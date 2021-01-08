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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor

    AMD Zen 3 mimarisiyle birlikte görünüşe göre Intel’e sunucu kanadında da fırsat tanımamakta kararlı. 32 çekirdekli EPYC yongası çift soketli 2x28 sistemin ensesinde bulunuyor.
    1 gün
    2,5b
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    7
    İşlemci
    Abone ol
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    2

    AMD’nin 32 çekirdekli EPYC işlemcisi Intel’in 2x28 çekirdekli işlemcilerine meydan okuyor
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    Kırmızı ekip masaüstü segmentinde oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam ederken sunucu ve mobil tarafında da iddialı çözümler sunuyor.

    Giriş seviyesi 1 AMD işlemci üst seviye 2 Intel işlemciye karşı

    Geekbench 4’te ortaya çıkan EPYC 7543 işlemcisi boyundan büyük işlemcilere meydan okuyor. 32 çekirdekli işlemci Zen 3 mimarili çekirdeklerden oluşurken 7 nm + bantlarından çıkacak.

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    2 MB’lık L1, 16 MB’lık L2 ve bir zamanların flash bellek boyutu diyebileceğimiz 256 MB’lık L3 önbellekle desteklenen yonga 2.8 GHz’de çalışırken ihtiyaç halinde soluğu 3.7 GHz’de alabiliyor.

    Modelin test sonuçları ise bir hayli ilgi çekici. Intel’in 28 çekirdek 56 izlekli üst seviye Xeon Platinum 8280 işlemcisinin 2 tanesinin birlikte çalıştığı konfigürasyondan tek çekirdekte %20 önde yer alan yonga çoklu çekirdekte ise rakibinin yalnızca %5 gerisinde kalmış.

    Ayrıca Bkz. "ADATA 8400 MHz 64 GB DDR5 RAM’ler üzerinde çalışıyor"

    Önemli bir detayın altını çizelim, Intel’in 2 işlemciden oluşan toplamda 112 izlekli kurulumu ile AMD’nin 64 izlekli 1 adet işlemcisi kıyaslandığında tablo bu şekilde ise daha yüksek çekirdekli EPYC yongaları Intel’e şans tanımayacaktır.



    https://www.techpowerup.com/276932/amd-32-core-epyc-milan-zen-3-cpu-fights-dual-xeon-28-core-processors Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Windows10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ay yeter artık ya,n amd için durmadan "kırmızı ekip", intel için de "mavi ekip" kullanıp durmayın gına geldi artık. Anladık mecaz-ı mürsel biliyorsunuzç her amd, her intel haberinde bunu gözümüze sokuyorsunuz. :)
    Ay yeter artık ya,n amd için durmadan "kırmızı ekip", intel için de "mavi ekip" kullanıp durmayın gına geldi artık. Anladık mecaz-ı mürsel biliyorsunuzç her amd...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    merteren041 (DeltaWinforce ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi canim baya giriş seviyesi bir işlemci
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hala EPYC işlemcili server göremiyorum ben burada. Ne zaman lazım olsa Intel Xeon işlemcili almak zorunda kalıyoruz. Yok çünkü.
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    Windows10 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ay yeter artık ya,n amd için durmadan "kırmızı ekip", intel için de "mavi ekip" kullanıp durmayın gına geldi artık. Anladık mecaz-ı mürsel biliyorsunuzç her amd, her intel haberinde bunu gözümüze sokuyorsunuz. :)
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    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    saat hızından kaybetmiş resmen.
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    tokatli6061 (ismail durmus) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pazar payları bu gidişle 2016 da ki duruma geri dönecek isimler yer değişmiş şekilde :)
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    TR_mahmutpek (Mahmut Pekkara) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
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    Huzur_02 (yusuf akgün) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İntel'in server sistemlerde ki hakimiyeti ortada bu işlemciler ile AMD pay kapacaktır ama server sistemlerde sade kas gücü çok şey ifade etse de yazılım konusu da hafife alınmamalı .
    Umarım server pazarında da rekabete katılır ve tüketici bu işten karlı çıkar
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