 3 mimarili çekirdeklerden oluşurken 7 nm + bantlarından çıkacak.İlginizi Çekebilir AMD, Zen 3 ve RDNA2 ile gelecek APU hazırlığında
2 MB’lık L1, 16 MB’lık L2 ve bir zamanların flash bellek boyutu diyebileceğimiz 256 MB’lık L3 önbellekle desteklenen yonga 2.8 GHz’de çalışırken ihtiyaç halinde soluğu 3.7 GHz’de alabiliyor.
Modelin test sonuçları ise bir hayli ilgi çekici. Intel’in 28 çekirdek 56 izlekli üst seviye Xeon Platinum 8280 işlemcisinin 2 tanesinin birlikte çalıştığı konfigürasyondan tek çekirdekte %20 önde yer alan yonga çoklu çekirdekte ise rakibinin yalnızca %5 gerisinde kalmış.
Ayrıca Bkz. "ADATA 8400 MHz 64 GB DDR5 RAM’ler üzerinde çalışıyor"
Önemli bir detayın altını çizelim, Intel’in 2 işlemciden oluşan toplamda 112 izlekli kurulumu ile AMD’nin 64 izlekli 1 adet işlemcisi kıyaslandığında tablo bu şekilde ise daha yüksek çekirdekli EPYC yongaları Intel’e şans tanımayacaktır.
https://www.techpowerup.com/276932/amd-32-core-epyc-milan-zen-3-cpu-fights-dual-xeon-28-core-processors Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Umarım server pazarında da rekabete katılır ve tüketici bu işten karlı çıkar